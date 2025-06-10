Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и, особенно, папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».6 комментариев
Песков: Россия рада приезду иностранцев
Россия рада приезду иностранцев, это лучший способ узнать страну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия приветствует визиты иностранцев, поскольку это дает им возможность лично увидеть страну и убедиться в ее реальной жизни, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента отметил, что приезд таких гостей, как отец Илона Маска, Эррол Маск, – хороший пример подобных поездок.
Песков подчеркнул, что Россия остается открытой для граждан других государств, а личные визиты иностранцев дают шанс сформировать собственное мнение о стране. Он отметил, что многие сведения о России за рубежом часто искажены и не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь добавил, что в зарубежных странах распространяется ложная и уродливая пропаганда о России. По его мнению, только лично посетив страну, можно понять, что на самом деле происходит и сделать выводы на основании собственных впечатлений.
Эррол Маск посетил Москву и признался, что чистота и качество дорог столицы его поразили.
Также отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира и сравнил город с Древним Римом.