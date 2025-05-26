DT: Блюда для инвесторов мемкойнов Трампа оказались хуже еды в самолетах

Tекст: Мария Иванова

Криптовалютные миллионеры, инвестировавшие в среднем почти 1,8 млн долларов в мемкойны Дональда Трампа, остались крайне недовольны блюдами, поданными на приеме для инвесторов в его гольф-клубе в Вирджинии – они сочли еду хуже, чем «еда в самолетах», передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Участники «эксклюзивного» мероприятия раскритиковали качество и подачу жареного палтуса с цитрусовым соусом и филе-миньона с соусом деми-гляс. Некоторых удивило скудное количество овощей на тарелках с логотипом Трампа; по словам одного из гостей, «единственным хорошим блюдом был хлеб с маслом».

Другой инвестор отметил, что даже питание на борту американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines показалось ему вкуснее.

Трамп презентовал собственную криптовалюту в январе в Truth Social перед инаугурацией. По данным CoinMarketCap, суточный объем торгов мемкойном превысил 11 млрд долларов, что эксперты называют рекордной доходностью для такого проекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп поужинал с крупнейшими держателями своей мемкоин в своем гольф-клубе в Вирджинии, собрав 43 млн долларов в криптовалюте.

Ранее The Wall Street Journal отмечала, что запуск мемкоина $TRUMP Дональдом Трампом может привести к политическим рискам из-за опасений коррупции и давления со стороны бизнесменов и чиновников.

Между тем комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что мемкоины не считаются ценными бумагами, поскольку их стоимость определяется только рыночным спросом и спекуляцией.