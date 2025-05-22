На подлете к Москве сбиты три беспилотника

Собянин сообщил о сбитых над Москвой еще трех вражеских БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Системы противовоздушной обороны Минобороны сбили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале Собянина.

Мэр Москвы сообщил, что на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. По его словам, ситуация находится под контролем, пострадавших, по предварительным данным, нет.

В связи с угрозой и для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Внуково и Жуковский были временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает РИА «Новости».

Росавиация отмечает, что такие меры необходимы для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее силы ПВО сбили четыре дрона на подлете к Москве.

В течение дня средства противовоздушной обороны уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа. Над Московским регионом было сбито 22 беспилотника.

