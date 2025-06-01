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    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

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    1 июня 2025, 12:40 • Новости дня

    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что личную встречу Путина и Трампа следует организовывать только при наличии значимых результатов для обсуждения.

    Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». Он отметил, что для организации такого мероприятия нужны конкретные итоги, достойные обсуждения на высшем уровне.

    Ушаков подчеркнул, что личная встреча лидеров должна стать событием, приводящим к серьезным результатам. По его словам, подготовкой соответствующих договоренностей должны заниматься команды Белого дома и Кремля.

    При этом конкретных договоренностей о проведении встречи между Путиным и Трампом пока не существует, указал Ушаков. Он добавил, что строить прогнозы относительно сроков такой встречи нецелесообразно, поскольку не факт, что она состоится даже в 2025 году.

    Ушаков также отметил, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом приносят определенные результаты. «Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского.

    1 июня 2025, 11:46 • Новости дня
    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России
    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западным государствам поступил сигнал от президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине окончится на его условиях, пишет Associated Press.

    «Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях», – говорится в материале Associated Press, передает РИА «Новости».

    Также глава российского государства ясно дал понять, что специальная военная операция продлится до того момента, пока условия России не будут приняты.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что российская сторона не допустит повторения сценария Минских соглашений.

    Сам Путин указывал, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» Москву, пытаясь затянуть время.

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    1 июня 2025, 02:31 • Новости дня
    Трамп впал в ярость после победы подростка-трансгендера над школьницами

    Трамп напомнил свой запрет на соревнования мужчин с женщинами

    Tекст: Ирма Каплан

    Победа трансгендерного подростка в трех женских дисциплинах на соревнованиях в калифорнийской школе вызвала волну критики и угрозу лишения учебного заведения федеральной поддержки после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал турнир.

    Победа 17-летней школьницы А. Б. Эрнандес в трех дисциплинах женских легкоатлетических соревнований в Калифорнии вызвала резонанс по всей стране, после того, как дисциплине тройного прыжка Эрнандес показала результат 12,5 метра, что почти на 25 см дальше ближайшей соперницы, пишет британская Standard.

    Дискуссия обострилась на фоне указа бывшего президента Дональда Трампа, запрещающего биологическим мужчинам выступать в женских состязаниях.

    «Калифорния под руководством левого демократа Гэвина Ньюсома продолжает незаконно разрешать мужчинам играть в женских видах спорта. На этой неделе спортсмен-мужчина, сменивший пол (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено – прим. ВЗГЛЯД), стал практически непобедим, выиграл все на соревнованиях и попал в финал», – высказался американский президент в соцсети Truth Social.

    Трамп добавил, что как мужчина псевдопобедитель имел данные ниже среднего, но в соревнованиях с женщинами стал лучшим. Это несправедливо и полностью унижает женщин и девушек, отметил американский лидер, пообещав  приостановить федеральное финансирование школы, если власти не будут следовать президентскому указу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, всем спортсменам старше 18 лет, претендующим на участие в турнирах World Boxing, теперь предстоит проходить обязательное генетическое тестирование для подтверждения пола.

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    31 мая 2025, 18:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    1 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Песков сообщил о ночных докладах Путину по ЧП с поездами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин находился в постоянном контакте с силовыми ведомствами после происшествий на железной дороге в Брянской и Курской областях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин всю ночь получал информацию о ситуации с авариями на железнодорожных путях в Курской и Брянской областях, передает ТАСС. Песков сообщил, что глава государства регулярно получал доклады от представителей ФСБ и МЧС.

    Песков отметил: «Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Курской области произошло обрушение моста во время движения грузового локомотива. Следственный комитет России установил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

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    31 мая 2025, 15:45 • Новости дня
    Экономист Сакс заявил о попытках Трампа наладить отношения с Россией

    Экономист Сакс сообщил о попытках Трампа наладить отношения с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, но ему постоянно противодействуют сторонники войны, а не мира, сообщил профессор Джеффри Сакс.

    По словам Сакса, Трамп стремится изменить ситуацию в лучшую сторону, несмотря на свою рассеянность, ограниченные возможности и поверхностное понимание сложностей, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что важной проблемой остаются противодействующие институты и настроения в американском Конгрессе, которые выступают против мирного урегулирования.

    Экономист добавил, что усилия Трампа по улучшению отношений остаются очень хрупкими из-за внутреннего давления.

    Ранее экономист Джеффри Сакс выразил надежду на скорое завершение конфликта и восстановление диалога между Россией и США.

    В Норвегии заявили, что изменения во внешней политике США при администрации Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину.

    Дональд Трамп ранее отказался считать президента России препятствием к миру на Украине и указал на упрямство Зеленского.

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    31 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии у КНР поводов для тревоги из-за контактов России и США

    Руденко отметил отсутствие оснований для тревоги Пекина контактами России с США

    Tекст: Вера Басилая

    Восстановление базовой структуры диалога между Россией и США проходит на фоне активного российско-китайского сотрудничества и не вызывает обеспокоенности у Пекина, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Китай не имеет причин для беспокойства в связи с контактами России и США, передает РИА «Новости».

    По словам Руденко, речь идет не о налаживании новых отношений, а о восстановлении базовой инфраструктуры диалога, разрушенной при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Он уточнил, что эта работа сейчас на начальной стадии и во многом похожа на механизмы, которые использовались между Китаем и США в последние годы президентства Байдена.

    Дипломат подчеркнул, что между странами формируются рабочие группы, которые занимаются обсуждением конкретных вопросов, вызывающих озабоченность сторон.

    «Я не думаю, что Китай имеет какие-то основания быть обеспокоенным нашим взаимодействием и контактами с США», – отметил Руденко.

    Он добавил, что нынешняя администрация США занимает более прагматичную позицию, а задача России – создать структуру для конструктивного диалога, что особенно важно на фоне геополитических потрясений.

    Ранее Кая Каллас назвала отношения России и Китая крупнейшим вызовом современности. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американо-китайские торговые переговоры зашли в тупик.

    Экономист Джеффри Сакс считает, что Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, но сталкивается с сопротивлением сторонников войны.

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    1 июня 2025, 06:20 • Новости дня
    США предоставили Ирану обновленное предложение по ядерной сделке

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон подготовил подробное письменное предложение Тегерану в попытке разблокировать переговоры по ядерной программе и направил Ирану «подробное и приемлемое предложение» через министра иностранных дел Омана, пишет Axios.

    «Одна из идей, выдвинутая Оманом и принятая США, призывает к созданию регионального консорциума, который будет обогащать уран для гражданских ядерных целей под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и США», – приводит Axios данные из документа, который передал спецпосланник США Стив Уиткофф.

    Среди ключевых идей – размещение соответствующих объектов за пределами Ирана, чего добиваются власти США, а также вариант признания права Ирана на обогащение урана в обмен на полный отказ от этой деятельности. Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран и не подпишет соглашение без такой оговорки.

    Инициатива стала итогом пятого раунда переговоров в Риме между США и Ираном на прошлой неделе. Письменное предложение было запрошено иранской стороной после устного обсуждения на предыдущих встречах. Министр иностранных дел Омана передал предложение главе МИД Ирана в ходе визита в Тегеран.

    МАГАТЭ сообщило, что Иран накопил более 400 кг урана, обогащенного до 60%, и пока не дал удовлетворительных ответов по ряду незаявленных ядерных объектов. Официальные лица США настаивают на необходимости согласовать базовые принципов сделки с последующей детализацией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета WSJ узнала о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке. Власти Ирана заявили, что возможные ошибки Вашингтона в регионе приведут к серьезным последствиям, кроме того, Иран отклонил требование отказаться от обогащения урана.

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    31 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Стало известно о планах Мерца встретиться с Трампом

    Правительство ФРГ анонсировало встречу Мерца с Трампом в июне

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, одной из тем которых станет конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус сообщил. что канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить США на следующей неделе для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Ожидается, что переговоры состоятся 5 июня в Белом доме.

    По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений между Германией и США, а также актуальные темы международной повестки. В частности, ключевыми станут конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы американской торговой политики.

    Ранее сообщалось, что страны «коалиции желающих», куда входит и Германия, разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Германия планирует перевооружить Украину.

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    31 мая 2025, 23:47 • Новости дня
    Reuters: ХАМАС не отклоняло предложение Уиткоффа о перемирии в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель политбюро движения ХАМАС Бесем Наим сообщил агентству Reuters о том, что движение не отклоняло посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о перемирии в Газе, пишет Jerusalim Post.

    По словам Басема Наима, ХАМАС внесло изменения в предложение, чтобы сделать его менее предвзятым, но вовсе не отвергало инициативу о прекращении огня, пишет Jerusalim Post.

    «Наим сказал, что реакция Израиля на предложение Уиткоффа несовместима с тем, о чем договорилось ХАМАС, добавив, что позиция посла США по отношению к движению была «несправедливой» и демонстрировала «полную предвзятость» по отношению к Израилю», – говорится в материале.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее провел разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, в ходе которого они обсудили предполагаемый отказ ХАМАС принять условия соглашения о перемирии.

    Уиткофф в своей публикации в соцсети X/Twitter охарактеризовал изменения ХАМАС как неприемлемые и «отсталые», призвав палестинцев принять предложенное США рамочное соглашение для скорейшего начала непрямых переговоров.

    По информации телеканала «Аль-Маядин», ХАМАС настаивает на пяти-семилетнем прекращении огня, которое должно быть подтверждено посредниками и согласовано в течение двух месяцев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стив Уиткофф назвал ответ ХАМАС на инициативу США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлемым, отметив, что это мешает прогрессу на переговорах.

    До этого палестинское движение ХАМАС передало свой официальный ответ посредникам на предложение спецпосланника президента США Уиткоффа о прекращении огня.

    Представители движения уточнили, что готовы в рамках будущего соглашения освободить десять живых израильских заложников и передать тела 18 погибших заложников.

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    31 мая 2025, 23:17 • Новости дня
    СМИ узнали о планах правительства отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

    Semafor: Белый дом намерен отозвать кандидатуру Айзекмана с поста главы NASA

    Tекст: Ирма Каплан

    Белый дом готов отзвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате, пишет Semafor со ссылкой на три источника и подтверждение администрации президента США.

    Предприниматель и астронавт-коммерсант Джаред Айзекман в апреле прошел в Сенатский комитет по торговле, после чего лидер сенатского большинства Джон Тун предложил провести голосование по его кандидатуре в качестве главы NASA, пишет портал Semafor.

    «Новый глава NASA поможет вывести человечество в космос и выполнит смелую миссию президента Дональда Трампа по установке американского флага на планете Марс. Важно, чтобы следующий руководитель NASA полностью соответствовал программе президента «Америка прежде всего», и о замене вскоре будет объявлено непосредственно президентом Трампом», – заявила представитель пресс-службы Белого дома Лиз Хьюстон.

    В субботу сторонники Айзекмана забеспокоились о том, что Белый дом отменит выдвижение бизнесмена, но четких формулировок причин для этого никто не приводил.

    Консервативная политическая активистка Лора Лумер предположила, что выдвижение Айзекмана находится под угрозой из-за дружбы с Илоном Маском, который покинул администрацию президента на этой неделе, а Айзекман является одним из деловых партнеров Маска.

    NASA не имеет утвержденного Сенатом руководителя с 20 января, когда Билл Нельсон ушел в отставку с этой должности.

    Как писала в сентябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, астронавты корабля Crew Dragon первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn вышли в открытый космос впервые. Это были командир экипажа Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис.

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    31 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал добровольцев защитниками Донбасса и Русского мира

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям X съезда Союза добровольцев Донбасса.

    «Созданный в 2015 году союз объединил в своих рядах тысячи мужественных, смелых, сильных духом людей: ополченцев, добровольцев, тех, кто в судьбоносные для всего Русского мира дни и месяцы поднялся на защиту жителей Донбасса, их свободы, достоинства, права на родной язык и культуру. Знаю, что и сегодня многие из вас по-прежнему в строю, на передовой, вместе с однополчанами решают сложные, ответственные боевые задачи, проявляя отвагу и доблесть, стойкость и взаимовыручку», – указаны слова российского лидера на сайте Кремля.

    Путин также подчеркнул значимую поддержку, которую СДД оказывает ветеранам и семьям погибших бойцов, а также его активную роль в патриотическом воспитании молодежи, развитии волонтерства и реализации других проектов.

    «Уверен, что и впредь вы будете беречь традиции воинского братства, преданно служить интересам России и нашего народа», – подчеркнул президент, пожелав участникам и гостям мероприятия успехов и всего доброго.

    Напомним, президент России уделяет внимание встрече с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о происходящем.

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    1 июня 2025, 05:52 • Новости дня
    Трамп пообещал вскоре представить нового главу NASA

    Трамп сообщил о скором назначении нового главы NASA

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о скором объявлении нового кандидата на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

    «Я отзываю кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA и вскоре объявлю нового кандидата», – написал он.

    Трамп добавил, что новый кандидат на пост «выведет США на первое место в космосе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом готов отозвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате.

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    1 июня 2025, 09:17 • Новости дня
    Путин поздравил Пашиняна с юбилеем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 50-летием, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.

    Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительную телеграмму по случаю пятидесятилетнего юбилея, передает ТАСС. В поздравлении Путин подчеркнул, что Россию и Армению связывают исторически дружественные отношения.

    В тексте телеграммы Путин выразил уверенность в том, что сотрудничество двух стран будет способствовать дальнейшему развитию отношений и укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве. «Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее развитие этих отношений на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве», – говорится в сообщении.

    Путин также пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о стремлении Еревана к сближению с Европейским союзом.

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    1 июня 2025, 11:56 • Новости дня
    Песков: Путин обсудил ЧП с брянским мостом с Богомазом и Белозеровым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поговорил с брянским губернатором Александром Богомазом и с главой РЖД Олегом Белозеровым о ЧП с мостом в регионе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин поговорил с Богомазом и Белозеровым по телефону, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге», – указал представитель Кремля.

    Также Песков пояснял, что президент находился в постоянном контакте с силовыми ведомствами после происшествий на железной дороге в Брянской и Курской областях.

    Напомним, СКР установил, что обрушение автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Эти преступные деяния квалифицировали как теракты.

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    1 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Путин назвал продвижение семейных ценностей приоритетом России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал продвижение семейных ценностей и повышение благосостояния граждан ключевыми приоритетами страны, подчеркнув особую роль этих задач для будущего России.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, передает ТАСС. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства особо отметил, что повышение благосостояния граждан, продвижение семейных ценностей, воспитание детей и создание условий для раскрытия их талантов являются ключевым общенациональным приоритетом.

    Путин подчеркнул: «Повышение благосостояния граждан, продвижение семейных ценностей, воспитание детей, создание условий для раскрытия их талантов – наш ключевой общенациональный приоритет. От слаженной работы, плодотворного партнерства государства и общества по этим важнейшим вопросам прямо зависят наше будущее, укрепление государственности и суверенитета России».

    Президент отметил, что День защиты детей отмечается по всей стране с особой теплотой, а главные торжества проходят в Москве. В столице встречают детей из разных регионов России, а также из Киргизии и Белоруссии. Российский детский фонд подготовил для гостей насыщенную программу, включающую посещение театров, музеев и достопримечательностей столицы.

    Путин обратил внимание на поддержку, которую фонд оказывает детям участников специальной военной операции, и пожелал всем гостям радостного настроения и ярких впечатлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России сформировали стратегическую систему поддержки детей. На ВДНХ в Москве открылся фестиваль «Движения Первых». Мантуров по поручению Путина передал автобус Sollers Atlant семье из Ингушетии.

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    1 июня 2025, 12:08 • Новости дня
    Путин и Пашинян обсудили будущее российско-армянских отношений по телефону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство, обсудив ключевые вопросы двусторонней и региональной повестки, сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы Кремля, стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней и региональной повестки. В ходе разговора было подтверждено намерение обеих стран развивать стратегическое партнерство и союзнические отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 50-летием, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.

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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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