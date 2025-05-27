На Украине потребовали отставки министра культуры

Коалиция деятелей культуры потребовала отставки министра Точицкого

Tекст: Евгения Караваева

Коалиция украинских культурных деятелей и активисты гражданского общества обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с открытым письмом, в котором потребовали отставки министра культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого и его подчиненных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инициатива последовала после увольнения Максима Остапенко с поста генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о чем сам Остапенко сообщил 22 мая. Министр культуры Николай Точицкий ранее пояснил, что решение объясняется слабой позицией Остапенко по отношению к «московскому духу» в православной обители и недостаточным давлением на каноническую Украинскую православную церковь.

Авторов обращения возмутило не только увольнение Остапенко, но и общая стратегия министерства в сфере культурного наследия. В письме отмечается, что причин для смены руководства министерства накопилось значительно больше, чем только недавний скандал с лаврой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что время канонической Украинской православной церкви истекло, отметив это в ходе представления так называемого плана стойкости в Верховной раде.