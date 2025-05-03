После атаки БПЛА в Новроссийске повреждены более 90 квартир

В Новороссийске разрушены две квартиры и повреждены более 90 после атаки БПЛА

Tекст: Вера Басилая

В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске повреждено более 90 квартир, сообщил мэр Андрей Кравченко, следует из сообщения в Telegram-канале Кравченко.

По словам мэра, две квартиры в многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены, еще в двух взрывом повреждены стены и имущество жильцов. Всего обследовано 63 квартиры, из них 42 получили различные повреждения.

В Восточном районе выявлено 22 квартиры с выбитыми стеклами, восстановительные работы обещают завершить в ближайшее время. В Центральном районе, в жилом комплексе «Аврора» на Мысхакском шоссе, пострадала 31 квартира: выбиты стекла, поврежден фасад здания и частично имущество одной из квартир.

Свет и интернет были оперативно восстановлены. Мэр уточнил, что необходимости в открытии пунктов временного размещения пока нет. Проверка территории продолжается, все пострадавшие получат необходимую помощь и поддержку.

Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ.

Сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников на Черноморское побережье Краснодарского края пострадали двое взрослых и два ребенка, а также были повреждены резервуары на зерновом терминале.