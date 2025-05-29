Минюст не нашел оснований признать Пугачеву и Урганта иноагентами

Tекст: Мария Иванова

Оснований для признания певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Ивана Урганта иностранными агентами на данный момент нет, передает ТАСС.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», – подчеркнул Свириденко.

Чиновник отметил, что включение в реестр иностранных агентов возможно только при наличии подтвержденных фактов нарушения закона. По его словам, ведомство реагирует исключительно на конкретные случаи, когда имеются доказательства иностранного влияния или иных форм поддержки, подпадающих под действие закона.

Ранее с соответствующим обращением к министру юстиции обратился депутат Госдумы Николай Новичков. Он просил рассмотреть возможность признания Урганта иностранным агентом после появления сообщений о его регистрации как индивидуального предпринимателя во Франции.

Согласно федеральному закону, иностранным агентом может быть признано лицо, получающее поддержку или находящееся под иностранным влиянием, а также осуществляющее определенную деятельность.

В начале мая 2024 года вступил в силу указ президента, расширяющий критерии для присвоения статуса иноагента, включая содействие исполнению решений международных организаций, которые противоречат интересам безопасности России, а также сбор сведений о военно-технической деятельности страны, если они могут быть использованы иностранными государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Алла Пугачева пренебрегла народной любовью и призвала рассматривать ее поступок как урок для всех.

Ранее песню Пугачевой «Мама» призвали проверить на дискредитацию спецоперации на Украине. Пугачеву также заподозрили в финансировании ВСУ.