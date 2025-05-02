Активисты «Молодой Гвардии» почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года

В Москве более 1,5 тыс. активистов пришли к посольству Украины с портретами жертв трагедии, сообщается на сайте ЕР.

В годовщину событий участники акции выступили с призывом к наказанию виновных и отметили, что с 2014 года Украина вела борьбу против простых людей, лишая их права говорить на русском языке.

«Ровно 11 лет назад в Одесском доме профсоюзов десятки простых людей были зверски убиты, добиты нацистами или сгорели заживо. Виновные в этой трагедии должны понести самое суровое наказание. С 2014 года Украина воевала против простых людей и запрещала им говорить на родном, русском языке. Сейчас в зоне СВО наши добровольцы ведут борьбу с нацистами, продолжая дело предков. Они воюют, в том числе, и за тех людей, которые были сожжены в доме профсоюзов. Наша акция «Одесса. Помним» ежегодно собирает тысячи неравнодушных людей по всей стране. Мы никогда не забудем это страшное преступление киевского режима», – сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В Петербурге более 1,5 тыс. активистов прошли от Одесской улицы к стихийному мемориалу у генконсульства Украины, где почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин подчеркнул, что преступление не имеет срока давности, и оно не будет забыто или прощено.

По официальным данным, в событиях 2 мая 2014 года в Одессе погибли 48 человек.