Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
После атаки БПЛА в Новроссийске повреждены более 90 квартир
В Новороссийске разрушены две квартиры и повреждены более 90 после атаки БПЛА
В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске полностью разрушены две квартиры и еще более 90 получили различные повреждения, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске повреждено более 90 квартир, сообщил мэр Андрей Кравченко, следует из сообщения в Telegram-канале Кравченко.
По словам мэра, две квартиры в многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены, еще в двух взрывом повреждены стены и имущество жильцов. Всего обследовано 63 квартиры, из них 42 получили различные повреждения.
В Восточном районе выявлено 22 квартиры с выбитыми стеклами, восстановительные работы обещают завершить в ближайшее время. В Центральном районе, в жилом комплексе «Аврора» на Мысхакском шоссе, пострадала 31 квартира: выбиты стекла, поврежден фасад здания и частично имущество одной из квартир.
Свет и интернет были оперативно восстановлены. Мэр уточнил, что необходимости в открытии пунктов временного размещения пока нет. Проверка территории продолжается, все пострадавшие получат необходимую помощь и поддержку.
Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ.
Сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников на Черноморское побережье Краснодарского края пострадали двое взрослых и два ребенка, а также были повреждены резервуары на зерновом терминале.