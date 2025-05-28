Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
Песков заявил о подготовке документа для обсуждения прекращения огня на Украине
Песков подтвердил подготовку документа для обсуждения прекращения огня на Украине
В Кремле сообщили о разработке позиции для переговоров по прекращению огня, однако специальная военная операция на Украине в настоящее время продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, позиционный документ для возможного обсуждения условий временного перемирия между Россией и Украиной разрабатывается, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что специальная военная операция продолжается, несмотря на подготовку документа.
Он также подчеркнул, что российская сторона не намерена раскрывать содержание документов через средства массовой информации. Песков отметил, что обсуждение позиций должно происходить в закрытом формате, публичный обмен мнениями через СМИ считается неверным.
Ранее агентство Reuters заявило, что президент России Владимир Путин якобы готов обсуждать прекращение боевых действий на Украине при условии получения письменных гарантий от Запада о прекращении расширения НАТО на восток.
В МИД России отметили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня.
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом подчеркнул, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения всех намеченных целей.