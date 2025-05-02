Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.16 комментариев
Успехи «Северян» вынудили ВСУ перебрасывать силы на Сумское направление
Группировка российских войск «Север» добивается успехов в приграничных районах Сумской области, вооруженные силы Украины пытаются стабилизировать линию обороны, перебрасывая новые подразделения на данный участок фронта.
«1 мая группировка войск «Север» уничтожала живую силу и технику врага на сопредельной территории противника с Краснояружским районом и продолжила создание полосы безопасности в Сумской области», – сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».
Российские войска уничтожают личный состав, артиллерию и технику ВСУ в Краснопольском районе Сумской области вблизи государственной границы. Установлен огневой контроль над основными маршрутами переброски украинских сил из Мирополья в приграничные лесополосы на направлении Гоптаровки.
При этом ВСУ в районе Запселья продолжают сосредотачивать штурмовые группы для «организации новых провокаций», но российские войска «наносят систематическое огневое поражение по живой силе противника».
«Разрозненная группа ВСУшников, бросив раненных, пыталась самовольно бежать из лесного массива вблизи государственной границы в направлении Мирополья. Вражеский заградительный отряд убил собственных «побратимов» сбросами с БПЛА», – говорится в сообщении.
Разрозненные группы ВСУ сбежали, оставив территорию «южнее хутора Олешня». ВСУ перебросили туда новые подразделения, но российская разведка заметила передвижение войск, после чего по ним нанесли удары российские артиллеристы и операторы БПЛА.
Кроме того, российские десантники «продвинулись в районе Локни и в приграничных лесополосах на территории Сумской области».
«Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 2500 метров, уничтожено шесть единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении. Также сообщается о продвижении на Волчанском направлении. Потери ВСУ за сутки составили свыше 180 человек (из них более 140 на Сумском и свыше 20 на Краснояружском направлениях).
Напомним, сообщалось о полном переносе боев на украинскую территорию в Краснояружском приграничье.