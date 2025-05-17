Tекст: Вера Басилая

Карасин в своем Telegram-канале заявил, что Переговоры в Турции стали важной вехой в процессе урегулирования украинского кризиса.

По его словам, несмотря на «камуфляжный лоск» киевских переговорщиков и западное давление, именно в Стамбуле стороны смогли начать обсуждение острых вопросов напрямую.

«Переговоры в Турции надо воспринимать как серьезную веху на пути урегулирования кризиса на Украине», – заявил Карасин.

Он отметил, что первая очная встреча за три года военного противостояния позволила сторонам установить контакт, а обмен пленными и договоренность о продолжении переговоров стали значимым результатом.

Карасин подчеркнул, что цели, сформулированные президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, остаются прежними, но теперь воспринимаются более конкретно как Киевом, так и его западными кураторами.

Ранее Карасин выразил надежду на восприятие российской позиции украинской стороной. Г

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности обменять пленных с Киевом по формуле «1000 на 1000».

Известно, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле в первую очередь обсуждала прекращение огня.

На Западе заявили о тактической победе России по итогам встречи.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры по своему сценарию.

