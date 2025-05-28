Иванишвили заявил о шантаже со стороны США

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В своем заявлении в среду Бидзина Иванишвили назвал «непонятной» позицию американского посольства, которое сообщило о его отказе от встречи без детализации причин.

Американская сторона планировала встречу для того, чтобы передать послания Вашингтона.

Как отметил бывший премьер-министр, соглашаться на такую встречу в условиях «личного шантажа» и «неформальных и формальных санкций» со стороны Вашингтона было нецелесообразно.

«На фоне такого личного шантажа моя встреча с послом и обсуждение государственных дел была бы неправильной. У меня обязательно был бы комплекс, что принимаю решения по государственным вопросам в противовес личным интересам, что для меня принципиально неприемлемо», – отметил Бидзина Иванишвили.

По его словам, послу США была предложена встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, однако Робин Данниган отказалась.

По словам Бидзины Иванишвили, это «укрепило веру в то, что они (американская сторона) рассматривают персональный шантаж как ведущий фактор принятия Грузией потенциальных решений, связанных с государственными интересами».

«Надеюсь, что посольство США положительно отреагирует на предложение правительства Грузии начать стратегическое партнерство Грузии и США с чистого листа. Все лидеры властей Грузии выражают полную готовность, в случае реальной заинтересованности американской стороны, активно включиться в процесс перезагрузки грузино-американских отношений», – заявил экс-премьер-министр.