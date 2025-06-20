Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?2 комментария
Силуанов заявил о сохранении налоговой базы, несмотря на «шторм»
Российский бюджет сталкивается с серьезной нестабильностью, однако базовые параметры налоговой системы меняться не будут, сообщил министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ.
По его словам, в условиях «идеального шторма» обсуждались различные варианты, но было решено сохранить налоги на прежнем уровне для обеспечения стабильности экономической политики, передает ТАСС.
Силуанов также прокомментировал ситуацию с ключевой ставкой, назвав ее временной проблемой. Он отметил, что ключевая ставка представляет собой «сиюминутную проблему», в то время как развитие институтов является более фундаментальной задачей для экономического роста.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму». Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.