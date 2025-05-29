  • Новость часаСВР обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву
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    Что означает усиление активности российских войск в Сумской области
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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    29 мая 2025, 17:50 • Новости дня

    СВОП: Борьба с украинским терроризмом предстоит при любом исходе СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После завершения специальной военной операции, вне зависимости от ее исхода, Россия продолжит сталкиваться с диверсионной и террористической активностью со стороны киевского режима и его союзников. Об этом было заявлено на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

    Участники ассамблеи СВОП пришли к единому мнению о серьезной и длительной опасности диверсионно-террористической деятельности со стороны Украины. Уточняется, что украинские спецслужбы, активно поддерживаемые странами НАТО, обладают значительными возможностями и опытом в ведении подрывной работы против России, говорится в Telegram-канале СВОП.

    Подчеркивалось, что угрозы сохранятся независимо от будущего политического устройства Украины. Даже в случае гипотетического прекращения существования украинской государственности саботаж и диверсии против России продолжатся.

    В ходе обсуждения было отмечено: для эффективного противодействия необходима комплексная стратегия, включающая полицейские, административные и идеологические меры. При этом эксперты не исключили использование военных действий, если сопредельные государства будут использованы как базы для развертывания враждебной инфраструктуры.

    28 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине

    МО Германии допустило развертывание дальнобойного оружия за несколько недель

    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    @ Ingo Schulz/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны Германии.

    Первые системы дальнобойного оружия, изготовленные на Украине на средства Германии, могут быть развернуты уже в ближайшие недели, передает «Лента.ру».

    Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии после переговоров с представителями украинского военного ведомства.

    В ведомстве отметили, что в течение 2025 года планируется выпустить значительное количество подобных систем.

    Сообщается, что ранее между Украиной и германской оборонной промышленностью был заключен соответствующий контракт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Германии по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Коментарии (36)
    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Семья помощника президента России Владимира Мединского и его близкие в последние дни получили конкретные угрозы от украинских нацистов, заявил журналист Владимир Соловьев.

    Семье помощника президента России Владимира Мединского поступали угрозы со стороны украинских нацистов, передает ТАСС. По словам Соловьева, угрозы адресованы как непосредственно Мединскому, так и его близким, включая детей.

    Журналист сообщил, что угрозы содержат вполне конкретную информацию. В сообщениях злоумышленников сказано: «Мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов». Соловьев считает, что таким образом нацисты намекают на совершенные ранее теракты с использованием подобных устройств.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что киевские спецслужбы причастны к убийствам российских военных и журналистов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина использует террор для срыва мирных переговоров.

    Коментарии (23)
    28 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Мединский рассказал подробности звонка Умерову

    Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами

    Мединский рассказал подробности звонка Умерову
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече.

    Мединский заявил, что распространяемая мировыми агентствами новость, что ему якобы звонил Умеров по поводу Меморандума, который российская сторона якобы до сих пор не подготовила, передает РИА «Новости». «Мол, что-то русские не торопятся», – написал Мединский.

    Он пояснил, что на самом деле не министр обороны Украины Умеров звонил ему, а наоборот – именно он позвонил Умерову.

    В ходе разговора Мединский предложил точную дату и место для обмена меморандумами, а также выразил готовность начать предметное обсуждение всех пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня сразу же на месте.

    По словам Мединского, украинская сторона взяла паузу на совещание, которое, по его словам, затянулось. Он подчеркнул, что ожидает скорого подтверждения от Киева и готов лично встретиться с представителями Украины в обозначенные даты, чтобы работать ради долгосрочного мира и спасения жизней.

    Напомним, проекты меморандумов с предложениями по мирному урегулированию между Россией и Украиной уже переданы сторонам, после чего стартует новый этап консультаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецких танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

    Коментарии (5)
    29 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    СВР обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву
    СВР обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сербские оборонные предприятия, несмотря на провозглашенный Белградом нейтралитет, отправили на Украину сотни тысяч снарядов для артиллерии и миллион патронов.

    Сербские оборонные предприятия вопреки официальному курсу Белграда на нейтралитет продолжают передавать боеприпасы киевскому режиму, передает ТАСС.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки России отметило: «Сербский военпром пытается выстрелить России в спину». По данным СВР, на Украину уже отправлены сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

    В СВР подчеркнули: «Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть «стратегическое поражение» России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия». Представители ведомства заявили, что подобные поставки нельзя обосновать «гуманитарными соображениями», так как их назначение – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».

    Пресс-бюро СВР напомнило, что Белград официально заявляет о нейтралитете, однако на деле сербский военпром продолжает поддерживать Киев боеприпасами.

    Ранее сербский президент Александр Вучич подчеркнул, что будет следовать интересам Сербии, несмотря на призывы ЕС осудить Россию и поддержать Украину.

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    28 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху

    Лавров обвинил Германию в прямом вовлечении в украинский конфликт

    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России считает, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте и поддерживая идею поставок дальнобойного оружия Киеву.

    Заявление Сергея Лаврова прозвучало в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел России подчеркнул, что Германия сейчас прямо участвует в украинском конфликте, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке.

    Лавров подчеркнул: «Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

    Министр отметил, что Москва намерена тщательно проверять заявления немецких политиков о поставках и финансировании производства дальнобойных ракет на Украине. По его словам, и поставки, и поддержка производства такого оружия представляют собой нагнетание напряженности и свидетельствуют о прямом втягивании Германии в конфликт.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Ранее Мерц объявил о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, что, по его словам, было согласовано несколькими западными странами уже несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    28 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    Украина пожаловалась в МАГАТЭ на подключение ЗАЭС к энергосистеме России

    Tекст: Евгения Караваева

    Киев направил официальный протест международному агентству, настаивая на недопустимости подключения Запорожской атомной станции к российской энергосистеме.

    Украина выступила с протестом в адрес Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за действий России по строительству линий электропередач к Запорожской АЭС, пишет Комсомольская правда.

    Причиной стало намерение Москвы подключить крупнейшую в Европе атомную электростанцию, находящуюся на освобожденной территории, к российской энергосистеме. Протест Киева был передан представителям МАГАТЭ в официальном порядке.

    Ранее Москва не раз подчеркивала, что обеспечение энергоснабжения Запорожской АЭС отвечает задачам безопасности и стабильности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ. В тот же день украинские военные устроили артиллерийский обстрел в районе станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Россию и Украину.

    Коментарии (19)
    29 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ в Николаевской области
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Войска России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и БПЛА «Герань-2», сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что командный пункт центра спецопераций «Юг» сил специальных операций ВСУ в Николаевской области был уничтожен в результате комплексного удара.

    Минобороны уточнило, что для атаки были использованы оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и беспилотники «Герань-2». Удары пришлись по штабу, где находился личный состав и командование подразделения, а также по складу боеприпасов и местам стоянки техники.

    В ведомстве отметили, что на опубликованных кадрах объективного контроля зафиксирована детонация боеприпасов.

    Накануне Минобороны сообщило, что ВС России поразили предприятия ВПК Украины. Также ВС России поразили общевойсковой полигон ВСУ.

    Коментарии (2)
    28 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Лавров назвал предложенную Украине дату новой встречи в Стамбуле

    Лавров: Россия предложила Украине провести новую встречу в Стамбуле 2 июня

    Лавров назвал предложенную Украине дату новой встречи в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, документ содержит российскую позицию по всем аспектам преодоления причин кризиса, передает ТАСС.

    «Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», – заявил Лавров.

    Сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения по площадке следующих переговоров с Украиной.

    Коментарии (3)
    28 мая 2025, 19:08 • Новости дня
    Захарова: Россия и Украина не договаривались о посредничестве США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В МИД России заявили об отсутствии договоренностей с США по посредничеству в обмене условиями мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что Вашингтон якобы получил от Киева список условий мирного соглашения и ожидает аналогичный документ от Москвы, подчеркнула, что у Москвы не было договоренностей о посредничестве с США или другими странами. Ее слова приводит Telegram-канал МИД России.

    Захарова заявила: «Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона».

    По словам дипломата, российская делегация продолжает исходить из договоренности, достигнутой 16 мая в Стамбуле в ходе прямых переговоров с Украиной. Она отметила, что стороны договорились подготовить свои предложения по урегулированию и прекращению огня, обменяться ими напрямую и обсудить их на следующем раунде переговоров.

    Напомним, Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов по урегулированию конфликта.

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече для обмена меморандумами.

    Коментарии (7)
    29 мая 2025, 12:44 • Новости дня
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация с поступающими угрозами семье главы российской переговорной делегации по Украине Владимира Мединского является вопиющей и невиданной историей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что угрозы направлены не самому Мединскому, а его семье, что делает ситуацию особенно тревожной. По словам представителя Кремля, подобное происходит впервые и требует особого внимания, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что компетентные органы России выясняют источник этих угроз, а Следственный комитет уже занимается этим вопросом.

    Пресс-секретарь добавил, что если подтвердится причастность киевских властей к угрозам, то ситуация станет еще более вопиющей.

    Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.

    Коментарии (23)
    28 мая 2025, 23:16 • Новости дня
    Соловьев сообщил об ответе Умерова на угрозы семье Мединского

    Соловьев рассказал о реакции Умерова на угрозы семье Мединского

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский получил от главы Минобороны Украины Рустема Умерова объяснение, что угрозы в адрес его семьи исходят от радикальных националистов, неподконтрольных официальному Киеву, сообщил телеведущий Владимир Соловьев в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Помощник президента России Владимир Мединский напрямую поинтересовался у министра обороны Украины Рустема Умерова источником поступающих его семье угроз, передает «Лента.ру». Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей передачи.

    По словам Соловьева, Мединский задал Умерову прямой вопрос о том, кто стоит за отправкой угроз. Умеров ответил: «Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши «нацики», мы на них не влияем».

    Соловьев отметил, что эта ситуация поднимает вопрос о полномочиях украинской делегации на переговорах, так как они могут не контролировать силовые группы в стране.

    Семья советника президента России Владимира Мединского и его близкие в последние дни получили конкретные угрозы от украинских нацистов.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские спецслужбы причастны к убийствам российских военных и журналистов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина использует террор для срыва мирных переговоров.

    Коментарии (8)
    29 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    Отношения Чехии и Словакии испортились из-за конфликта на Украине
    Отношения Чехии и Словакии испортились из-за конфликта на Украине
    @ Embassy of the Slovak Republic in Prague

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения между Чехией и Словакией, традиционно считавшимися образцовыми с момента распада Чехословакии в 1992 году, переживают серьезное охлаждение, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Аналитики отмечают, что после прихода к власти в Словакии правительства Роберта Фицо осенью 2023 года политический диалог с Прагой заметно осложнился. Курс Братиславы, ориентированный на Россию, вступил в противоречие с поддерживающей Украину позицией чешского кабмина, передает Deutche Welle.

    В марте 2024 года чешские власти отменили традиционное совместное заседание правительств, объяснив это невозможностью скрыть глубокие разногласия по внешней политике и заявив о приостановке «чрезвычайно хороших отношений» на неопределенный срок.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что межправительственные консультации с Братиславой проводить сейчас нецелесообразно. Роберт Фицо, напротив, публично обвинил чешское правительство в том, что именно его поддержка Украины ставит под угрозу двусторонние отношения, тогда как Братислава, по его словам, выступает за мирные инициативы.

    Социологические исследования фиксируют падение симпатий между народами двух стран: Словакия опустилась на десятое место в рейтинге популярности у чехов, а положительная оценка словацких президентов среди чехов снизилась вдвое после смены Зузаны Чапутовой на Петера Пеллегрини. Практическое сотрудничество продолжается только на рабочем уровне, но атмосфера прежнего доверия исчезла.

    В вопросе поддержки Украины между странами складывается глубокий раскол: за оказание военной помощи Киеву выступают 58% чехов и лишь 16% словаков. При этом, по данным опроса IPSOS, каждый пятый житель Словакии желает победы России, тогда как в Чехии подобную позицию разделяют около 7%.

    Словацкая оппозиция подчеркивает, что существует политическая альтернатива и возможность возобновления тесных связей с Прагой, если оппозиционные силы придут к власти. Однако эксперты прогнозируют, что отчуждение между странами может сохраниться и после смены политических элит.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина надоела всей Европе. Так, приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли.

    Коментарии (5)
    29 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
    Российские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Гнатовку в Донецкой народной республике (ДНР), группировка «Центр» – Шевченко Первое в ДНР, а подразделения группировки «Запад» освободили Строевку в Харьковской области.

    Западная группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Купянска, Глущенково Харьковской области, Карповки, Редкодуба и Кировска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины и четыре склада боеприпасов.

    В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ возле Рай-Александровки, Ильиновки, Берестока, Северска, Серебрянки, Константиновки и Иванополья ДНР.

    При этом противник потерял до 240 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Были уничтожены две станции РЭБ, три склада с боеприпасами и склад материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии рядом с Русиным Яром, Петровским, Поповым Яром, Ульяновкой, Алексеевкой, Владимировкой, Новосергеевкой, Новониколаевкой, Коптево, Красноармейском и Новоэкономическим ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 390 военнослужащих, две бронемашины «Казак» и орудие полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка, двух штурмовых центров сил спецопераций ВСУ и бригады теробороны в районах Великого Прикола, Алексеевки, Гирино, Хотеня, Новой Сечи, Юнаковки, Червоного, Храповщины, Корчаковки и Садков Сумской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 185 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубm обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Комара, Запорожья, Новополя ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Павловки Запорожской области, Берислава, Никольского, Антоновки и Велетенского Херсонской области.

    Противник потерял до 70 военнослужащих. Уничтожены станции РЭБ и радиоэлектронной разведки, а также два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. За день до этого они освободили Старую Николаевку в ДНР. А ранее освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области.

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