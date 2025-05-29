Многодетная семья из ЕАО на встрече с Путиным поблагодарила врио губернатора Костюк

Tекст: Антон Антонов

В ходе видеоконференции с многодетными семьями, которую проводил Путин, Подрезов заявил: «Когда начался материнский капитал, у нас была (дочь) Люба. <…> На каждого ребенка что-то было по программе (поддержки многодетных семей) – это был земельный, материнский капитал, выплата. Постоянно мы поддержку чувствовали».

Мария Подрезова выразила благодарность врио губернатора, отметив, что заметно, как Костюк «старается». «Она только пришла и (уже) что-то пытается сделать. <…> Чувствуем ее помощь», – приводит слова Подрезовой ТАСС.

У Марии и Алексея Подрезовых шесть дочерей и пять сыновей, они учатся на «хорошо» и «отлично», участвуют в олимпиадах по различным предметам, занимая призовые места. Отдельной традицией семьи стало празднование дней рождений, которые проходят почти каждый месяц.

Напомним, в преддверии Международного дня защиты детей Путин в режиме видеоконференции провел встречу с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», матерями, удостоенными почётного звания «Мать-героиня», и членами их семей.

Путин пообщался с многодетными семьями из Свердловской области, Республики Крым, Рязанской области, Калининградской области, Республики Ингушетия, Пензенской области, Кемеровской области – Кузбасса, Еврейской автономной области и Запорожской области, сообщается на сайте Кремля.