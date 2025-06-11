Задержанный в Новгородской области агент Украины признался в поджогах машин

Эксперт: Зеленский тянет время и выдвигает неадекватные требования для переговоров

Политолог Скачко: Зеленский затягивает мирные переговоры любой ценой

Tекст: Андрей Резчиков

«Требование Зеленского о прямых переговорах совершенно неадекватно. Встреча с Путиным повысила бы его личный статус, однако президент России уже сказал, что не ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами. Но Зеленский продолжает «гнать волну», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Зеленский своими постоянными требованиями и ухищрениями лишь тянет время. Главная задача Киева – затянуть эти переговоры любой ценой и не дать совершится миру, если тот не будет заключен в соответствии с требованиями Украины», – добавил эксперт.

При этом эксперт не исключил, что Зеленский также может действовать «на авось». Скачко напомнил – в мае Зеленский уже говорил, что будет ждать Путина в Анкаре и выражал готовность лететь в Стамбул ради встречи с ним.

В интервью венгерскому изданию Valasz Online Владимир Зеленский заявил, что мандат украинской делегации на переговорах в Стамбуле распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня. «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

На прошлой неделе Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после серии терактов в Курской и Брянской областях: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?». Путин также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

В конце января Зеленский на фоне давления администрации США и президента Дональда Трампа заявлял, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией. «Никто, кроме меня, не может вести переговоры касательно суверенитета, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран», – говорил тогда Зеленский.