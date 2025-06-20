Силуанов высоко оценил Lada Iskra

Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что, по его мнению, дизайнеры проявили креативный подход, а сам автомобиль выглядит как произведение автомобильного искусства, передает ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что после презентации сразу был сделан заказ на первую партию машин и об эксплуатации этих автомобилей он не жалеет. Он также сказал, что автомобиль для пассажира по своим характеристикам не уступает западным и китайским аналогам, поэтому министр остался очень доволен.

Новая Lada Iskra относится к семейству автомобилей класса B. В модельный ряд входят седан, универсал и универсал в версии Cross. Iskra занимает место между Lada Granta и Lada Vesta в продуктовой линейке «Автоваза».

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума компания «АвтоВАЗ» впервые представила свою новую модель – кроссовер Lada Azimut.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Владимиру Путину показали предсерийный автомобиль «Лада Искра». Главе государства также презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива».