Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на заявление замминистра обороны Британии Люка Полларда, сделанное на встрече с представителями более 100 производителей беспилотников, передает РИА «Новости».

По его словам, конфликт на Украине показал, что методы управления вооруженными силами в западных странах устарели, особенно с учетом широкого распространения современных БПЛА и других технологий.

«То, как мы управляли нашими вооруженными силами, то, как мы управляли нашей обороной, устарело. И это относится ко всему НАТО», – передает издание слова Полларда.

Он подчеркнул, что развитие беспилотных аппаратов вызвало «тектонический сдвиг» в ведении боевых действий, и технологии в этой сфере обновляются почти каждую неделю. Поллард отметил, что важно не оставаться в прошлом и призвал обеспечивать Украину новыми технологиями.

При этом власти России предупреждали, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений Украине будут рассматриваться как законная цель для российских военных. В Кремле указывали, что западная военная поддержка негативно сказывается на перспективах переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала спецоперации на Украине. Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась с иронией о невозможности открыто обсуждать поведение европейских лидеров.