Уиткофф сообщил о сближении позиций России и Украины

Tекст: Ольга Иванова

США в определенной степени смогли сократить разницу во взглядах между Россией и Украиной, передает РИА «Новости». Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала ABC.

По словам Уиткоффа, он следовал тактике нынешнего американского лидера Дональда Трампа, потому что она доказала свою эффективность. «Искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали. В какой-то степени каждая сторона, вы знаете, обозначила свои позиции», – сказал дипломат.

Он также отметил, что обе стороны теперь более четко формулируют свои подходы, что, по мнению Уиткоффа, является важным шагом на пути к разрешению конфликта.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию. В пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». По его словам, Украина также запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению: «Также договорились представить свое видение прекращения огня».