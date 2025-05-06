Вертолеты с портретами 26 летчиков-героев поднялись в небо России

Tекст: Александра Юдина

К полетам присоединились 15 вертолетов Ми, на бортах которых были размещены портреты 26 летчиков-героев Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Акция прошла в Магадане, Улан-Удэ, Казани, Архангельске, Нарьян-Маре, Подмосковье, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

В холдинге пояснили, что целью проекта стало возвращение памяти о прославленных героях воздушных сражений, чьи образы снова появились в небе на современных машинах.

Все вертолеты были выпущены на предприятиях, осуществлявших поставки самолетов на фронт в 1941–1945 годах. В частности, Улан-Удэнский авиационный завод выпускал истребители И-16, Ла-5 и бомбардировщики Пе-2, а Казанский завод был крупнейшим производителем По-2.

В акции приняли участие потомки некоторых героев. В Казани на борту Ми-8 МЧС находился сын Михаила Девятаева, который в 1945 году возглавил дерзкий побег из немецкого плена. В Магадане в небо подняли портреты Василия Борисова, совершившего 80 вылетов в тыл противника, и Леонида Дема, сбившего 17 самолетов и совершившего более 270 боевых вылетов.

В Архангельске вертолет Ми-26 поднял портреты Виктора Стрельцова и Николая Гулаева. Стрельцов после тяжелого ранения посадил самолет вслепую по подсказкам штурмана, продолжил службу и потопил три корабля противника. Гулаев был четвертым советским асом по количеству сбитых самолетов – лично уничтожил 57 машин противника и отличился в массовой воздушной схватке над рекой Прут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне спецоперации на Украине бойцы группировки «Центр» разместили портреты своих родственников-фронтовиков на боевых машинах, отмечая акцию «Бессмертный полк» прямо на передовой.