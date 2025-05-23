Лавров заявил о недопустимости законов «хунты Зеленского» на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров выступил с заявлением на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям. Глава МИД отметил, что Россия не допустит, чтобы на Украине действовали законы, которые приняла «хунта Владимира Зеленского», передает ТАСС.

«Если так называемое правительство, по большому счету хунта Зеленского, если они рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, – это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае», – заявил Лавров.

Кроме того, Лавров затронул тему событий в Буче, выразив мнение, что ООН знает правду о случившемся, но боится ее озвучить. Он назвал ситуацию в Буче очередным примером «вранья и покрывательства» и напомнил, что в 2022 году российские войска вышли из пригорода Киева Буча по просьбе Запада, в ожидании подписания мирного соглашения. Позже, по его словам, там были обнаружены тела людей, о которых сообщил телеканал Би-би-си, после чего Запад ввел новые санкции против России.

Лавров также отметил, что Россия направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой расследовать произошедшее, однако ответа не получила уже длительное время.

В пятницу Лавров заявил, что легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, очевидно, что он неадекватный руководитель.

Ранее российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с делегацией Украины не означает признание легитимности Зеленского.