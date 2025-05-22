  • Новость часаПВО в течение дня сбила 159 украинских беспилотников
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    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    116 комментариев
    22 мая 2025, 22:24 • Новости дня

    На подлете к Москве сбиты три беспилотника

    Собянин сообщил о сбитых над Москвой еще трех вражеских БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО при подлете к Москве сбиты еще три вражеских БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Системы противовоздушной обороны Минобороны сбили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале Собянина.

    Мэр Москвы сообщил, что на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. По его словам, ситуация находится под контролем, пострадавших, по предварительным данным, нет.

    В связи с угрозой и для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Внуково и Жуковский были временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает РИА «Новости».

    Росавиация отмечает, что такие меры необходимы для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности пассажиров.

    Ранее силы ПВО сбили четыре дрона на подлете к Москве.

    В течение дня средства противовоздушной обороны уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа. Над Московским регионом было сбито 22 беспилотника.

    22 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК «Пэтриот»
    Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК «Пэтриот»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области, что привело к уничтожению ключевых элементов системы, сообщило Министерство обороны России.

    Министерство обороны России нанесло удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В результате удара были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

    По аэродрому в Полтавской области, где размещались истребители F-16,  также был нанесен удар.

    Минобороны России заявило о поражении более 30 установок Patriot на Украине.



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    22 мая 2025, 09:27 • Новости дня
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 22 мая по аэродрому в Полтавской области, где размещались истребители F-16, был нанесен удар, после чего произошла детонация.

    По аэродрому в Полтавской области Украины, который использовался для размещения истребителей F-16, был нанесен удар, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Полтавская область... 22 мая... Удар по Миргороду (00:45) – по аэродрому (использовался для истребителей F-16), по некоторым сведениям, была детонация со стороны аэродрома», – заявил Лебедев. По его словам, речь идет о ночной атаке, в результате которой на территории аэродрома произошли взрывы.

    Детали о характере повреждений, возможных потерях или пострадавших пока не приводятся. Украинские официальные источники инцидент пока не прокомментировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета на Украине, при этом пилоту удалось катапультироваться.

    Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с F-16 был отправлен на передовую под Красноармейском.

    Украина теряет переданные европейскими странами F-16 из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле, отметил  генерал-майор авиации Владимир Попов.

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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

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    22 мая 2025, 03:33 • Новости дня
    В МИД не захотели видеть подпись Зеленского под меморандумом России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для подписания возможного меморандума между Россией и Украиной потребуется новый украинский лидер, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

    «Важно то, чья подпись (на документах), потому что сейчас нынешний их «руководитель» уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», – приводит слова Мусихина ТАСС.

    По его словам, только человек, наделенный «мандатом народа», может подписывать такие соглашения, «иначе будут проблемы». Мусихин подчеркнул, что Владимир Зеленский не может выступать подписантом подобного документа. «Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя», – сказал он.

    Как заявил дипломат, «сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции», глава парламента Украины юридически может получить полномочия для подписания документа, но внутри самой Украины это может вызвать возражения.

    Мусихин указал, что меморандуму, который обсуждали Россия и США, необходим «правильный подписант» с украинской стороны. В завершение он отметил, что этот вопрос остается актуальным и при обсуждении подписанта документов по урегулированию в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями. Политолог Дмитрий Журавлев пояснил, что подпись, которую поставит Украина, не должна быть дезавуирована.

    Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В соответствии с ч. 1 ст. 103 Конституции Украины срок полномочий президента – пять лет. Он истек 21 мая 2024 года.

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    22 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Путин вручил звезду Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца

    Tекст: Ольга Иванова

    Медсестра Людмила Болилая была удостоена звания Героя России за то, что в разгар обстрела на Украине закрыла собой раненого бойца и спасла ему жизнь.

    Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля в четверг.

    По информации Министерства обороны, Болилая во время обстрела позиций российской армии кассетными боеприпасами со стороны ВСУ закрыла собой тяжелораненого бойца. В результате она приняла на себя поражающие элементы и осколки, что позволило спасти жизнь военнослужащему.

    Медсестра получила многочисленные ранения и была госпитализирована в полевой госпиталь. Командование представило ее к награде за проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование при исполнении воинского долга, добавили в Минобороны РФ.

    Напомним, Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.


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    22 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    22 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» разбили колонну бронетехники ВСУ на границе с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    На Теткинском и Глушковском направлениях на границе Курской области России и Сумской области Украины уничтожены передовые и штурмовые подразделения вооруженных сил Украины, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

     «Несмотря на колоссальные потери на Теткинском и Глушковском направлениях, спровоцировавшие рост протестных настроений даже внутри ВСУ, враг не оставляет попыток прорыва на нашу территорию, бросив на убой колонну военной техники и штурмовые группы в пешем порядке», – сообщил «Северный Ветер», подчеркнув, что все вражеские атаки отражены, прорыва российской границы не допущено.

    Как сообщил Telegram-канал, колонна вражеской техники, в которую входили БМП Bradley и БТР Stryker, направлялась из Павловки в Сумской области к российскому поселку Новый Путь. Российские военные барражирующими боеприпасами и беспилотниками уничтожили две БМП и повредили третью. В глубине украинской территории «Северяне» смогли уничтожить и «сбежавший» Stryker.

    Кроме того, российские артиллеристы и операторы БПЛА нанесли удары в окрестностях Рыжевки, в Павловке, а также в лесных массивах между селами Речки и Бондаревщина. Всего на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские силы продвигаются вглубь украинской территории, создавая «полосу безопасности»: ВСУ выбиты из нескольких домовладений в Локне, зачищена приграничная лесополоса. Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 550 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате комплексного огневого поражения уничтожено 12 боевых групп противника вместе с автомобильной техникой и станциями РЭБ; в Волчанске зачищены десять домовладений. Кроме того, сообщается о продвижении российских войск на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее подразделения группировки «Север» уничтожили до 290 украинских военных и порядка 14 единиц техники.

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    22 мая 2025, 12:58 • Новости дня
    В Полтаве демонтировали памятник Петру I на центральной площади
    В Полтаве демонтировали памятник Петру I на центральной площади
    @ Batsv/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Памятник Петру I, установленный в центре Полтавы после победы в битве со шведами, был полностью демонтирован по решению городских властей.

    Памятник Петру I, который находился в центре Полтавы, был демонтирован по решению городских властей, передает ТАСС.

    Именно в этом месте российский император останавливался после победы в битве со шведами в 1709 году. На месте монумента остался только постамент и информационная табличка.

    Пока неизвестно, появится ли на этом месте новый памятник. Демонтированный монумент власти Полтавы планируют передать на хранение в музей «Поле Полтавской битвы». Там уже находится еще один памятник Петру I, ранее стоявший у входа в музей и демонтированный в феврале 2025 года.

    Возможность проводить демонтаж таких памятников власти Полтавы получили после решения Минкультуры Украины исключить 15 объектов культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников. Приказ об этом был подписан 31 января.

    Борьба с памятниками российским и советским деятелям, а также переименование улиц, началась на Украине еще в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года власти усилили курс на вытеснение русского языка и символов, связанных с историей России и СССР, по всей стране демонтируют подобные памятники и меняют названия улиц.

    Ранее украинский телеканал «Рада» сообщил о демонтаже памятника Петру I, который находился возле музея «Поле Полтавской битвы».

    Кроме того в городе приняли решение снести памятники победы над шведами 1709 года.

    Историк отметил, что после сноса этих памятников Владимира Зеленского ждет участь Мазепы.

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    22 мая 2025, 15:01 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Полтавку между Красноармейском и Константиновкой
    Российские войска освободили Новую Полтавку между Красноармейском и Константиновкой
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Новая Полтавка находится на основной трассе между ключевыми укрепрайонами ВСУ в ДНР – Красноармейском и Константиновкой, таким образом российские войска разрезали главную прямую дорогу между важнейшими для Украины городами в Донбассе.

    Подразделением «Центр»  было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Ульяновки, Коптево, Новоэкономического, Новосергеевки, Алексеевки, Котляровки, Петровского, Димитрова и Николаевки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 400 военнослужащих, семь бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro, а также канадский бронетранспортер Senator. Уничтожены три артиллерийских орудия.

    В то же время подразделениями группировки «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны возлеКонстантиновки, Рыжевки, Владимировки, Павловки, Окопа, Мирополья, Яблоновки Сумской области и Волчанска Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены три станции РЭБ, а также склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Петропавловки, Грушевки, Подлимана, Купянск-Узлового, Соболевки Харьковской области, Редкодуба, Ямполя и Карповки ДНР.

    ВСУ при этом потеряли свыше 220 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе британскую 105-мм гаубицу L-119. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Дылеевки, Нелеповки, Берестока, Катериновки, Ступочек, Старой Николаевки, Серебрянки, Александро-Шультино, Зари и Часова Яра ДНР.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости  от Зеленого Поля, Новополя, Комара, Отрадного ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

    ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, танк, восемь бронемашин. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны и теробороны около Степногорска, Павловки, Каменского, Малой Токмачки Запорожской области, Тягинки, Садового и Антоновки Херсонской области.

    Уничтожены до 75 военнослужащих, две станции РЭБ, два склада боеприпасов и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР. До этого они освободили Богатырь в ДНР, а ранее – Александрополь в ДНР.

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    22 мая 2025, 03:57 • Новости дня
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский получил от южноафриканской стороны советы по урегулированию конфликта с Россией, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

    Об этом президент ЮАР заявил в ходе разговора с американским коллегой, передает smotrim.ru.

    В эфире CNBC Рамафоса добавил, что в разговоре с украинским политиком он посоветовал тому «садиться и договариваться».

    Рамафоса отметил, что экс-президент ЮАР Нельсон Мандела научил жителей, как «установить умиротворение». «Так что мы поделились с ним (с Зеленским) некоторыми из этих уроков, некоторыми из тех познаний», – приводит слова Рамафосы RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что остался недоволен невозможностью связаться с Зеленским из-за его визита в Южную Африку. Глава американского государства во время беседы с президентом ЮАР поинтересовался: «Какого черта он делает в Южной Африке?».

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    22 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы
    В Киеве прогремели взрывы
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов произошла утром в Киеве, где параллельно с этим был объявлен сигнал воздушной тревоги.

    Взрывы раздались в Киеве в среду утром, передает ТАСС. О происшествии сообщило украинское издание «Общественное», однако никаких подробностей инцидента на момент публикации предоставлено не было. Местные власти отказались комментировать ситуацию.

    Как уточняет РИА «Новости», воздушная тревога действует не только в Киеве, но и в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. Кроме того, сигнал тревоги звучал также в Николаевской области на юге страны и в Днепропетровской области.

    Удары по инфраструктуре на Украине российские военные начали наносить осенью 2022 года после взрыва на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Напомним, в ночь на четверг взрывы также прогремели в Сумах, в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, в Харькове, Николаеве, а также в Днепропетровской области

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    22 мая 2025, 19:54 • Новости дня
    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ

    Глава Минфина Украины предложил странам ЕС закрепить взносы на ВСУ в процентах от ВВП

    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    Марченко уточнил, что Украина предлагает начать работу по новой схеме уже с 2026 года, передает ТАСС. По его словам, расходы по поддержке ВСУ могут быть распределены между государствами и составлять определенную долю их ВВП. Такие выплаты, как отметил министр, будут учтены в оборонных расходах стран в рамках их обязательств перед НАТО.

    Киевские власти ищут альтернативные источники финансирования армии на фоне снижения объема помощи со стороны США.

    Депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что военная помощь, утвержденная при президенте Джо Байдене, завершится летом, а переговоры о новых поставках пока не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

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    22 мая 2025, 15:05 • Новости дня
    Над регионами России за полтора дня сбито 485 украинских беспилотников
    Над регионами России за полтора дня сбито 485 украинских беспилотников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    За последние сутки над регионами России средствами ПВО было сбито 485 украинских беспилотников, из них 135 аппаратов – над территорией Орловской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что с 20.00 20 мая до 8.00 22 мая вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО были сбиты 485 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, 26 дронов были уничтожены над Белгородской областью, 135 над Орловской, 59 над Брянской, 121 над Курской, 15 над Рязанской, 4 над Липецкой, 7 над Воронежской, 3 над Смоленской, 2 над Ростовской, 13 над Калужской, 20 над Тульской, 63 над Московской, 6 над Владимирской областями, 3 над Крымом и Черным морем, а еще восемь – на маршрутах пролета.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в течение одной ночи системы ПВО предотвратили атаку более 100 украинских беспилотников, значительная часть из которых была сбита в Московском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотника. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.

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    22 мая 2025, 18:35 • Новости дня
    Песков подтвердил получение встречного списка от Украины по обмену пленными

    Песков сообщил о поступлении от Украины списка для обмена пленными

    Песков подтвердил получение встречного списка от Украины по обмену пленными
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу», что подтверждено официальным представителем Кремля.

    Москва получила встречный список пленных для обмена по формуле «тысячу на тысячу», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Да, действительно, сейчас получен», отвечая на вопрос о поступлении документа.

    Переговоры о возможном обмене пленными по такой формуле ранее проходили между делегациями России и Украины в Стамбуле. Согласование списков считается одним из важных этапов реализации договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится ускорить обмен пленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу». А население Европы увеличилось благодаря прибытию украинских беженцев, общее число которых к апрелю 2025 года составило 6 млн 358 тыс. человек.

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    22 мая 2025, 10:46 • Новости дня
    Собянин сообщил о работе ПВО в Москве, уничтожены три дрона
    Собянин сообщил о работе ПВО в Москве, уничтожены три дрона
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы систем ПВО были уничтожены три беспилотника, летевшие в направлении Москвы, отражение атаки беспилотников продолжается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны продолжают отражать атаки беспилотников на Москву, уничтожены три дрона.

    Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский, сообщает ТАСС. Как уточнили в Росавиации, аналогичные меры сохраняются в аэропортах Тамбова и Калуги.

    Ограничения вводятся в целях безопасности на фоне продолжающихся атак беспилотников.

    Ранее силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два дня город атаковали более 50 дронов.

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    22 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя

    Залужный признал невозможность возвращения Украины к границам 1991 и 2022 годов

    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный выразил мнение, что Украине не стоит ожидать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

    Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире». Он отметил, что Украина не сможет возвратиться к границам 2022-го или 1991 года, передает «Газета.Ru».

    «Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», – заявил Залужный, комментируя перспективы возвращения территорий.

    Он отметил, что Киев сейчас оказался в крайне тяжелом экономическом положении и сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов для продолжения боевых действий.

    Ранее Залужный высказывал мнение о возможности уступки части территорий Украиной при заключении мирного соглашения. Польский журнал Polityka отмечал, что Европа не сможет удержать Украину в зоне своего влияния.

    Ранее Залужный заявил, что Украина не сдастся, и призвал западные страны продолжать поддержку Киева.

    Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение потерянных Киевом регионов, в том числе Крыма, будет крайне затруднительным.

    МИД России заявил, что Москва никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года.

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