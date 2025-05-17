Эрдоган заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем

Tекст: Александра Юдина

По его словам, чтобы завершить войну, необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упустить, передает ТАСС.

Он отметил, что Турция намерена продолжать свою посредническую роль и прилагать усилия для сохранения каналов диалога между сторонами.

Эрдоган также напомнил, что Турция подготовила почву для переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, которые были запланированы как шаг к прочному миру. По словам турецкого лидера, встреча делегаций двух стран в Стамбуле крайне важна для прекращения войны и установления мира в регионе.

Президент Турции также добавил, что его страна не связана с тем, что президенты России и Украины не провели личную встречу на переговорах в Стамбуле. Он отметил, что Россия, Украина и США являются ключевыми участниками этого процесса, и Турция поддерживает контакты со всеми сторонами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине.