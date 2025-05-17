Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Карасин назвал переговоры в Стамбуле серьезной вехой урегулирования конфликта
Встреча в Стамбуле открыла возможности для прямого обсуждения чувствительных вопросов между сторонами украинского кризиса, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Карасин в своем Telegram-канале заявил, что Переговоры в Турции стали важной вехой в процессе урегулирования украинского кризиса.
По его словам, несмотря на «камуфляжный лоск» киевских переговорщиков и западное давление, именно в Стамбуле стороны смогли начать обсуждение острых вопросов напрямую.
«Переговоры в Турции надо воспринимать как серьезную веху на пути урегулирования кризиса на Украине», – заявил Карасин.
Он отметил, что первая очная встреча за три года военного противостояния позволила сторонам установить контакт, а обмен пленными и договоренность о продолжении переговоров стали значимым результатом.
Карасин подчеркнул, что цели, сформулированные президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, остаются прежними, но теперь воспринимаются более конкретно как Киевом, так и его западными кураторами.
Ранее Карасин выразил надежду на восприятие российской позиции украинской стороной. Г
Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности обменять пленных с Киевом по формуле «1000 на 1000».
Известно, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле в первую очередь обсуждала прекращение огня.
На Западе заявили о тактической победе России по итогам встречи.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры по своему сценарию.