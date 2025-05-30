Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.14 комментариев
Минобороны Британии признало отсталость западных армий
В Лондоне представили мнение, что военные конфликты требуют пересмотра управления вооруженными силами, особенно на фоне развития беспилотников.
Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на заявление замминистра обороны Британии Люка Полларда, сделанное на встрече с представителями более 100 производителей беспилотников, передает РИА «Новости».
По его словам, конфликт на Украине показал, что методы управления вооруженными силами в западных странах устарели, особенно с учетом широкого распространения современных БПЛА и других технологий.
«То, как мы управляли нашими вооруженными силами, то, как мы управляли нашей обороной, устарело. И это относится ко всему НАТО», – передает издание слова Полларда.
Он подчеркнул, что развитие беспилотных аппаратов вызвало «тектонический сдвиг» в ведении боевых действий, и технологии в этой сфере обновляются почти каждую неделю. Поллард отметил, что важно не оставаться в прошлом и призвал обеспечивать Украину новыми технологиями.
При этом власти России предупреждали, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений Украине будут рассматриваться как законная цель для российских военных. В Кремле указывали, что западная военная поддержка негативно сказывается на перспективах переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала спецоперации на Украине. Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась с иронией о невозможности открыто обсуждать поведение европейских лидеров.