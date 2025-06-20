  • Новость часаКремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
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    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    12 комментариев
    20 июня 2025, 09:39 • Новости дня

    Силуанов заявил о сохранении налоговой базы, несмотря на «шторм»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский бюджет сталкивается с серьезной нестабильностью, однако базовые параметры налоговой системы меняться не будут, сообщил министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ.

    По его словам, в условиях «идеального шторма» обсуждались различные варианты, но было решено сохранить налоги на прежнем уровне для обеспечения стабильности экономической политики, передает ТАСС.

    Силуанов также прокомментировал ситуацию с ключевой ставкой, назвав ее временной проблемой. Он отметил, что ключевая ставка представляет собой «сиюминутную проблему», в то время как развитие институтов является более фундаментальной задачей для экономического роста.

    Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму». Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

    19 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве.

    В заявлении на сайте ведомства указано, что соглашение, подписанное 14 июня 1996 года, утратило смысл и практическое значение в нынешних условиях, так как не соответствует текущему состоянию российско-германских отношений из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и усиливающихся милитаристских тенденций в германском правительстве.

    МИД отмечает, что на этом фоне Россия намерена выйти из соглашения, и сейчас идут соответствующие внутригосударственные процедуры.

    В заявлении подчеркивается, что руководство ФРГ ведет целенаправленную идеологическую обработку населения Германии в антироссийском ключе и открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.

    Министерство также заявило о чрезмерных внешнеполитических амбициях германского правительства, которые затрагивают жизненно важные интересы России в сфере безопасности.

    В заключение МИД отмечает, что итоги военных авантюр Германии хорошо известны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Кроме того, спикер МИД Мария Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться» в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Она отметила, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.

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    19 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Каллас о «360-градусной угрозе»
    Захарова высмеяла заявление Каллас о «360-градусной угрозе»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас, сделала ироничное замечание о необычной значимости числа 360 для политиков ЕС.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Захарова обратила внимание на слова Каллас, которая заявила, что Россия «представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности».

    По словам Захаровой, это число стало «заколдованным» для европейских политиков и напомнила о прежней оговорке бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок, которая имела в виду «разворот на 180 градусов», но ошиблась в формулировке.

    Дипломат отметила, что «по Цельсию, боюсь спросить», указывая на очередную ошибку в риторике западных дипломатов.

    Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за «градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов».

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о необходимости для Украины атаковать нефтяные объекты России.

    Ландсбергис публично предложил Украине наносить удары по российским нефтяным объектам, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, передает «Газета.Ru».

    Его позиция была высказана в сообщении на странице в соцсети Х, где он разместил карту с крупнейшими нефтяными объектами Ирана и отметил, что удары Израиля направлены на снижение добычи нефти, обеспечивающей финансирование республики.

    Ландсбергис выразил уверенность, что Украина поймет, что по его мнению, российская нефть является законной целью для атак.

    Напомним, в связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов нефть марки Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

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    19 июня 2025, 10:18 • Новости дня
    Силуанов назвал «похолоданием» состояние экономики России
    Силуанов назвал «похолоданием» состояние экономики России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Антон Силуанов на площадке Петербургского международного экономического форума назвал текущее состояние экономики страны «похолоданием».

    Он заметил, что после похолодания всегда приходит лето, подчеркивая временный характер текущей ситуации, передает ТАСС.

    Также Силуанов заявил, что действующая экономическая модель России продолжает работать, несмотря на сложные условия и внешние санкции. Министр отметил, что российская экономика демонстрирует рост более чем на 4% и предложение сменить модель считает преждевременным. По его словам, ставка должна делаться на технологический суверенитет страны.

    С таким мнением Силуанов выступил в ответ на позицию главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая ранее подчеркнула, что ресурсы, позволявшие экономике России быстро расти в последние два года, во многом исчерпаны.

    Ранее глава Банка России заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития МаксимРешетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    20 июня 2025, 07:43 • Новости дня
    ВТБ снизил ставки по ипотеке на новостройки

    Tекст: Александра Юдина

    Банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта, сообщил заместитель президента – председателя правления банка Александр Пахомов.

    С 20 июня ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на новостройки, передает ТАСС.

    Пахомов также отметил, что в ближайшее время ВТБ планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам. Ожидается дополнительное обновление тарифной политики банка для других кредитных продуктов.

    Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    19 июня 2025, 17:36 • Новости дня
    Автодор предложил штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем

    Петушенко заявил о планах штрафовать отвлекающихся на гаджеты водителей

    Автодор предложил штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем
    @ FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкомпания инициировала изменения в законодательство для наказания водителей, использующих гаджеты и смотрящих фильмы за рулем грузовиков и легковых автомобилей.

    О новой инициативе «Автодора» по борьбе с отвлечением водителей сообщают «Известия», передает РЕН ТВ. Председатель госкомпании Вячеслав Петушенко заявил, что одной из самых острых проблем на дорогах является использование смартфонов и просмотр фильмов за рулем. По его словам, отвлекшиеся водители, особенно грузовиков, часто становятся причиной крупных задержек и убытков.

    «Тяжесть неоспоримая. Когда грузовик »разложится« на всю дорогу, мы теряем часы. И когда смотрим, почему это происходит – в гаджетах сидят, кино смотрят», – отметил Петушенко.

    Он добавил, что для выявления нарушителей планируется использовать камеры наблюдения, которые позволяют фиксировать случаи отвлечения.

    Глава «Автодора» подчеркнул, что перевозчики также заинтересованы в таких мерах, поскольку нарушение водителями режима приводит к поломкам, простоям и убыткам компаний.

    Петушенко сообщил, что с перевозчиками обсуждается вопрос установки дополнительных камер в салонах грузовиков для контроля соблюдения режима труда и отдыха.

    Он уверен, что внесение подобных норм в законодательство поможет снизить число ДТП по вине невнимательных водителей и уменьшить экономический ущерб для бизнеса и государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении максимального штрафа до 10 тыс. рублей за отказ водителя остановиться по требованию полиции. За повторный отказ вводится лишение прав сроком до полугода.

    Петербургские депутаты предложили передать полномочия по штрафам за парковку на местах для инвалидов городским властям Москвы и Петербурга. Совфед утвердил повышение штрафа для грузовиков в десять раз за проезд под знаком «Движение грузовых автомобилей запрещено» для крупных городов и регионов.

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    19 июня 2025, 11:03 • Новости дня
    Набиуллина, Решетников и Силуанов поспорили о перспективах экономики России

    Tекст: Александра Юдина

    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялся спор между главой Минфина Антоном Силуановым, главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной о текущем состоянии и будущем российской экономики.

    Так, Силуанов заявил, что, несмотря на международные ограничения, экономика России показывает устойчивый рост, и назвал действующую модель рабочей. Он отметил, что стране необходимо делать ставку на технологический суверенитет, а вопросы охлаждения экономики и развития экономических инициатив, по его мнению, противоречат друг другу, передает ТАСС.

    Набиуллина высказала мнение, что ресурсы, обеспечивавшие быстрый экономический рост в предыдущие два года, в значительной степени исчерпаны. Она пояснила, что рост обеспечивался свободной рабочей силой, снижением безработицы, загрузкой производственных мощностей, импортозамещением, расходованием накоплений ФНБ и капиталом банковской системы, который поддерживал ускоренное кредитование. Набиуллина считает, что стране необходимо задуматься о новой модели роста, поскольку привычные источники иссякли.

    Решетников выступил за осторожную трансформацию экономической модели без резких изменений. Он подчеркнул, что важно не пытаться восстановить устаревшие элементы экономики, но и не утрачивать преемственности. Решетников обратил внимание на охлаждение экономики по статистическим показателям и допустил, что ситуация приближается к рецессии, а также добавил, что изменения должны затрагивать долгосрочные тренды.

    В ходе обсуждения Силуанов прокомментировал перспективы экономики с использованием термина «похолодание» и выразил уверенность, что за ним всегда наступает экономическое «лето». Его высказывание вызвало шутливую реакцию у главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который предложил передать Гидрометцентр в подчинение Минфина.

    На сессии Решетников также обратился к Набиуллиной с призывом проявлять «немного любви к экономике» наряду с верой в достижение целевой инфляции, отметив, что экономической политике необходим баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой развития.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    19 июня 2025, 22:56 • Новости дня
    В Кремле сочли возвращение западных компаний в Россию нереалистичным

    Песков заявил, что возвращение западных компаний в Россию пока нереалистично

    Tекст: Вера Басилая

    Возвращение западных компаний в Россию на данный момент выглядит маловероятным, надо исходить из того, что они и не будут пытаться это делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные компании не проявляют желания возвращаться и пока не предпринимают никаких практических шагов в этом направлении, поэтому их возвращение на данный момент не представляется реалистичным, передает RT.

    Песков подчеркнул, что необходимо строить тактику и стратегию развития с учетом нынешнего положения, не рассчитывая на возвращение западных компаний.

    По его словам, сейчас важно защищать те организации, которые продолжают работать в России, создают рабочие места и платят налоги.

    Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что возвращение западных компаний на российский рынок может стабилизировать ситуацию с ценами и улучшить конкуренцию.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что иностранные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на рынок.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, несмотря на их возможное желание вернуться.

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    19 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    Правительство Германии отметило готовность Путина к контактам с Мерцем

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Германии приняло к сведению высказывания Владимира Путина о готовности к контактам c канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    Берлинский кабинет министров прокомментировал заявление российского лидера о возможности контактов с новым канцлером, передает ТАСС.

    В кабмине Германии сообщили, что слова российского президента были отмечены и приняты во внимание. Власти ФРГ подчеркнули, что официально зафиксировали соответствующие заявления со стороны Москвы, но не стали комментировать детали или дальнейшие шаги.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц «отличился» яркими заявлениями. Во-первых, он допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта. Во-вторых – отметил, что Израиль в Иране делает «грязную работу» за весь мир.

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    19 июня 2025, 10:32 • Новости дня
    Силуанов отметил добросовестность налогоплательщиков в России

    Силуанов: Налогоплательщики исполняют свои обязательства и «не уходят в тень»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что налогоплательщики продолжают исполнять свои обязательства и «не уходят в тень».

    Силуанов отметил, что объем налоговых поступлений находится на ожидаемом уровне и отражает добросовестность налогоплательщиков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что граждане и бизнес понимают назначение налоговых платежей и видят, куда направляются средства. Министр добавил, что налогоплательщики сохраняют прежние привычки, связанные с исполнением налоговых обязательств.

    Ранее Минфин предложил льготы по транспортному и земельному налогу участникам СВО. Кроме того, Минфин согласился с необходимостью унифицировать предоставление налоговых льгот на транспорт для граждан, имеющих звание Героя России, чтобы устранить региональные различия.

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    20 июня 2025, 08:33 • Новости дня
    Греф оценил ситуацию в экономике России как «идеальный шторм»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму».

    Выступая на деловом завтраке в рамках ПМЭФ, он отметил наличие сразу нескольких серьезных внутренних проблем, которые, по его словам, формируют крайне сложную обстановку для страны, передает ТАСС.

    Греф заявил, что Россия столкнулась с большим набором трудностей, охарактеризованных им как «идеальный шторм» для экономики. Он подчеркнул, что эти вызовы сочетаются одновременно и требуют комплексных решений.

    Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

    Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    19 июня 2025, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал киевский режим ненадежным партнером для переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не считает Киевский режим надежным участником переговорного процесса, подчеркнув сложность доверия.

    По его словам, киевский режим является неудовлетворительным собеседником для переговоров, подчеркнув, что российская сторона не испытывает к нему доверия, передают «Известия».

    Он отметил, что, несмотря на это, Владимир Путин неоднократно подчеркивал предпочтение мирного пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Песков также объявил, что темами следующего раунда переговоров с Киевом станут вопросы продолжения гуманитарных обменов, освобождения пленных, обмена телами погибших, а также обсуждение реакции сторон на меморандумы. Он указал, что президент Владимир Путин подтвердил готовность продолжать гуманитарные практики и что обмен мнениями по проектам меморандумов будет ключевым вопросом диалога.

    По словам Пескова, помощник президента Владимир Мединский поддерживает контакты со своими визави по переговорам, а сроки проведения очередного этапа обсуждений определятся после 22 июля.

    Ранее Песков заявил об отсутствии понимания у Киева складывающихся реалий. Президент Владимир Путин объяснил суть демилитаризации Украины. Также глава государства указал на право бывших регионов Украины на отделение от Киева. Кроме того, российский лидер отметил, что ситуация для Украины будет ухудшаться.

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    19 июня 2025, 11:31 • Новости дня
    Песков рассказал о доверительных отношениях России с Израилем и Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает поддерживать партнерские отношения с Ираном, а также доверительный и ровный диалог с Израилем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что в случае возможного конфликта между Ираном и Израилем Путин обладает значительным потенциалом для посредничества, передает РБК.

    Песков добавил, что вмешательство США в возможный конфликт между Ираном и Израилем может привести к расширению географии конфликта и к новому тяжелому витку эскалации. По его словам, в Тегеране уже звучат соответствующие заявления, и подобное развитие событий чревато серьезными последствиями.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    Путин сообщал, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

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    20 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Песков заявил, что Москва не намерена терять преимущество перед Киевом

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не собирается уступать свое стратегическое преимущество перед Киевом ради временного перемирия, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у России сейчас есть стратегическое преимущество, которое Москва терять не собирается, и подчеркнул, что российская сторона намерена продолжать наступательные действия, передает ТАСС.

    Песков отметил, что любые обсуждения прекращения огня возможны только в случае, если Украина перестанет получать военную поддержку от зарубежных государств. Он указал на опасения Москвы, что пауза в боевых действиях даст Киеву шанс перевооружиться и перегруппировать свои силы.

    Представитель Кремля также добавил, что Россия не собирается использовать прекращение огня в своих интересах. Он пояснил, что прекращение огня означает полный останов боевых действий обеими сторонами.

    Ранее президент Владимир Путин отметил, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. Президент России указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин предложил Западу дипломатию вместо ультиматумов.

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    19 июня 2025, 10:42 • Новости дня
    ВАРМСУ заявила о востребованности участников СВО на муниципальной службе

    Tекст: Александра Юдина

    В Мастерской управления «Сенеж» стартовал модуль программы «Время героев», где ветеранов СВО учат муниципальному управлению, ориентируясь на опыт действующих руководителей.

    Модуль «Государственная политика и система государственного управления» для второго потока программы «Время героев» стартовал на базе Мастерской управления «Сенеж».

    В рамках курса эксперты делятся с участниками профессиональными знаниями, особенностями муниципальной службы и методами взаимодействия с жителями. Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева рассказала слушателям о роли местного самоуправления и пригласила их попробовать свои силы в органах муниципальной власти.

    Гусева отметила, что президент России поручил обеспечить успешную интеграцию участников СВО в гражданскую жизнь, в том числе через приглашение их в органы муниципальной власти. Она указала на примеры Героев России Нурсултана Муссагалеева и Евгения Чинцова, которые также учатся по данной программе и своим опытом вдохновляют других.

    В ходе программы участники знакомятся с возможностями продолжения службы России на гражданском поприще. Мэр Тобольска Петр Вагин заявил, что жизненный опыт военнослужащих позволяет им эффективно решать гражданские вопросы и подчеркнул важность знания региональной истории.

    Участник программы подполковник Андрей Соболев добавил, что муниципальная служба требует максимальной отдачи на благо жителей, а интеграция ветеранов СВО способствует развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления.

    Программа реализуется по поручению президента России Владимирa Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС и рассчитана на два года, обучение начали 85 человек, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.

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    Почему Франция внезапно заметила нацизм на Украине

    Ведущие французские СМИ много лет игнорировали реальность и отказывались признавать массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Даже тогда, когда украинцы демонстрировали свастику, проходя во Франции военное обучение. И вдруг внезапно одно из главных французских изданий заметило «сотни подобных случаев». Почему? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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