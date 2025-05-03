  • Новость часаПесков назвал цель перемирия ко Дню Победы
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    33 комментария
    3 мая 2025, 16:00 • Новости дня

    Кремль спросили о визите Рубио в Москву

    Представитель Кремля Песков не подтвердил визит Рубио в Москву 9 Мая

    Tекст: Вера Басилая

    У Кремля нет подтвержденных сведений о возможном визите госсекретаря США Марка Рубио в Москву на 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что не располаает информацией о возможном визите Рубио в Москву на 9 мая. По его словам, а американских СМИ много сообщений, из которых невозможно понять, о чем идет речь, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Москва якобы рассматривает возможность пригласить американского представителя на Парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, и среди возможных участников с американской стороны называют госсекретаря Марко Рубио.

    30 апреля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал Россию нацией победителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияне являются нацией победителей, убежден президент России Владимир Путин, об этом он сказал на марафоне «Знание. Первые».

    Путин согласился с мнением, что проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить историю. «Но мы, безусловно, нация победителей. Нация в широком смысле слова. Когда я говорю "нация", имею в виду все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.


    Коментарии (6)
    30 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

    Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

    «Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

    Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

    Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Коментарии (2)
    2 мая 2025, 02:59 • Новости дня
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    @ Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, которые сами «должны вести работу», заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не будем посредниками», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    По ее словам, представители США не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» с целью «модерировать встречи» между сторонами. При этом Брюс отметила, что США сохраняют стремление к достижению мира и продолжат прилагать усилия для этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине, а также отметила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, при этом уже введенные ограничения остаются в силе.

    Коментарии (35)
    1 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    @ IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские и украинские власти согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.

    США и Киев заключили соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции, передает РИА «Новости». Согласно заявлению Минфина США, сделка нацелена на ускорение экономического восстановления Украины за счет объединения ресурсов и совместного управления инвестициями.

    Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом, отметив, что все ресурсы на украинской территории и в территориальных водах останутся в собственности и под контролем Киева.

    «Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением», – заявила Свириденко.

    Она также уточнила, что фонд будет управляться на равных условиях – у США и Украины не будет решающего голоса, что отражает равноправие партнерства. Сделка не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями – такие предприятия, как «Укрнафта» и «Энергоатом», сохранят государственную собственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла изменения в предложенный документ, а также американская сторона на лондонской встрече озвучила для Киева 22 условия по урегулированию, которые были одобрены украинскими представителями, и в администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (37)
    1 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины

    Юшков: Ресурсное соглашение между Украиной и США выглядит слабым и непродуманным

    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Егвений Поздняков

    Итоговое соглашение по ресурсам не сулит выгод ни США, ни Украине. В документе огромное количество юридических неточностей, что осложнит его дальнейшую реализацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе Штатов к доходам от продажи украинских ресурсов.

    «Соглашение с юридической точки зрения выглядит слабым и непродуманным. Его подписали на скорую руку, исходя больше из политических, чем экономических причин. В конечном счете, само обсуждение темы данного договора начало бить по репутации как Дональда Трампа, так и Владимира Зеленского», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «США и Украина дискутировали по поводу этого документа несколько месяцев кряду. У общественности стали появляться вопросы к дипломатическим способностям собственных властей. Особенно эта проблема была актуальна для Белого дома, ведь Трамп пытался преподносить сделку как нечто сверхвыгодное для Штатов, с чем у Киева попросту не будет возможности не согласиться», – продолжает собеседник.

    «В этой спешке и родилось совершенно беззубое соглашение. В нем содержится непозволительное множество «белых пятен». В первую очередь, непонятно, как будет пополняться созданный инвестиционный фонд? Говорят, что с доходов от проектов, чьи лицензии он в будущем закупит. Но о каком проценте от прибыли идет речь?», – рассуждает эксперт.

    «Фактически Киев и Вашингтон учредили особое юрлицо, задачей которого станет скупка перспективных инициатив на Украине. При этом в старые предприятия оно войти не сможет. Но возникает вопрос: а откуда у фонда появится стартовый капитал? Изначально предполагалось, что стороны скинутся для его формирования», – напоминает он.

    «Однако итоговое соглашение этот момент упускает. Теперь же Киев получает еще один повод для выпрашивания денег у США: офис Зеленского может развести руками и сказать, что у него нет финансов, соответственно, их должны предоставить Штаты, которые являются их партнерами по соглашению», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Украина может с большей прямотой требовать у Белого дома военную помощь. Договор преподносился мировой общественности как уступка со стороны Киева, и теперь, когда он на нее пошел, этим можно «козырять» в диалоге с Трампом. В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», – заключил Юшков.

    Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе США к доходам от продажи украинских ресурсов. Как сообщается на сайте американского министерства финансов, документ подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» республики.

    «Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», – заявил министр финансов США Скотт Бессент. При этом сам подписанный документ он оценил как «исторический».

    В свою очередь, глава украинского министерства экономики Юлия Свириденко поделилась некоторыми положениями сделки. По ее словам, все ресурсы республики остаются в собственности и под контролем Киева, сообщает Bloomberg. Что касается созданного инвестиционного фонда, то его управление будет осуществляться совместно. Ни у одной стороны не будет права решающего голоса.

    Кроме того, соглашение не будет пересматривать статус государственных компаний Украины. Процессы приватизации в стране остаются неизменными, а США не станут оспаривать их итоги. Доходы и взносы в новый фонд не облагаются налогами в обоих государствах, а Штаты также обязуются помочь Киеву в привлечении европейских и иных инвестиций.

    Свириденко отметила, что в первые десять лет работы фонда доходы от него не будут распределяться. Однако полученную прибыль за это время можно реинвестировать в новые проекты на территории Украины или в инфраструктурные инициативы, направленные на восстановление страны. Тем не менее, данный вопрос еще будет обсуждаться сторонами.

    Напомним, данный договор широко обсуждался еще с начала февраля текущего года. Тогда Дональд Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на ресурсы». Изначально планировалось, что документ подпишут в конце зимы во время визита Зеленского в Белый дом, однако его встреча с американским лидером закончилась публичной перепалкой.

    После срыва заключения договора, Штаты приостановили военную помощь Украине, после чего Киев признал готовность пойти на соглашение по ресурсам. Изначальный проект документа состоял из 11 пунктов, которые были опубликованы изданием The Financial Times. Итоговый договор достаточно серьезно отошел от своего прототипа.

    Так, предполагалось, что украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи ресурсов в сформированный инвестиционный фонд. При этом автором самой идеи открытия доступа западным партнерам к украинским минералам является Владимир Зеленский. Еще осенью 2024 года он опубликовал «План победы», в котором имелось положение о совместных инвестировании и защите имеющихся в государстве ресурсов.

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    1 мая 2025, 08:25 • Новости дня
    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина
    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина
    @ Scherl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После категорического отказа Сталина от прекращения огня и требования безоговорочной капитуляции Германии Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой вместе с семьей, рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

    О подробностях последних дней жизни Геббельса рассказал историк спецслужб Олег Матвеев, передает РИА «Новости». По его словам, после самоубийства Гитлера Геббельс обратился к Иосифу Сталину с просьбой о прекращении огня, но получил отказ и требование полной капитуляции Германии. После этого он окончательно решился на самоубийство вместе с женой.

    Вечером второго мая 1945 года в саду у рейхсканцелярии были обнаружены два обгоревших тела – мужчины и женщины, которые опознали как Геббельсов. Ключевыми деталями при опознании стали физические особенности и личные вещи: у мужчины был металлический протез из-за разной длины ног, а у женщины – обгоревший партийный значок и портсигар с монограммой Гитлера.

    В показаниях пленных свидетелей сообщается, что Геббельс заранее объявил о намерении последовать примеру Гитлера. Его жена лично просила врача Гельмута Кунца умертвить их шестерых детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила материалы допросов группенфюрера СС Вернера Вехтера, который был одним из ближайших сподвижников министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, и эти документы свидетельствуют, что в 1945 году Третий рейх готовился к применению атомной бомбы против Советского Союза.

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    30 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к обсуждению вопроса присутствия Соединенных Штатов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках урегулирования на Украине, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Лихачев подчеркнул, что для начала такого диалога необходимо политическое решение на государственном уровне, передает «Интерфакс».

    «В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной», – заявил глава Росатома.

    Ранее власти России заявили о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключили совместное управление станцией с другим государством.

    Издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

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    2 мая 2025, 13:57 • Новости дня
    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью

    Сенатор Алтабаева назвала слова Зеленского о параде Победы признанием в терроризме

    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева резко раскритиковала слова Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая, назвав их дикостью и признанием в терроризме.

    Заявления украинского президента о выборе «болевых точек России» и угрозах в адрес Москвы к проведению парада Победы прокомментировала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передает РИА «Новости».

    По ее словам, слова Зеленского – это не только дикость, но и прямое признание в осуществлении террористических актов против России и ее граждан.

    «Государственный террористический режим Украины озвучивает планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость», – заявила Алтабаева.

    Она возмутилась, что руководители государства признаются в том, что они террористы, на весь мир, и сочла заявления Зеленского «измышлениями больного разума».

    «Жить рядом с террористами нельзя», – сделала вывод сенатор.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев выбирает «болевые точки России», чтобы вынудить Москву к переговорам, и отметил, что российские власти должны опасаться за проведение парада Победы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы на Красной площади состоится согласно плану, несмотря на заявления руководства Украины.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Коментарии (14)
    1 мая 2025, 04:31 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку

    Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер предложил Владимиру Зеленскому оформить соглашение по украинским ресурсам, подчеркнув крупные масштабы и силу России.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, он заявил украинскому президенту, что заключение сделки по ресурсам Украины будет целесообразным, поскольку «Россия намного больше и сильнее».

    Трамп также подчеркнул, что после модернизации армии США Россия «и близко не так сильна, как США». Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между США и Киевом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса находится на высочайшем уровне. В Кремле отмечали, что Россия не угрожает другим странам, но готова реагировать на потенциально опасные для ее интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский, а также подчеркнул существенное военное превосходство России над Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

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    2 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    В Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой» для румын

    В молдавском учебнике Сталинградскую битву назвали катастрофой для Румынии

    В Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой» для румын
    @ Григорий Капустянский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новом учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградская битва названа «катастрофой», а участие румынских войск рассматривается с позиции их оправдания.

    Новый учебник для старшеклассников в Молдавии освещает Вторую мировую войну с румынской точки зрения и называет Сталинградскую битву «катастрофой», акцентируя внимание на последствиях для Румынии, передает РИА «Новости».

    В разделе, посвященном действиям румынских войск, старшеклассникам предлагают приводить аргументы за и против участия страны в войне на стороне нацистской Германии и оправдывать жертвы румынской армии. Отмечается, что авторы учебника пишут: «сталинградская катастрофа привела к выводу румынских войск с Кавказа».

    При этом факт пребывания румынских войск в Молдавии как оккупантов учебник игнорирует, представляя их как освободителей Бессарабии и северной Буковины, а действия Красной армии по освобождению этих территорий называют «серьезной проблемой» для Румынии.

    Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что подобные трактовки входят в программу оправдания нацизма, которая получила особое развитие в последние годы. Он возмутился тем, что румынские войска в тексте называются «освободительными», советские – «оккупационными», а диктатор Антонеску представлен положительно.

    Ранее общественность Молдавии также негативно отреагировала на главы, героизирующие нацизм, в других учебниках, однако министр образования Дан Перчун считает, что новые учебники объективны. Оппозиция неоднократно поднимала вопрос об искажении истории, а власти пытались ограничить празднование Дня Победы и запретить георгиевскую ленту. За последние два года за ношение ленты наложено более 500 штрафов.

    Ранее власти Кишинева решили провести 9 мая празднование Дня Европы, однако участники марша «Бессмертного полка» намерены пройти по городу единой колонной, несмотря на это решение.

    Президент России Владимир Путин отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму, а также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.

    Коментарии (16)
    2 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Франклин Рузвельт называл вклад СССР и Красной армии решающим в разгроме фашистской Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Трампа о победе во Второй мировой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента США Дональда Трампа напомнила о позиции экс-президента США Франклина Рузвельта, который признавал ключевую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, следует из сообщения в Telegram-канале дипломата.

    «Русские войска уничтожили больше живой силы, самолетов, танков и пушек общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», – процитировала Рузвельта Захарова.

    Она также напомнила, что в письме к Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года Рузвельт поздравил советского лидера с победой в Сталинградской битве.

    В другом письме от 22 февраля 1943 года Рузвельт подчеркивал умелое руководство Красной армии, а также организацию и решимость советских солдат. Бывший президент США отмечал, что Красная армия и народ СССР «завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая будет объявлен в США Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты превзошли все страны по военному мастерству и храбрости во Второй мировой.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Коментарии (33)
    2 мая 2025, 10:40 • Новости дня
    Явлинский заявил о признании эффективности его реформы в СССР властями США
    Явлинский заявил о признании эффективности его реформы в СССР властями США
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США извинились и признали эффективность экономической реформы Явлинского в СССР, которую ранее заблокировали на Совете нацбезопасности, сообщил российский экономист и политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

    Американская сторона извинилась перед Григорием Явлинским за срыв предложенной им экономической реформы для Советского Союза. Это произошло после рассекречивания протоколов заседания Совета национальной безопасности США, где обсуждалась программа Явлинского о заключении экономического договора между республиками СССР накануне саммита G7 в 1991 году. В этих документах американские чиновники признали реформу более эффективной, чем альтернативные предложения, но решили не поддерживать ее, чтобы не допустить экономического роста Советского Союза, передает ТАСС.

    Явлинский рассказал, что спустя два года после отклонения его программы госсекретарь США Джеймс Бейкер подарил ему книгу с посланием: «Ваши экономические идеи были правильными, но, к сожалению, опережали время». По словам Явлинского, после рассекречивания документов он понял, что это было своеобразное извинение со стороны американцев.

    Экономист Джеффри Сакс недавно прислал Явлинскому письмо с копиями рассекреченных документов. «Сакс подписал: «Ну какие же негодяи», – заявил Явлинский.

    По его мнению, именно США убедили Горбачева взять на лондонский саммит другую программу, потому что стремились не допустить экономического подъема СССР и устранить потенциального конкурента.

    Газета ВЗГЛЯД экономические реформы Михаила Горбачева привели к дестабилизации экономики СССР, что в итоге способствовало его распаду.

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    1 мая 2025, 05:30 • Новости дня
    Путин на марафоне общества «Знание» рассказал о важности исторической памяти

    Путин на марафоне общества «Знание» заявил об интернационале победителей

    Президент Владимир Путин, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», подчеркнул, что сохранившаяся память о преступлениях против народа народа СССР в годы Великой Отечественной войны «во многом объясняют наше поведение сегодня» и имеет практическое значение.

    «Мы слышим, и я иногда слышу от зарубежных коллег, даже тех, которые, мягко говоря, не симпатизируют тому, что мы делаем, защищая свои интересы. Они говорят: «Да, конечно, Советский Союз и советские люди так пострадали. Конечно, вы имеете право думать о защите своих интересов и обеспечении безопасности сегодня и на длительную историческую перспективу». Это имеет значение в практическом плане», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В среду глава российского государства посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где проходил марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    На встрече с участниками марафона Путин заявил, что России нужны сторонники в Европе и США, которые  образовали бы свой «интернационал победителей».

    «Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей... Сегодня нам такой интернационал нужен. Нужно работать с людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много», – заявил президент. При этом, по его мнению, основой Победы стали подвиги народа СССР.

    Глава государства добавил, что россияне, «будучи русскими, татарами, евреями, мордвой, чеченцами, дагестанцами, должны прежде всего говорить об этом». «Почему кто-то из другого интернационала, коричневого интернационала, поддерживает неонацизм, в данном случае на Украине, и пытается у нас растворить память о подвигах нашего народа, о подвигах предков, дедов и прадедов? А потому, что это вычищение памяти исторической нас растворяет самих. От этого мы теряем свою идентичность, а значит внутреннюю собранность и силу, единство нашего народа», – подчеркнул Путин.

    Глава государства сделал особый акцент на том, что у народа, у которого нет прошлого, нет и будущего. По его словам, эта попытка «растворить нас всех в каком-то аморфном состоянии» не случайна.

    Путин также объяснил разницу между национализмом и патриотизмом, подчеркнув, что важно осознавать разницу между этими понятиями.

    «Национализм – это первая стадия к нацизму, первый шаг, потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Патриотизм – совсем другое дело, любить свою Родину – не значит ненавидеть других, а национализм подпитывается именно этим, ненавистью к другим странам и другим народам», – указал Путин.

    Во время общения с участниками марафона президент передал наилучшие пожелания активистам, которые занимаются защитой правды о Второй мировой войне в Европе.

    Обращаясь к координатору  международного движения «Бессмертный полк» в Испании Виктории Самойловой, президент указал на то, что даже в сегодняшний непростой момент есть люди, которые «имеют мужество заявить о своем отношении к происходящим событиям сегодня и, более того, дать оценку тому, что происходило в годы Второй мировой войны».

    На встрече с участниками марафона «Знание. Первые» Владимир Путин также назвал День Победы триумфом советского и российского народа.

    Накануне, выступая с обращением к участникам III Международного антифашистского конгресса, президент России отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму. Он также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.

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    1 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Вэнс: В позициях России и Украины по урегулированию есть огромная пропасть

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    «Существует огромная пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы», – сказал Вэнс в эфире Fox.

    По его словам, сейчас дипломаты пытаются сблизить позиции России и Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее Вэнс заявлял, что Вашингтон попытается за 100 дней добиться переговоров Москвы и Киева.

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