Песков: Россия рада приезду иностранцев

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Россия приветствует визиты иностранцев, поскольку это дает им возможность лично увидеть страну и убедиться в ее реальной жизни, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что приезд таких гостей, как отец Илона Маска, Эррол Маск, – хороший пример подобных поездок.

Песков подчеркнул, что Россия остается открытой для граждан других государств, а личные визиты иностранцев дают шанс сформировать собственное мнение о стране. Он отметил, что многие сведения о России за рубежом часто искажены и не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь добавил, что в зарубежных странах распространяется ложная и уродливая пропаганда о России. По его мнению, только лично посетив страну, можно понять, что на самом деле происходит и сделать выводы на основании собственных впечатлений.

Эррол Маск посетил Москву и признался, что чистота и качество дорог столицы его поразили.

Также отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира и сравнил город с Древним Римом.

