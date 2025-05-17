Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Эрдоган заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем
Президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул важность запуска мирных переговоров, отметив невозможность военного решения конфликта на Украине и призвал не упустить этот шанс.
По его словам, чтобы завершить войну, необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упустить, передает ТАСС.
Он отметил, что Турция намерена продолжать свою посредническую роль и прилагать усилия для сохранения каналов диалога между сторонами.
Эрдоган также напомнил, что Турция подготовила почву для переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, которые были запланированы как шаг к прочному миру. По словам турецкого лидера, встреча делегаций двух стран в Стамбуле крайне важна для прекращения войны и установления мира в регионе.
Президент Турции также добавил, что его страна не связана с тем, что президенты России и Украины не провели личную встречу на переговорах в Стамбуле. Он отметил, что Россия, Украина и США являются ключевыми участниками этого процесса, и Турция поддерживает контакты со всеми сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине.