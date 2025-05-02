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    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    2 мая 2025, 17:29 • Новости дня

    Украина решила принудительно эвакуировать два села на подконтрольной части ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В находящейся под контролем киевского режима части ДНР решили провести принудительную эвакуацию из двух населенных пунктов, сообщил глава украинской военной администрации Вадим Филашкин.

    Эвакуацию поведут в двух селах Шаховской общины, выселять планируется детей с родителями или законными представителями, это села Шахово и Торецкое, заявил Филашкин в соцсетях, передает ТАСС.

    Обе деревни расположены к северу от Красноармейска (укр. – Покровск), рядом с которым ведутся боевые действия.

    Ранее киевский режим объявил принудительную эвакуацию на востоке Днепропетровской области.

    2 мая 2025, 02:59 • Новости дня
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    США отказались исполнять роль «посредника» в переговорах России и Украины
    @ Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, которые сами «должны вести работу», заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не будем посредниками», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    По ее словам, представители США не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» с целью «модерировать встречи» между сторонами. При этом Брюс отметила, что США сохраняют стремление к достижению мира и продолжат прилагать усилия для этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине, а также отметила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, при этом уже введенные ограничения остаются в силе.

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    2 мая 2025, 07:25 • Новости дня
    В вузах Британии начали расследование в отношении украинских сообществ

    Tекст: Антон Антонов

    Студенческие профсоюзы Университетского колледжа Лондона и Ланкастерского университета временно приостановили деятельность украинских сообществ после покупки ими дронов для ВСУ, пишет Financial Times.

    Решение действует до завершения расследования, которое должно установить, нарушили ли эти организации правила благотворительных сообществ – таким статусом обладают британские студенческие профсоюзы, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По информации издания, украинское объединение в Университетском колледже Лондона купило дрон производства DJI на средства, собранные в октябре, сумма покупки составила около 1,5 тыс. фунтов стерлингов. В Ланкастерском университете организация потратила на дроны более половины из собранных 20 тыс. фунтов.

    Указывается, что по уставу Комиссии по делам благотворительных организаций, помощь иностранным армиям не может считаться благотворительной целью. Университетский колледж Лондона поддержал решение профсоюза приостановить деятельность украинского сообщества, а Ланкастерский университет отказался комментировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вербует западных наемников для участия в боевых действиях уже не первый год. МИД России указывал, что украинские дипломатические представительства также вовлечены в вербовку иностранных граждан для войны против России.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    1 мая 2025, 19:19 • Новости дня
    МИД: Россия не допустит возвращения Украины к границам 1991 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года, заявило российское Министерство иностранных дел, комментируя атаку ВСУ на город Алешки в Херсонской области.

    Притязания украинских властей и поддерживающие их на Западе силы говорят о «восстановлении Украины в границах 1991 года», сообщается в заявлении на сайте МИД.

    За этими притязаниями стоит «людоедский инстинкт истребления всего русского», добавили в ведомстве.

    «Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», – подчеркнули в министерстве.

    Там отметили, что все виновные и причастные к атаке на город Алешки понесут неотвратимое наказание по закону.

    Также МИД указывал, что киевский режим вновь доказал свою приверженность к терроризму, организовав атаку на город Алешки в праздничный день 1 мая.

    Ранее число жертв нападения на Алешки выросло до восьми человек.

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    1 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Вэнс: В позициях России и Украины по урегулированию есть огромная пропасть

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    «Существует огромная пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы», – сказал Вэнс в эфире Fox.

    По его словам, сейчас дипломаты пытаются сблизить позиции России и Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее Вэнс заявлял, что Вашингтон попытается за 100 дней добиться переговоров Москвы и Киева.

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    2 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    В Черном море уничтожены быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера
    В Черном море уничтожены быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Морской авиацией ЧФ в акватории Черного моря были уничтожены американский быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера (БЭК), еще один катер поврежден, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, на этой неделе ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    За неделю средствами ПВО сбиты 36 управляемых американских авиабомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1,3 тыс. беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 891 беспилотник, 605 ЗРК, 23 117 танков и других бронемашин, 1554 боевые машины РСЗО, 24 369 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 874 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев, во время самой массированной атаки на Севастополь были уничтожены более 50 беспилотников и морских дронов.

    Силами ПВО и флота России за ночь был сбит 121 украинский беспилотник, при этом большинство БПЛА уничтожено над Крымом и акваторией Черного моря.

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    2 мая 2025, 06:32 • Новости дня
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    Рубио признал невозможность возвращения Украины к границам 2014 года
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Рубио отметил, что Вашингтон продолжает попытки добиться урегулирования ситуации вокруг Украины. Госсекретарь добавил, что вопрос выделения времени и ресурсов на урегулирование будет решать президент США. По его словам, «настанет момент, когда президент решит, сколько времени высокопоставленные члены правительства (США) могут этому посвящать».

    Рубио также уточнил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта пока остаются далекими друг от друга, хотя они стали ближе, но «потребуется прорыв очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что стороны уже представили свои предложения по мирному урегулированию и «должны сделать последние шаги».

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    2 мая 2025, 07:42 • Новости дня
    Над Крымом и Черным морем сбили более 110 украинских беспилотников
    Над Крымом и Черным морем сбили более 110 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над российскими регионами за ночь сбит 121 украинский беспилотник, большинство БПЛА уничтожены над Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    Над территорией Крыма силами ПВО сбиты 89 дронов, над акваторией Черного моря – 23, сообщило в Telegram Минобороны.

    Еще четыре БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, два – над Орловской областью, по одному – над Брянской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Севастополь подвергся массированной комбинированной атаке. Сообщалось об уничтоженных над морем беспилотниках.

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    1 мая 2025, 21:46 • Новости дня
    Госдеп: Послом США на Украине станет Джули Дэвис

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское посольство в Киеве возглавит Джули Дэвис, сообщила официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс.

    Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио решили, что Дэвис будет работать на Украине, сказала Брюс, передает РИА «Новости».

    В начале апреля посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк покинула свой пост.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что американская администрация хочет привести в качестве посла на Украине лояльного администрации республиканцев человека.

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    2 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    Вэнс призвал Россию и Украину «сделать последние шаги» для завершения конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Украина представили свои предложения в рамках мирного урегулирования, они «должны сделать последние шаги», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вэнс подчеркнул, что «в последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования».

    «Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По словам Вэнса, дальнейшее развитие событий зависит исключительно от решений Москвы и Киева. Он отметил, что Россия и Украина должны «сделать последние шаги» для завершения конфликта. Также Вэнс пояснил, что только эти две страны могут урегулировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил, что российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта. Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Москва и Киев должны представить конкретные идеи по урегулированию конфликта на Украине; при этом она подчеркнула, что США не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, а американские представители не собираются «в мгновение ока прилетать на другой конец мира» для модерации встреч.

    Коментарии (10)
    2 мая 2025, 16:32 • Новости дня
    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине

    ЕС отказался от посредничества в урегулировании конфликта на Украине

    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз продолжит военную поддержку Киева и не планирует брать на себя роль посредника в конфликте, несмотря на возможный выход США, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

    Анвар аль-Ануни заявил, что Евросоюз не рассматривает возможность выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине даже в случае отказа США от такой роли. Европейский представитель подчеркнул, что приоритетом для ЕС остается обеспечение сильных позиций Киева и расширение военной поддержки, передает РИА «Новости»,

    Аль-Ануни отметил, что страны Евросоюза уже пообещали предоставить военную помощь Украине на сумму 23 млрд в этом году и на данный момент на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов.

    Европейский представитель также добавил, что дипломатические усилия ЕС направлены на поддержку права Украины на самооборону, а не на посредничество между сторонами конфликта.

    Ранее власти США заявили, что не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной и считают, что обе стороны должны вести работу самостоятельно.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Россия и Украина уже представили свои предложения по мирному урегулированию и теперь должны сделать последние шаги.

    Между тем десятки городов Германии стали площадкой для массовых протестов против военной и финансовой поддержки Украины, а также за усиление контроля на границах.

    Белый дом счел, что дальнейшая поддержка Украины должна координироваться европейскими странами, а не американской стороной.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддерживать киевские власти, полагая отказ от этого признаком собственной стратегической несостоятельности.

    Коментарии (9)
    2 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта
    Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные за минувшую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области, а также в Курской области, завершив разгром формирований ВСУ на территории региона, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступления был освобожден Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области. Продолжается создание «полосы безопасности» на территории приграничных районов Сумской области Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Белгородском и Харьковском направлениях было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1530 боевиков. Уничтожены два танка, 32 бронемашины, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, шесть складов с боеприпасами.

    В то же время в результате действий подразделений группировки «Запад» были освобождены Каменка и Дорошовка в Харьковской области, а также Новое в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял более 1630 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, в том числе турецкий бронеавтомобиль Kirpi, американский бронетранспортер М113, 28 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, а также 27 складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований превысили 1790 боевиков, кроме того ВСУ потеряли 13 бронемашин, в том числе американские М113, три HMMWV и MaxxPro. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 13 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 бронемашин, в том числе американские HMMWV и М113. Уничтожены 20 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял более 1220 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, немецкая 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.

    При этом ВСУ потеряли свыше 600 военнослужащих, две бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ, девять складов с боеприпасами.

    Напомним, 30 апреля российские войска освободили Новое в ДНР. Днем ранее они освободили Дорошовку в Харьковской области, а до этого освободили Каменку в Харьковской области.

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    1 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Сенатор Грэм предложил ввести пошлины в 500% для покупающих ресурсы у России стран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители.

    Грэм предложил ввести пошлины в 500% на товары из стран, приобретающих российские нефть, газ, уран и другие энергоресурсы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Законопроект уже поддержали 72 сенатора из 100.

    Меры предусматривают введение «сокрушительных» экономических санкций в отношении России и импортных ограничений против государств-покупателей ее энергоносителей, если Москва не согласится на «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта на Украине.

    Кроме пошлины в 500% предполагается ввести запрет для граждан США на участие в сделках по покупке российских долговых бумаг.

    Ранее СМИ сообщали, что Линдси Грэм выступил за урегулирование конфликта на Украине с учетом признания определенных российских территорий.

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    2 мая 2025, 02:41 • Новости дня
    Севастополь подвергся атаке беспилотников
    Севастополь подвергся атаке беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО ведет работу по уничтожению беспилотников, работают средства подавления, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Громкие звуки, которые было слышно в городе – это наши военные отражают попытку атаки беспилотников», – сообщил Развожаев в Telegram.

    Он уточнил, что нейтрализовано, по предварительным данным, семь БПЛА. Они уничтожены «над морем на большом отдалении от берега». Местным жителям рекомендовано не выходить из домов и держаться подальше от окон.

    Напомним, в результате массированного удара ВСУ дронами по рынку в Алешках в Херсонской области погибли восемь человек.

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    2 мая 2025, 12:00 • Новости дня
    Украинские радикалы обвинили Marvel в поддержке России
    Украинские радикалы обвинили Marvel в поддержке России
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинцы обвинили Marvel в поддержке России из-за буквы Z в сцене после титров в супергеройском фильме «Громовержцы».

    Волна возмущения поднялась среди украинских радикалов из-за сцены в фильме «Громовержцы» от Marvel, передает Рен ТВ.

    После финальных титров персонаж Красный Страж, бывший советский пилот, предложил переименовать команду из Avengers в AvengerZ. Именно эта замена буквы вызвала бурю негодования в социальных сетях.

    Пользователи раскритиковали не только саму сцену, но и весь фильм, призывая единомышленников отказаться от его просмотра. По мнению некоторых радикалов, Marvel таким образом поддержала Россию, а буква Z была воспринята как символ спецоперации на Украине.

    Реакция сопровождалась негативными отзывами, а также обвинениями в продвижении «русских нарративов».

    Ранее посольство Украины выразило недовольство логотипом черногорского телеканала TVCG2 из-за его схожести с буквой Z, которую связывают с российской спецоперацией на Украине.

    В Австрии полицейский убрал со своего шлема маркировку с буквой Z, несмотря на то, что это первая буква его фамилии, поскольку знак вызвал ассоциации с Россией.

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    2 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Женщина-полицейский на Украине сбила девочку на переходе, ее отца забрали в ТЦК
    Женщина-полицейский на Украине сбила девочку на переходе, ее отца забрали в ТЦК
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В городе Татарбунары Одесской области отец сбитой на пешеходном переходе семилетней девочки оказался в территориальном центре комплектования после визита в полицию.

    В городе Татарбунары сотрудница полиции на автомобиле сбила семилетнюю девочку на пешеходном переходе. По словам свидетелей аварии, в момент происшествия полицейская пользовалась мобильным телефоном, передает ТАСС. В нацполиции Одесской области признали нарушение и составили на сотрудницу административный протокол.

    После ДТП отец пострадавшей девочки пришел в отделение полиции, чтобы оформить документы и узнать о ходе расследования. С этого момента мужчина перестал выходить на связь с семьей.

    Супруга пропавшего заявила изданию: «По прибытии в участок он исчез. Со слов очевидцев узнала, что его вывезли из отделения полиции и передали представителям ТЦК для мобилизации».

    По данным СМИ, мужчину отправили в территориальный центр комплектования, который занимается вопросами мобилизации граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине депутат заложил мину у входа в военкомат, в Харькове жители объединились с целью мстить сотрудникам военкоматов, а в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль работников военкомата.

    Коментарии (873)
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    Замена Уолтца будет выгодна России

    Дональд Трамп подтвердил сообщения об увольнении Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Президент США намерен назначить Уолтца постпредом при ООН. В американской прессе уже начали циркулировать слухи о том, кто мог бы занять место советника – и наиболее вероятный претендент Москву устраивает. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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