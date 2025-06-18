Tекст: Елизавета Шишкова

Европейские страны могут принять решение о вводе вооруженных сил НАТО на Украину без участия США, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Guardian.

Издание отмечает, что американская армия все активнее переориентируется на противостояние Китаю, а европейские лидеры должны осознать неизбежность перемен.

В статье подчеркивается: «Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены, поскольку США непреклонно обращают внимание своей армии на противостояние Китаю. Они должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов».

По мнению обозревателя The Guardian, Европе стоит готовиться к ситуации, когда ей придется действовать без Соединенных Штатов, в частности, если на Украине будет достигнуто прекращение огня и потребуется отправить туда западные войска.

Также рассматриваются сценарии перекрытия воздушного пространства и морских путей на Украине силами Европы. Все это, по мнению автора, должно стать частью подготовки европейских стран к возможному отсутствию поддержки со стороны США в рамках альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждать размещение иностранных военных на Украине недопустимо.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Владимира Зеленского о необходимости иностранных военных и отказе от миротворцев на Украине шизофреническими и противоречивыми.