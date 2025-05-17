Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»
Захарова предостерегла Киев от влияния советчиков НАТО на переговоры
Официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии к заявлению украинского дипломата Андрея Сибиги заявила, что Украина не должна позволять советчикам НАТО сбить себя с курса урегулирования ситуации.
В своем Telegram-канале она отметила, что именно Россия предложила и реализовала инициативу по возвращению одной тысячи человек, о которой говорил Сибига.
По словам Захаровой, если «отбросить оскорбления и обзывания», то даже по мнению Сибиги, предложенное Россией имело смысл.
Она подчеркнула, что «главное – чтобы украинцы не позволяли натовским советчикам снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов».
Ранее шеф украинской дипломатии Андрей Сибига заявил, что «если отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, провокации и прочее », сторонам удалось договориться о возвращении 1 тыс. человек, отметив, что переговоры имели смысл как минимум ради этого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.