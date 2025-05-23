Гала-ужин Трампа с крупнейшими покупателями мемкоина вызвал споры об этике

Washington Post сообщил о роскошном ужине Трампа с держателями мемкоинов

Tекст: Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп провел ужин с крупнейшими держателями мемкойна, связанного с его именем, сообщает Washington Post.

Мероприятие состоялось в гольф-клубе Трампа в Вирджинии, куда были приглашены более 200 владельцев значительных долей токена. Среди них – китайский криптомиллиардер Джастин Сан, бывший баскетболист Ламар Одом и анонимный инвестор под ником Ogle.

С момента запуска мемкоина в январе аффилированные с Трампом бизнес-структуры получили 312 млн долларов от продаж и 43 млн долларов комиссионных, подсчитала газета. По данным издания, только с момента анонса ужина кошельки, связанные с Трампом и его партнерами, получили 3 млн долларов комиссий.

Трамп не скрывает своей заинтересованности в секторе: он называет себя «крипто-президентом», а участники ужина рассматривали встречу как шанс повлиять на будущую крипторегуляцию.

Белый дом заявил, что ужин не создает конфликта интересов, так как активы президента находятся в «слепом трасте» под управлением его сыновей. Пресс-секретарь Каролин Левитт подчеркнула, что это не официальный ужин Белого дома, а времяпрепровождение президента в личное время. Однако расходы на перелет Трампа к месту события, как и в других случаях личных поездок президента, покрывались за счёт налогоплательщиков, поскольку президент обязан пользоваться специальным транспортом.

Этические эксперты и демократы считают, что Трамп все более явно зарабатывает на своей должности и семейных бизнесах, включая криптовалюты и социальные сети. Ричард Пэйнтер, бывший главный юрист по этике Белого дома, заявил: «Если смотреть только на деньги, поступающие самому президенту, Трамп – уникален». Палата представителей рассматривает законопроект о запрете президенту и его семье владеть значительными долями цифровых активов.

Организаторы ужина не раскрывали полный список гостей, а многие держатели монеты анонимны. Около половины из топ-220 владельцев, по данным издания, получили монеты с зарубежных криптобирж, формально недоступных для американцев. Около 100 протестующих встретили Трампа у гольф-клуба, заявляя, что «Америка не продается».

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли настаивает: «Президент работает на благо американского народа, а не ради собственной выгоды».

Ранее комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что мемкоины не являются ценными бумагами, поскольку их ценность определяется спросом рынка и спекуляциями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп запустил собственный мемкоин $TRUMP, что может привести к политическим последствиям из-за риска обвинений в коррупции.

Запуск мемкоинов Трампа и его жены Мелании, чья совокупная капитализация на 20 января превысила 10,5 млрд долларов, вызвал критику в криптоиндустрии за подрыв доверия к цифровым активам в США.