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    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    7 комментариев
    23 мая 2025, 11:33 • Новости дня

    Гала-ужин Трампа с крупнейшими покупателями мемкоина вызвал споры об этике

    Washington Post сообщил о роскошном ужине Трампа с держателями мемкоинов

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Дональд Трамп поужинал с крупнейшими держателями своей мемкоин в своем гольф-клубе в Вирджинии, получив в результате криптовалютных сборов 43 млн долларов.

    Президент США Дональд Трамп провел ужин с крупнейшими держателями мемкойна, связанного с его именем, сообщает Washington Post.

    Мероприятие состоялось в гольф-клубе Трампа в Вирджинии, куда были приглашены более 200 владельцев значительных долей токена. Среди них – китайский криптомиллиардер Джастин Сан, бывший баскетболист Ламар Одом и анонимный инвестор под ником Ogle.

    С момента запуска мемкоина в январе аффилированные с Трампом бизнес-структуры получили 312 млн долларов от продаж и 43 млн долларов комиссионных, подсчитала газета. По данным издания, только с момента анонса ужина кошельки, связанные с Трампом и его партнерами, получили 3 млн долларов комиссий.

    Трамп не скрывает своей заинтересованности в секторе: он называет себя «крипто-президентом», а участники ужина рассматривали встречу как шанс повлиять на будущую крипторегуляцию.

    Белый дом заявил, что ужин не создает конфликта интересов, так как активы президента находятся в «слепом трасте» под управлением его сыновей. Пресс-секретарь Каролин Левитт подчеркнула, что это не официальный ужин Белого дома, а времяпрепровождение президента в личное время. Однако расходы на перелет Трампа к месту события, как и в других случаях личных поездок президента, покрывались за счёт налогоплательщиков, поскольку президент обязан пользоваться специальным транспортом.

    Этические эксперты и демократы считают, что Трамп все более явно зарабатывает на своей должности и семейных бизнесах, включая криптовалюты и социальные сети. Ричард Пэйнтер, бывший главный юрист по этике Белого дома, заявил: «Если смотреть только на деньги, поступающие самому президенту, Трамп – уникален». Палата представителей рассматривает законопроект о запрете президенту и его семье владеть значительными долями цифровых активов.

    Организаторы ужина не раскрывали полный список гостей, а многие держатели монеты анонимны. Около половины из топ-220 владельцев, по данным издания, получили монеты с зарубежных криптобирж, формально недоступных для американцев. Около 100 протестующих встретили Трампа у гольф-клуба, заявляя, что «Америка не продается».

    Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли настаивает: «Президент работает на благо американского народа, а не ради собственной выгоды».

    Ранее комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что мемкоины не являются ценными бумагами, поскольку их ценность определяется спросом рынка и спекуляциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп запустил собственный мемкоин $TRUMP, что может привести к политическим последствиям из-за риска обвинений в коррупции.

    Запуск мемкоинов Трампа и его жены Мелании, чья совокупная капитализация на 20 января превысила 10,5 млрд долларов, вызвал критику в криптоиндустрии за подрыв доверия к цифровым активам в США.

    20 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В мае в Москве были пресечены попытки совершения терактов в районе Кремля и Красной площади накануне празднования Дня Победы, о чем президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о нейтрализации террористических угроз в центре столицы накануне Дня Победы.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что тогда же Россия объявила трехдневное перемирие, после чего в ночь на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow, большая часть которых была направлена на Москву, передает ТАСС.

    «Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, киевские власти также пытались запугать зарубежных участников торжеств и не допустить их приезда в Москву. Путин указал Трампу, что инициаторами этих угроз и запугиваний выступали те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские идеи.

    Во время беседы лидеры уделили внимание военному сотрудничеству СССР и США во Второй мировой войне. Трамп выразил сожаление из-за нынешнего состояния отношений между двумя странами и подчеркнул важность союзничества в прошлом. Он также отметил, что американское общество часто не верит в огромную цену, которую Россия заплатила за Победу.

    В ходе разговора лидеры также обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, отметив его прозорливые оценки, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в России должны переживать из-за проведения парада Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

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    20 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Politico: Маск исчез из новостей
    Politico: Маск исчез из новостей
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск почти перестал фигурировать в новостях и заявлениях политиков, а его имя исчезло из публичных обсуждений, пишет Politico.

    По данным издания, президент США Дональд Трамп, ранее регулярно упоминавший Маска в соцсети Truth Social, не писал о нем более месяца, передает «Лента.ру». Кроме того, Маск также перестал быть участником брифингов Белого дома, а конгрессмены исключили его имя из своих информационных бюллетеней.

    В материале подчеркивается, что анализ публикаций показал снижение числа упоминаний бизнесмена в СМИ и политических заявлениях.

    Это уменьшение коррелирует со снижением поисковых запросов по его имени в Google. В публикации отмечается, что некоторые республиканцы считают Маска «политически токсичным».

    Ранее глава DOGE Илон Маск заявил об использовании американскими госслужащими государственных средств для аренды роскошных стадионов и отелей под частные вечеринки. До этого Илон Маск призвал обратить внимание на расходы Федеральной резервной системы США, выделенные на реконструкцию центрального офиса в Вашингтоне.

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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

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    20 мая 2025, 14:59 • Новости дня
    Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США
    Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Дональда Трампа планирует потратить до 250 млн долларов из фондов иностранной помощи на возвращение мигрантов из зон активных конфликтов, включая 700 тыс. украинцев и гаитян, пишет Washington Post.

    Предложение включает в себя людей, бежавших из опасных регионов мира, и, похоже, направлено на обход Международной организации по миграции (МОМ). Этот план совпадает с попыткой администрации резко сократить иностранную помощь, передает Washington Post.

    В проекте документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США подтвердила подлинность документов, но назвала их «устаревшими».

    Критики предложения считают его негуманным и противоречащим идеалам США. Возникают вопросы о том, является ли такой план злоупотреблением средствами иностранной помощи.

    Международное право гласит, что беженцев нельзя возвращать в страну, если их жизни или свободе угрожает опасность.

    Для украинцев и гаитян в США действует временный защитный статус. Администрация Байдена впервые предоставила временный защитный статус украинцам в 2022 году. Гаитяне имеют временный защитный статус с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США планируется реалити-шоу, где 12 иммигрантов будут соревноваться за гражданство, участвуя в культурных состязаниях по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае администрация Дональда Трампа предложила руководству Украины принять мигрантов, депортированных из США.

    Американский президент также предложил прекратить выделять 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов в проекте бюджета на 2026 год.

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    21 мая 2025, 19:48 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в победе России на Украине
    Трамп выразил уверенность в победе России на Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп в беседе с европейскими лидерами поделился своим мнением относительно исхода конфликта на Украине.

    Как передает Bloomberg со ссылкой на свои источники, Трамп в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине. В сообщении отмечается, что Трамп дал понять собеседникам свою точку зрения по поводу перспектив завершения боевых действий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

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    22 мая 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп не поддержал идею «безусловного» прекращения огня на Украине
    Трамп не поддержал идею «безусловного» прекращения огня на Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран ЕС во время переговоров настаивали на прекращении огня без предварительных условий, но этот вариант не получил поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

    Трамп отверг идею «безусловного» прекращения огня на Украине, которую предлагали лидеры Евросоюза, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как стало известно, 19 мая Трамп по телефону обсудил ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии. Некоторые европейские политики настаивали на том, чтобы будущие переговоры в Ватикане завершились именно «безусловным» перемирием, однако Трамп отверг такой сценарий, заявив: «Мне не нравится такой подход».

    По информации WSJ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «считает, что движется к победе» в конфликте на Украине. Подробностей о реакции других участников переговоров не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    20 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    Трамп заявил ЕС о решении не вводить новые санкции против России

    Трамп после разговора с Путиным отказался вводить новые санкции против России

    Трамп заявил ЕС о решении не вводить новые санкции против России
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России, подчеркнув готовность Москвы к переговорам о прекращении огня, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил руководителям европейских стран и президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании вводить новые санкции против России, передает ТАСС.

    Такое решение Трамп объяснил тем, что Москва, по его словам, серьезно настроена на достижение урегулирования ситуации на Украине.

    Как отмечают участники беседы, на которую ссылается портал Axios, Трамп подчеркнул, что Россия «хочет заключить сделку» и согласна «немедленно» начать прямые переговоры о прекращении огня. Президент США выразил уверенность, что данный подход Москвы свидетельствует о возможности дипломатического разрешения конфликта.

    Ранее американский президент заявил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    Лидеры европейских стран оказались ошеломлены разговором президентов России и США, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий.

    Кая Каллас заявила, что ЕС начал подготовку нового 18-го пакета санкций, чтобы Россия «захотела мира».

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    22 мая 2025, 10:25 • Новости дня
    Трамп объяснил антисемитизмом убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    Трамп объяснил антисемитизмом убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп связал убийство двух дипломатов Израиля в Вашингтоне с проявлениями антисемитизма и выразил соболезнования родным погибших.

    Дональд Трамп прокомментировал убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне в соцести Truth Social.

    Президент США назвал произошедшее проявлением антисемитизма и выразил соболезнования семьям погибших.

    «Эти ужасные убийства в Вашингтоне, которые, очевидно, основаны на антисемитизме, должны прекратиться сейчас! Ненависть и радикализм не имеют места в США. Соболезнования семьям жертв. Так грустно, что подобное может происходить! Да благословит вас Бог!» – заявил Трамп.

    Он подчеркнул, что подобные преступления недопустимы и должны быть пресечены.

    Ранее Израиль усилил контакты с американскими властями после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой погибли два израильских дипломата.

    Напомним, два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после нападения возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

    Полиция Вашингтона задержала 30-летнего мужчину, который во время задержания выкрикивал лозунг «Свободная Палестина!».

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    20 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Пентагон инициировал новое расследование вывода войск из Афганистана

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон открыл новое расследование по факту вывода американских войск из Афганистана администрацией бывшего президента Джо Байдена, сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

    По его словам, целью станет обеспечение ответственности за принятое решение и представление полной картины американскому обществу, передает РИА «Новости».

    Хегсет пояснил, что министерство соберет специальную группу для всестороннего рассмотрения обстоятельств вывода войск, а также проверки предыдущих расследований по этому вопросу. Глава Пентагона подчеркнул, что все детали будут максимально прозрачно донесены до граждан США.

    Ранее команда Трампа решила начать расследование вывода войск из Афганистана. В 2023 году Госдеп опубликовал доклад с перечислением ошибок при выводе американских войск из Афганистана.


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    21 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине

    NYT: Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины

    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.

    Источники издания, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Трамп отказался от намерения присоединиться к европейской инициативе по введению новых экономических ограничений против России. При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что только он и Путин способны быстро достичь соглашения между странами, но по итогам последнего разговора изменил свою позицию.

    По данным газеты, американский президент ранее угрожал выйти из переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной, и сейчас фактически реализовал этот сценарий. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, которые намерены продолжить давление на Москву, несмотря на отказ Вашингтона.

    Бывший посол США в Киеве Бриджит А. Бринк в связи с уходом заявила: «Мир любой ценой – это не мир, а умиротворение». В публикации говорится, что даже уступки в виде отказа Украины от вступления в НАТО и возврата всех территорий не привели к заключению перемирия, поскольку Москва отвергла эти предложения.

    Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.

    Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио допустил ужесточение санкций против России и рост военной поддержки Киева при провале переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США в контексте ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, поскольку Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.

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    22 мая 2025, 13:40 • Новости дня
    Ципис: Охрана сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне была очень слабой

    Израильский эксперт Ципис указал на слабую охрану сотрудников посольства в Вашингтоне

    Ципис: Охрана сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне была очень слабой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Израильские спецслужбы не занимаются защитой диппредставительств. По всей видимости, охрана при убитых дипломатах либо была очень слабой, либо отсутствовала вовсе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее двух сотрудников посольства Израиля застрелили в Вашингтоне. Дональд Трамп заявил, что «основанные на антисемитизме» убийства должны прекратиться.

    «Дипломаты за рубежом – это всегда уязвимая цель для радикалов и экстремистов. Предотвратить покушение на сотрудников посольства очень непросто», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    На этом фоне собеседник напомнил об убийстве в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова: это произошло в тот момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки. Нынешнее нападение на дипломатов Израиля в Вашингтоне вызывает ряд вопросов.

    «Израильские спецслужбы не занимаются защитой диппредставительств. По всей видимости, охрана при сотрудниках посольства либо была очень слабой, либо отсутствовала вовсе. При этом выследить дипломата – не самая сложная задача для преступника», – допустил эксперт.

    «Более того, правоохранители "держат на карандаше" далеко не всех радикалов. Например, на Евровидении в этом году многотысячная толпа скандировала лозунги против Израиля. Как проконтролировать каждого из них?» – задался он вопросом.

    На фоне трагических событий в Вашингтоне Биньямин Нетаньяху уже объявил, что Тель-Авив введет дополнительные меры в своих посольствах по всему миру. «Безопасность израильских дипломатических представительств традиционно находится на очень высоком уровне из-за постоянных угроз», – указал спикер.

    «Заявление премьера может предусматривать, что в посольства и консульства направят сотрудников охранных организаций. Кроме того, возможно, дипломаты ограничат свое появление на публичных мероприятиях», – допустил политолог.

    Впрочем, эксперт сомневается, что произошедшее скажется на отношениях США и еврейского государства. «Между лидерами назрел разлад, который не имеет непосредственного отношения к нападению на дипломатов. Дело в том, что Нетаньяху проводит политику в абсолютном разрезе с курсом Трампа. А глава Белого дома этим недоволен», – заключил Ципис.

    Напомним, в среду вечером двое сотрудников посольства Израиля – мужчина и женщина – были убиты в Вашингтоне, округ Колумбия, когда покидали Столичный еврейский музей после приема молодых дипломатов.

    30-летний Элиас Родригес из Чикаго расстрелял пару из пистолета почти в упор у входа в музей. Убийство произошло в центре города недалеко от Капитолия, а также штаб-квартир министерства юстиции и ФБР, сообщает Sky News.

    Йони Калин и Кэти Калишер, находившиеся в тот момент в музее, рассказали, что после стрельбы внутрь вошел мужчина, выглядевший расстроенным. Люди пришли ему на помощь и принесли воды, думая, что он пострадавший.

    Стрелок не пытался скрыться. Почти сразу его задержала служба безопасности. «Когда прибыла полиция, он вытащил красную куфию и несколько раз закричал: «Освободите Палестину!», – рассказал Калин.

    Посол Израиля Йехиэль Лейтер заявил, что двое убитых были парой, готовившейся к помолвке, передает The New York Times. Амихай Шикли, министр по делам диаспор Израиля, сообщил, что одной из жертв является 28-летний Ярон Лищинский, работавший в политическом отделе посольства. Он получил степень магистра в Университете Райхмана и бакалавра в Еврейском университете, сообщает Times of Israel.

    Вторая жертва – Сара Милгрим, американка еврейского происхождения, работавшая в отделе публичной дипломатии посольства. Она имела степени магистра Американского университета и Университета мира ООН.

    Президент США Дональд Трамп осудил убийство, заявив, что оно было совершено на почве антисемитизма. «Ненависти и радикализму нет места в США», – написал он в соцсети Truth Social.

    «Это отвратительный акт ненависти и антисемитизма. Америка и Израиль будут едины в защите нашего народа и наших общих ценностей. Террор и ненависть не сломят нас», – сказал президент Израиля Ицхак Герцог. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в посольствах Израиля по всему миру будут усилены меры безопасности.

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    21 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство из-за визита Зеленского в ЮАР

    Трамп выразил недовольство невозможностью связаться с Зеленским

    Трамп выразил недовольство из-за визита Зеленского в ЮАР
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой рассказал, что остался крайне недоволен тем, что не смог связаться с Владимиром Зеленским из-за его визита в Южную Африку.

    Он поинтересовался: «Какого черта он делает в Южной Африке?». Трамп не уточнил дополнительных подробностей инцидента, передает Ura.ru со ссылкой на ОСН.

    Отмечается, что американский лидер намеревался провести телефонный разговор с Зеленским, чтобы обсудить ситуацию вокруг конфликта на Украине. Представители украинской стороны сообщили, что Зеленский находится с визитом в Кейптауне и не может ответить на звонок. Трамп отметил, что ранее Зеленский неоднократно высказывал заинтересованность в диалоге с Вашингтоном, поэтому отказ оказался для него неожиданным.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент США может стремиться войти в историю как миротворец, пытаясь урегулировать кризис вокруг Украины.

    В апреле после переговоров в Претории глава киевского режима Владимир Зеленский решил спешно покинуть ЮАР и вернуться на Украину.

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    21 мая 2025, 08:56 • Новости дня
    На Западе рассказали о реакции Трампа на санкции ЕС против России

    Corriere: Трамп доволен жесткой позицией Евросоюза по России из-за Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп доволен тем, что Евросоюз занимает более жесткую позицию по отношению к России на фоне конфликта на Украине, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

    Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, что Европейский союз занял жесткую позицию по отношению к России в условиях продолжающейся спецоперации на Украине, передает «Газета.Ru» со ссылкой на публикацию итальянской газеты Corriere della Sera.

    Как отмечает издание, Трамп продолжает поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, но при этом позитивно оценивает решимость Брюсселя в вопросах политики в отношении Москвы. По данным Corriere della Sera, американский президент доволен таким «разделением труда», когда ЕС берет на себя более жесткие меры.

    В публикации подчеркивается, что несмотря на длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным, перспективы урегулирования ситуации на Украине остаются далекими. Итальянские журналисты считают, что нынешние позиции сторон не способствуют быстрому завершению конфликта.

    Ранее Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

    Европейские лидеры были шокированы отказом Трампа от санкций против России.

    Совет ЕС включил почти 200 танкеров в 17-й пакет антироссийских санкций.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику.

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    20 мая 2025, 13:29 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США

    Ушаков: Путин и Трамп подчеркнули союзничество СССР и США во Второй мировой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США акцентировали значимость исторического партнерства двух стран в годы Второй мировой войны, особо отметив теплоту отношений тогда.

    В ходе беседы президентов России и США особое внимание было уделено теме «боевого братства» СССР и США во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры подробно и с теплотой обсуждали тот период, когда два государства выступали союзниками против нацистской Германии и милитаристской Японии. Дональд Трамп выразил сожаление по поводу того, что в настоящее время Вашингтон и Москва находятся далеко друг от друга, несмотря на совместные усилия в прошлом.

    Путин напомнил о действиях Украины накануне Дня Победы. В ходе разговора Трамп подчеркнул, что помнит о боевом братстве двух стран и выразил сожаление, что, по его словам, сегодня по странным обстоятельствам страны оказались весьма далеки друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом.

    Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

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    20 мая 2025, 13:47 • Новости дня
    Путин и Трамп вспомнили предупреждение Макартура о милитаризме

    ТАСС: Путин и Трамп обсудили предупреждения Макартура о возрождении милитаризма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время телефонного разговора президенты России и США обратились к историческим предостережениям генерала Макартура о возможных рисках милитаристской политики.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, передает ТАСС

    Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры отметили прозорливость его оценок, особенно его предупреждение о возможном возрождении агрессивного милитаризма.

    По словам Ушакова, в беседе подчеркивалась важность исторических уроков, связанных с капитуляцией Японии и оценками генерала Макартура. Речь шла о необходимости принимать во внимание подобные предупреждения в современной международной политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о приверженности поиску справедливого решения конфликта на Украине в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом.

    Лидеры европейских стран были ошеломлены этим диалогом, поскольку Трамп не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с Путиным и подчеркнул прогресс по ряду вопросов.

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    22 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    The Telegraph: Зеленский стал героем нового политического термина

    The Telegraph: После встречи Рамафосы и Трампа появился термин «отзеленскировать»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Южной Африки Сирил Рамафоса оказался в неловкой ситуации в Овальном кабинете, что вдохновило СМИ на создание нового термина «отзеленскирован» (Zelenskyed).

    Как сообщает The Telegraph, во время визита президента Южной Африки Сирила Рамафосы к Дональду Трампу в Белом доме журналисты ввели термин «отзеленскировать» (в оригинале – Zelenskyed – прим. ВЗГЛЯД).

    В материале отмечается: «Гостя Трампа основательно и по-настоящему «отзеленскировали», он угодил в засаду в Овальном кабинете напротив снимающих телекамер», передает РИА «Новости».

    Это выражение связано с тем, что Рамафосу, по мнению издания, поставили в неудобное положение перед камерами, что ранее происходило с Владимиром Зеленским во время его встречи с Трампом.

    Напомним, в марте Зеленский проигнорировал рекомендации команды Трампа не читать нотации президенту США на встрече в Белом доме, что привело к отмене пресс-конференции и перепалке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что остался крайне недоволен невозможностью связаться с Владимиром Зеленским из-за его визита в Южную Африку.

    При этом, по словам Рамафосы, Владимир Зеленский получил от властей ЮАР советы по урегулированию конфликта с Россией.

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