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Киев заказал боеприпасы у производившего бракованные мины завода
Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку боеприпасов на сумму 59 млрд гривен с Павлоградским химическим заводом, который был замечен в нарушениях при производстве мин для ВСУ.
Украинское военное ведомство выделило почти 60 млрд гривен на закупку боеприпасов у завода, ранее уличенного в поставках некачественных мин, передает РИА «Новости».
Руководство завода получило подозрение Службы безопасности Украины из-за поставки некачественных изделий, о чем сообщила депутат Верховной рады Виктория Сюмар.
По ее словам, общий бюджет агентства оборонных закупок Украины на 2024 год составляет 370 млрд гривен, из которых почти 60 млрд уже направлены в компанию, ранее уличенную в поставках брака.
Сюмар отметила, что среди ее источников имеются намеки на лоббирование интересов этих компаний «сверху», имея в виду руководство государства.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила предпринимателей, которые поставляли вооруженным силам Украины (ВСУ) бракованные артиллерийские мины в феврале 2022 года.
Министерство обороны Украины изъяло партию 120-мм мин у ВСУ после сообщений о некачественных боеприпасах и возбудило уголовное дело для выяснения обстоятельств их производства и поставок.