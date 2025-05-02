В Польше заявили о заканчивающемся терпении США по украинскому конфликту

  • Новость часаВ Сумской области уничтожили украинский опорник
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    Замена Уолтца будет выгодна России
    Американист объяснил решение Трампа убрать Уолтца с поста советника по нацбезопасности
    Политолог предупредил о последствиях признания АдГ экстремистской партией
    Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире
    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине
    Медведев объяснил признание партии АдГ экстремистской
    Euroclear решила направить замороженные активы России западным инвесторам
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    Военкор рассказал, как раненый офицер в одиночку сжег Leopard в Курской области
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    2 мая 2025, 21:35 • Новости дня

    В Польше заявили о заканчивающемся терпении США по украинскому конфликту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон теряет терпение в урегулировании украинского конфликта, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в пятницу.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что США теряют терпение от отсутствия прогресса по урегулированию конфликта, сказал Сикорский в эфире телеканала Polsat, передает РИА «Новости».

    По его словам, новая американская администрация поняла, как далеки позиции России и Украины в переговорах.

    США, по мнению Сикорского, «провели разведку боем», в ходе которой удалось установить, что позиции Москвы и Киева пока далеки друг от друга.

    Ранее госдеп США заявил, что Вашингтон не снимает с себя функций посредника между Москвой и Киевом, но это может измениться, если прогресс не наступит.

    2 мая 2025, 02:59 • Новости дня
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    @ Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, которые сами «должны вести работу», заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не будем посредниками», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    По ее словам, представители США не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» с целью «модерировать встречи» между сторонами. При этом Брюс отметила, что США сохраняют стремление к достижению мира и продолжат прилагать усилия для этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине, а также отметила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, при этом уже введенные ограничения остаются в силе.

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    2 мая 2025, 16:32 • Новости дня
    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине

    ЕС отказался от посредничества в урегулировании конфликта на Украине

    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз продолжит военную поддержку Киева и не планирует брать на себя роль посредника в конфликте, несмотря на возможный выход США, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

    Анвар аль-Ануни заявил, что Евросоюз не рассматривает возможность выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине даже в случае отказа США от такой роли. Европейский представитель подчеркнул, что приоритетом для ЕС остается обеспечение сильных позиций Киева и расширение военной поддержки, передает РИА «Новости»,

    Аль-Ануни отметил, что страны Евросоюза уже пообещали предоставить военную помощь Украине на сумму 23 млрд в этом году и на данный момент на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов.

    Европейский представитель также добавил, что дипломатические усилия ЕС направлены на поддержку права Украины на самооборону, а не на посредничество между сторонами конфликта.

    Ранее власти США заявили, что не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной и считают, что обе стороны должны вести работу самостоятельно.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Россия и Украина уже представили свои предложения по мирному урегулированию и теперь должны сделать последние шаги.

    Между тем десятки городов Германии стали площадкой для массовых протестов против военной и финансовой поддержки Украины, а также за усиление контроля на границах.

    Белый дом счел, что дальнейшая поддержка Украины должна координироваться европейскими странами, а не американской стороной.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддерживать киевские власти, полагая отказ от этого признаком собственной стратегической несостоятельности.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    2 мая 2025, 07:25 • Новости дня
    В вузах Британии начали расследование в отношении украинских сообществ

    Tекст: Антон Антонов

    Студенческие профсоюзы Университетского колледжа Лондона и Ланкастерского университета временно приостановили деятельность украинских сообществ после покупки ими дронов для ВСУ, пишет Financial Times.

    Решение действует до завершения расследования, которое должно установить, нарушили ли эти организации правила благотворительных сообществ – таким статусом обладают британские студенческие профсоюзы, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По информации издания, украинское объединение в Университетском колледже Лондона купило дрон производства DJI на средства, собранные в октябре, сумма покупки составила около 1,5 тыс. фунтов стерлингов. В Ланкастерском университете организация потратила на дроны более половины из собранных 20 тыс. фунтов.

    Указывается, что по уставу Комиссии по делам благотворительных организаций, помощь иностранным армиям не может считаться благотворительной целью. Университетский колледж Лондона поддержал решение профсоюза приостановить деятельность украинского сообщества, а Ланкастерский университет отказался комментировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вербует западных наемников для участия в боевых действиях уже не первый год. МИД России указывал, что украинские дипломатические представительства также вовлечены в вербовку иностранных граждан для войны против России.

    Коментарии (4)
    2 мая 2025, 10:40 • Новости дня
    Явлинский заявил о признании эффективности его реформы в СССР властями США
    Явлинский заявил о признании эффективности его реформы в СССР властями США
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США извинились и признали эффективность экономической реформы Явлинского в СССР, которую ранее заблокировали на Совете нацбезопасности, сообщил российский экономист и политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

    Американская сторона извинилась перед Григорием Явлинским за срыв предложенной им экономической реформы для Советского Союза. Это произошло после рассекречивания протоколов заседания Совета национальной безопасности США, где обсуждалась программа Явлинского о заключении экономического договора между республиками СССР накануне саммита G7 в 1991 году. В этих документах американские чиновники признали реформу более эффективной, чем альтернативные предложения, но решили не поддерживать ее, чтобы не допустить экономического роста Советского Союза, передает ТАСС.

    Явлинский рассказал, что спустя два года после отклонения его программы госсекретарь США Джеймс Бейкер подарил ему книгу с посланием: «Ваши экономические идеи были правильными, но, к сожалению, опережали время». По словам Явлинского, после рассекречивания документов он понял, что это было своеобразное извинение со стороны американцев.

    Экономист Джеффри Сакс недавно прислал Явлинскому письмо с копиями рассекреченных документов. «Сакс подписал: «Ну какие же негодяи», – заявил Явлинский.

    По его мнению, именно США убедили Горбачева взять на лондонский саммит другую программу, потому что стремились не допустить экономического подъема СССР и устранить потенциального конкурента.

    Газета ВЗГЛЯД экономические реформы Михаила Горбачева привели к дестабилизации экономики СССР, что в итоге способствовало его распаду.

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    2 мая 2025, 17:52 • Новости дня
    Комитет ООН выразил тревогу по поводу пыток российских пленных

    Комитет ООН обеспокоен сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине

    Комитет ООН выразил тревогу по поводу пыток российских пленных
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В выводах Комитета ООН против пыток отмечается обеспокоенность из-за информации о жестоком обращении с военнопленными Вооруженных сил России.

    Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках, жестоком обращении, угрозах и унижениях по отношению к российским военнопленным на Украине, передает РИА «Новости».

    В документе указывается, что данные нарушения совершались украинскими вооруженными силами и военной полицией.

    В отчете также отмечается проблема неадекватной регистрации и отчетности по видимым повреждениям, которые могли быть получены в результате пыток или жестокого обращения. Комитет обратил внимание на другие проблемы, связанные с содержанием российских военнопленных.

    В ООН напомнили, что запрет на применение пыток является абсолютным и не допускает отступлений в любых, даже чрезвычайных обстоятельствах. Комитет подчеркнул, что не существует оправдания для подобных действий в отношении пленных.

    Военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которым он и другие пленные подвергались со стороны украинских неонацистов,.

    До этого в докладе УВКПЧ ООН отмечалось, что почти все из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных в период с сентября по ноябрь 2024 года, подверглись пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие.

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    2 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    В Черном море уничтожены быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера
    В Черном море уничтожены быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Морской авиацией ЧФ в акватории Черного моря были уничтожены американский быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера (БЭК), еще один катер поврежден, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, на этой неделе ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    За неделю средствами ПВО сбиты 36 управляемых американских авиабомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1,3 тыс. беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 891 беспилотник, 605 ЗРК, 23 117 танков и других бронемашин, 1554 боевые машины РСЗО, 24 369 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 874 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, во время самой массированной атаки на Севастополь были уничтожены более 50 беспилотников и морских дронов.

    Силами ПВО и флота России за ночь был сбит 121 украинский беспилотник, при этом большинство БПЛА уничтожено над Крымом и акваторией Черного моря.

    Коментарии (8)
    2 мая 2025, 06:32 • Новости дня
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Рубио отметил, что Вашингтон продолжает попытки добиться урегулирования ситуации вокруг Украины. Госсекретарь добавил, что вопрос выделения времени и ресурсов на урегулирование будет решать президент США. По его словам, «настанет момент, когда президент решит, сколько времени высокопоставленные члены правительства (США) могут этому посвящать».

    Рубио также уточнил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта пока остаются далекими друг от друга, хотя они стали ближе, но «потребуется прорыв очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что стороны уже представили свои предложения по мирному урегулированию и «должны сделать последние шаги».

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    2 мая 2025, 13:57 • Новости дня
    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью

    Сенатор Алтабаева назвала слова Зеленского о параде Победы признанием в терроризме

    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева резко раскритиковала слова Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая, назвав их дикостью и признанием в терроризме.

    Заявления украинского президента о выборе «болевых точек России» и угрозах в адрес Москвы к проведению парада Победы прокомментировала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передает РИА «Новости».

    По ее словам, слова Зеленского – это не только дикость, но и прямое признание в осуществлении террористических актов против России и ее граждан.

    «Государственный террористический режим Украины озвучивает планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость», – заявила Алтабаева.

    Она возмутилась, что руководители государства признаются в том, что они террористы, на весь мир, и сочла заявления Зеленского «измышлениями больного разума».

    «Жить рядом с террористами нельзя», – сделала вывод сенатор.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев выбирает «болевые точки России», чтобы вынудить Москву к переговорам, и отметил, что российские власти должны опасаться за проведение парада Победы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы на Красной площади состоится согласно плану, несмотря на заявления руководства Украины.

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    2 мая 2025, 07:42 • Новости дня
    Над Крымом и Черным морем сбили более 110 украинских беспилотников
    Над Крымом и Черным морем сбили более 110 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над российскими регионами за ночь сбит 121 украинский беспилотник, большинство БПЛА уничтожены над Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    Над территорией Крыма силами ПВО сбиты 89 дронов, над акваторией Черного моря – 23, сообщило в Telegram Минобороны.

    Еще четыре БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, два – над Орловской областью, по одному – над Брянской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Севастополь подвергся массированной комбинированной атаке. Сообщалось об уничтоженных над морем беспилотниках.

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    2 мая 2025, 18:24 • Новости дня
    Военкор рассказал, как раненый офицер в одиночку сжег Leopard в Курской области
    Военкор рассказал, как раненый офицер в одиночку сжег Leopard в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Офицер 106-й воздушно-десантной дивизии Эммануил Давыдов после ранения остался в окружении в Курской области и три недели вел бой, он сумел уничтожить украинский танк Leopard, сообщил военкор Александр Коц.

    Давыдов получил ранение в самом начале столкновений с ВСУ в Курской области и оказался в окружении, однако не прекратил сопротивление и в течение трех недель вел непрерывный бой, рассказал Коц, передает «Газета.Ru».

    Офицер использовал трофейное оружие и технику, уничтожил около 10 единиц вражеской техники, включая немецкий танк Leopard. Он также прослушивал трофейную рацию, передавал ценные сведения в штаб, что помогало российским силам координировать действия.

    Давыдов покинул позицию только после повторного ранения, когда уже не мог удерживать оружие.

    Военнослужащий заявил, что его воспитанием занимался отец – офицер спецназа.

    В 2023 году в Сети опубликовали видео, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (7)
    2 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Украина представили свои предложения в рамках мирного урегулирования, они «должны сделать последние шаги», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вэнс подчеркнул, что «в последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования».

    «Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По словам Вэнса, дальнейшее развитие событий зависит исключительно от решений Москвы и Киева. Он отметил, что Россия и Украина должны «сделать последние шаги» для завершения конфликта. Также Вэнс пояснил, что только эти две страны могут урегулировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил, что российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта. Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине; при этом она подчеркнула, что США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, а американские представители не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» для модерации встреч.

    Коментарии (10)
    2 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Франклин Рузвельт называл вклад СССР и Красной армии решающим в разгроме фашистской Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Трампа о победе во Второй мировой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента США Дональда Трампа напомнила о позиции экс-президента США Франклина Рузвельта, который признавал ключевую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, следует из сообщения в Telegram-канале дипломата.

    «Русские войска уничтожили больше живой силы, самолетов, танков и пушек общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», – процитировала Рузвельта Захарова.

    Она также напомнила, что в письме к Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года Рузвельт поздравил советского лидера с победой в Сталинградской битве.

    В другом письме от 22 февраля 1943 года Рузвельт подчеркивал умелое руководство Красной армии, а также организацию и решимость советских солдат. Бывший президент США отмечал, что Красная армия и народ СССР «завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая будет объявлен в США Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты превзошли все страны по военному мастерству и храбрости во Второй мировой.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

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    2 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Женщина-полицейский на Украине сбила девочку на переходе, ее отца забрали в ТЦК
    Женщина-полицейский на Украине сбила девочку на переходе, ее отца забрали в ТЦК
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В городе Татарбунары Одесской области отец сбитой на пешеходном переходе семилетней девочки оказался в территориальном центре комплектования после визита в полицию.

    В городе Татарбунары сотрудница полиции на автомобиле сбила семилетнюю девочку на пешеходном переходе. По словам свидетелей аварии, в момент происшествия полицейская пользовалась мобильным телефоном, передает ТАСС. В нацполиции Одесской области признали нарушение и составили на сотрудницу административный протокол.

    После ДТП отец пострадавшей девочки пришел в отделение полиции, чтобы оформить документы и узнать о ходе расследования. С этого момента мужчина перестал выходить на связь с семьей.

    Супруга пропавшего заявила изданию: «По прибытии в участок он исчез. Со слов очевидцев узнала, что его вывезли из отделения полиции и передали представителям ТЦК для мобилизации».

    По данным СМИ, мужчину отправили в территориальный центр комплектования, который занимается вопросами мобилизации граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине депутат заложил мину у входа в военкомат, в Харькове жители объединились с целью мстить сотрудникам военкоматов, а в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль работников военкомата.

    Коментарии (5)
    2 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта
    Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные за минувшую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области, а также в Курской области, завершив разгром формирований ВСУ на территории региона, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступления был освобожден Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области. Продолжается создание «полосы безопасности» на территории приграничных районов Сумской области Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Белгородском и Харьковском направлениях было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1530 боевиков. Уничтожены два танка, 32 бронемашины, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, шесть складов с боеприпасами.

    В то же время в результате действий подразделений группировки «Запад» были освобождены Каменка и Дорошовка в Харьковской области, а также Новое в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял более 1630 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, в том числе турецкий бронеавтомобиль Kirpi, американский бронетранспортер М113, 28 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, а также 27 складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований превысили 1790 боевиков, кроме того ВСУ потеряли 13 бронемашин, в том числе американские М113, три HMMWV и MaxxPro. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 13 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 бронемашин, в том числе американские HMMWV и М113. Уничтожены 20 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял более 1220 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, немецкая 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.

    При этом ВСУ потеряли свыше 600 военнослужащих, две бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ, девять складов с боеприпасами.

    Напомним, 30 апреля российские войска освободили Новое в ДНР. Днем ранее они освободили Дорошовку в Харьковской области, а до этого освободили Каменку в Харьковской области.

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    2 мая 2025, 02:41 • Новости дня
    Севастополь подвергся атаке беспилотников
    Севастополь подвергся атаке беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО ведет работу по уничтожению беспилотников, работают средства подавления, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Громкие звуки, которые было слышно в городе – это наши военные отражают попытку атаки беспилотников», – сообщил Развожаев в Telegram.

    Он уточнил, что нейтрализовано, по предварительным данным, семь БПЛА. Они уничтожены «над морем на большом отдалении от берега». Местным жителям рекомендовано не выходить из домов и держаться подальше от окон.

    Напомним, в результате массированного удара ВСУ дронами по рынку в Алешках в Херсонской области погибли восемь человек.

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