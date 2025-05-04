FT: Киев может вновь начать наступление на территории России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британское издание Financial Times отмечает, что странам Запада выгоднее заключить сделку с Россией по урегулированию ситуации на Украине без официального признания возвращенных в состав России территорий, особенно Крыма, передает Ura.Ru.

Газета подчеркивает, что подобная позиция позволит Киеву в будущем попытаться вернуть утраченные земли военным или иным путем, если США не признают их переход к России. Автор статьи сравнивает возможное соглашение с перемирием в стиле корейской войны, когда конфликт формально не завершен, а сторонам лишь удается достигнуть временного прекращения огня.

По мнению Financial Times, судьба будущих украинских территорий может зависеть от формулировок, которые окажутся в итоговом документе, если он будет подписан в ближайшие недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече по Украине в Лондоне участники договорились продолжить консультации по ситуации вокруг спецоперации на Украине, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона в украинском вопросе, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить некоторые территории России.