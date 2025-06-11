Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.0 комментариев
Задержанный в Новгородской области агент Украины признался в поджогах машин
Мужчина, задержанный ФСБ в Новгородской области по подозрению в попытке подрыва машины ветерана СВО, заявил о причастности к поджогам автомобилей российских военных и подготовке нападения, сообщили в спецслужбе.
Мужчина заявил, что является украинским гражданином, он признался, что в октябре 2023 года установил контакт с куратором из украинских спецслужб через Telegram, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Ему было поручено поджечь личные автомобили, предположительно принадлежащие российским военнослужащим.
Задержанный сообщил, что поджоги он совершил в сентябре и декабре 2024 года. По его словам, в январе 2025 года он получил новое задание: разведать местонахождение автомобиля и адрес проживания российского военного для последующей ликвидации.
Напомним, в среду ФСБ предотвратила попытку подрыва автомобиля общественного деятеля и ветерана СВО в Великом Новгороде. Задержанный оказался гражданином Украины 1997 года рождения.