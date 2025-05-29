Tекст: Елизавета Шишкова

Участники ассамблеи СВОП пришли к единому мнению о серьезной и длительной опасности диверсионно-террористической деятельности со стороны Украины. Уточняется, что украинские спецслужбы, активно поддерживаемые странами НАТО, обладают значительными возможностями и опытом в ведении подрывной работы против России, говорится в Telegram-канале СВОП.

Подчеркивалось, что угрозы сохранятся независимо от будущего политического устройства Украины. Даже в случае гипотетического прекращения существования украинской государственности саботаж и диверсии против России продолжатся.

В ходе обсуждения было отмечено: для эффективного противодействия необходима комплексная стратегия, включающая полицейские, административные и идеологические меры. При этом эксперты не исключили использование военных действий, если сопредельные государства будут использованы как базы для развертывания враждебной инфраструктуры.