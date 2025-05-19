Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.0 комментариев
Кремль оценил посредничество США по урегулированию на Украине
Песков высоко оценил посредничество США при урегулировании ситуации на Украине
Москва признательна усилиям США по посредничеству на Украине, если они помогут достичь целей СВО мирными средствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия придает большое значение посредническим усилиям США по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.
Он отметил, что Москва предпочла бы мирные способы достижения целей спецоперации на Украине, если американское содействие окажется результативным.
Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность, что телефонный разговор Трампа и Путина поможет продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.
В Кремле объявили о предстоящем телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который назначен на 17.00 по московскому времени.