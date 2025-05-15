  • Новость часаЛавров указал на риски проблем на переговорах по Украине
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    Чем Стамбул-2025 отличается от Стамбула-2022
    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции
    Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
    Лавров заявил об интриге вокруг переговоров по Украине в Стамбуле
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    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    3 комментария
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Россию снова тянут в «Пандемическое соглашение»

    Суть «Пандемического соглашения» в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны после страхов короновируса должны были бы делегировать часть своего суверенитета.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    22 комментария
    15 мая 2025, 14:10 • Новости дня

    Песков сообщил о задержке прибытия украинской делегации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона прибыла на переговоры в Стамбул и ожидает появления украинских представителей, которые пока не прибыли на место встречи.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация уже находится в Стамбуле и с утра ожидает украинских визави, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет своих украинских визави, которых пока нет».

    Ранее спикер МИД Мария Захарова сообщила о переносе переговоров в Стамбуле на вторую половину дня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    15 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о планах Украины обсуждать с Россией в Стамбуле только один вопрос

    WSJ: Украина намерена обсудить с Россией в Стамбуле только 30-дневное прекращение огня

    Стало известно о планах Украины обсуждать с Россией в Стамбуле только один вопрос
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Собеседники The Wall Street Journal уточнили, что украинская сторона планирует обсуждать только механизм реализации и контроля «безусловного тридцатидневного прекращения огня».

    По данным WSJ, это перемирие предлагает администрация президента США Дональда Трампа, а Владимир Зеленский поддерживает инициативу. Украинские переговорщики подчеркивают, что остальные вопросы на встрече рассматриваться не будут.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Григорий Карасин отметил, что Россия рассчитывает на то, что все ее доводы будут услышаны украинской стороной.

    Владимир Зеленский изначально не планировал отправлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

    Коментарии (29)
    15 мая 2025, 08:10 • Новости дня
    Украинский кавээнщик Нелипа уничтожен в зоне СВО
    Украинский кавээнщик Нелипа уничтожен в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне боевых действий был уничтожен украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, ранее активно участвовавший в телевизионных проектах и КВН, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Украинский актер и телеведущий Максим Нелипа был ликвидирован в зоне спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Информацию о его гибели распространило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на родственников артиста.

    Максим Нелипа приобрел известность благодаря участию в КВН и многочисленным телевизионным программам, а также ролям в украинских сериалах.

    Согласно сообщениям украинских СМИ, Нелипа вступил в ряды вооруженных сил Украины и принимал участие в боях с марта 2022 года. Дата его ликвидации обозначена как 12 мая.

    Ранее военный блогер Владимир Романов сообщил, что бывший депутат Рады и военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.

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    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    15 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    Захарова сообщила о переносе переговоров в Стамбуле на вторую половину дня
    Захарова сообщила о переносе переговоров в Стамбуле на вторую половину дня
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча представителей России и Украины в Стамбуле состоится во второй половине дня после изменения графика по предложению турецкой стороны.

    О переносе переговоров России и Украины в Стамбуле на более позднее время сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, делегация России уже прибыла в Стамбул, а информация о ее составе была размещена на официальных ресурсах Кремля.

    «Делегация наша находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой страны перенесены на вторую половину дня», – отметила Захарова во время брифинга. Новое время встречи согласовано сторонами, подробности повестки остаются прежними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

    Российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров в Стамбуле вопросом о тридцатидневном прекращении огня.

    Коментарии (4)
    15 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле

    Политолог Минченко: Вероятность срыва переговоров в Стамбуле крайне высока

    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор состава делегации России на переговорах в Стамбуле подтверждает, что Москва считает договоренности от 2022 года основой, но при этом намерена включить в повестку новые вводные. Вместе с тем стоит ожидать, что Киев будет говорить только о прекращении огня. Риски срыва переговорного процесса достаточно высоки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «В рамках переговоров в Стамбуле в 2022 году российская и украинская делегации достигли определенного прогресса. В проекте договора закреплялся нейтральный статус Украины, Киев соглашался ограничить численность своей армии, а также отменить законы о языке и национальной идентичности», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Собеседник отметил, что три года назад переговорную группу России, как и сейчас, возглавлял Владимир Мединский. «Выбор состава делегации подтверждает, что Москва считает прежние договоренности понятной основой, но также ставит на повестку обсуждения новые вводные и дополнительные нюансы», – уточнил политолог.

    «Кроме того, все участники с российской стороны – это люди, привыкшие к конкретике. Присутствие на переговорах представителей от Минобороны также будет способствовать предметному разговору, особенно если Украина заговорит, например, о перемирии», – добавил Минченко.

    «Впрочем, не столь принципиально, кто именно сядет за стол от Украины. Главное, чтобы у этих людей были желание и полномочия обсуждать конкретику. Я не исключаю, что могут в срочном порядке привезти в Турцию Давида Арахамию, который в 2022 году уже контактировал с Мединским», – иронично отметил политолог.

    Между тем, собеседник допускает, что какие бы вопросы Москва не выносила на повестку, «Киев будет говорить только об одном – о прекращении огня». «Подходы сторон принципиально отличаются: если Россия настаивает на устранении первопричин конфликта, то украинская сторона выступает за приостановку боевых действий, после которой, по их мнению, можно начинать предметный диалог», – пояснил аналитик.

    Примечательна и роль Европы в происходящем. «Страны ЕС пытаются навязать свою повестку. У них есть план: перемирие безо всяких условий и ввод на территорию Украины "миротворцев". Я думаю, что риски срыва переговорного процесса достаточно высоки», – подчеркнул Минченко.

    Политолог Федор Лукьянов, в свою очередь, считает, что состав российской делегации для переговоров с Украиной свидетельствует о том, что Москва настаивает на повестке стамбульских переговоров 2022 года.

    «Дань трем прошедшим годам – большее представительство военных, то есть тех, кто и обеспечил "изменившиеся реалии". Но в центре снова, надо полагать, не территориальный вопрос, а тема военно-политического статуса и широкого понимания безопасности», – написал он.

    Попытка оппонентов заманить российского лидера Владимир Путин в политическую ловушку не удалась, добавил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в "субстантивных переговорах" – значит подставить его под удар», – отметил он.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – добавил аналитик.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика военкор Александр Коц.

    Он напомнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе. Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – подчеркнул блогер.

    Ранее Владимир Путин утвердил состав российской делегации на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле. Группу возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    В списке экспертов для переговоров – первый замначальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.   

    В среду вечером, перед отлетом делегации, российский лидер провел совещание. Помимо членов переговорной группы, в мероприятии участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также все командующие группировками в зоне СВО.

    Первые прямые переговоры России и Украины с 2022 года должны пройти в четверг в Стамбуле. По данным ТАСС, их начало запланировано на вторую половину дня. Они состоятся в рабочем офисе президента Турции во дворце Долмабахче, как и три года назад.

    На данный момент нет точной информации о составе украинской делегации. Как сообщает телеканал NTV, нет также и определенности относительно планов переговорной группы Украины прибыть в Стамбул. По информации СМИ, Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией после сегодняшней встречи с президентом Турции Эрдоганом. Встреча запланирована на 13:00.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

    Коментарии (3)
    15 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    ТАСС: Переговоры России и Украины в Стамбуле ожидаются после обеда

    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня; делегации России и Украины пока не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче, сообщил источник.

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, сообщает ТАСС.

    Источник агентства уточнил, что встреча «ожидалась изначально после обеда», делегации не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче. На месте собрались около 100 журналистов, меры безопасности были усилены, у дворца замечены бронированные автомобили и водомет.

    Между тем, источник РИА «Новости» сообщил, что точное время переговоров по Украине в Стамбуле пока уточняется.

    Ранее предполагалось, что около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации во главе с Владимиром Мединским, и в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Переговоры должны возобновить диалог, который был прерван в 2022 году по инициативе Киева и по наводке Запада.

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    15 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В Кремле состоялось обсуждение подготовки к переговорам с украинской делегацией в Стамбуле, на встрече присутствовали ключевые представители силовых ведомств, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие не только члены переговорной группы, определенные специальным распоряжением президента, но и министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

    Ранее сообщалось, что около 10:00 мск российская и украинская делегации встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче. В Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы.

    Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации, а главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

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    15 мая 2025, 11:46 • Новости дня
    Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции

    Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции

    Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции
    @ Александр Кряжев/ РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Срыв переговоров трехлетней давности в Стамбуле по указке Запада только навредил Киеву. Теперь оппоненты подходят к диалогу в более слабой позиции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее был обнародован состав российской делегации для встречи с украинскими коллегами в Турции, она уже прибыла в Стамбул.

    «Стамбульский состав российской делегации с Мединским показывает, что Киев только проиграл от срыва переговоров в 2022 году. Главное, что он утратил – это так называемое звание символа "свободного мира", как любят говорить на Западе. Если три года назад Украина претендовала на некую статусность, то теперь это просто вредитель», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Собеседник указал: даже географически Банковая пришла к той же точке, где по указке Запада были сорваны переговоры. «Тогда атлантические "ястребы" уговорили Украину воевать дальше, не отдавая себе отчет в раскладе сил и серьезно недооценивая Россию», – продолжил он.

    «Кроме репутации, Киев понес и территориальные потери – четыре региона, отошедших России по результатам референдумов. В итоге офис Зеленского подошел к новым переговорам в куда более ущербной позиции, а Москва не ослабила хватку в дипломатии», – детализировал собеседник.

    «Схожесть с ситуацией трехлетней давности заключается еще и в том, что ряд западных политиков снова играет деструктивную роль», – указал эксперт, напомнив, что недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил: на Украине не может быть мирного урегулирования, «продиктованного Москвой».

    Ранее стало известно, что в состав российской делегации для переговоров с Украиной вошли Владимир Мединский, помощник президента, Михаил Галузин, замглавы МИД, Игорь Костюков, начальник Главного управления Генерального штаба и Александр Фомин, замглавы Минобороны.

    Также опубликован состав экспертов: Александр Зорин, первый замначальника информации управления Генштаба, Елена Подобреевская, замглавы управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук, директор второго департамента стран СНГ МИД и Виктор Шевцов, замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.

    Из такого состава следует, что Москва настаивает на повестке стамбульских переговоров 2022 года, отметил в своем Telegram-канале Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», эксперт клуба «Валдай».

    «Дань трем прошедшим годам – большее представительство военных, то есть тех, кто и обеспечил "изменившиеся реалии". Но в центре снова, надо полагать, не территориальный вопрос, а тема военно-политического статуса и широкого понимания безопасности», – указал он.

    Попытка оппонентов заманить российского лидера Владимир Путин в политическую ловушку не удалась, добавил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в "субстантивных переговорах" – значит подставить его под удар», – отметил он.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – добавил аналитик.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика военкор Адександр Коц.

    Он напомнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе. Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – подчеркнул блогер.

    При этом, пока нет точной информации о составе делегации Украины. Также нет определенности относительно планов представителей Киева вообще прибыть в Стамбул, сообщает ТАСС. Сама встреча пройдет после обеда, время было изменено – изначально сообщалось, что она стартует в 10.00 мск.

    Коментарии (2)
    15 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле

    Переговоры по Украине в Стамбуле запланировали на 10.00 мск

    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче, где три года назад уже обсуждались вопросы мирного урегулирования.

    Переговоры по ситуации на Украине начнутся в Стамбуле примерно в 10.00 по местному времени, что совпадает с московским временем, передает ТАСС.

    Встреча пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче и будет закрыта для прессы.

    Переговоры организованы в том же месте, где в марте 2022 года уже проходили встречи российских и украинских делегаций. Тогда достигнутые договоренности остались не реализованы по вине Украины.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

    Турецкие эксперты отметили, что инициатива президента России Владимира Путина по организации мирных переговоров в Турции вызвала обеспокоенность в Европе из-за возможного срыва ее стратегических планов.

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    15 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала слова Владимира Зеленского о «бутафорном» уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Кто использует слово "бутафорный"? Клоун, неудачник, человек с вообще неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед Отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма? Да кто он есть?»

    По словам Захаровой, Зеленский пришел к власти исключительно благодаря информационным технологиям и крупным капиталовложениям. Она добавила, что считает неуместными любые попытки главы киевского режима ставить под сомнение профессионализм представителей российской делегации.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал требование Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным жалким.

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

    Политолог Евгений Минченко отметил высокие риски срыва переговорного процесса.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Коментарии (3)
    15 мая 2025, 08:24 • Новости дня
    Делегация России прибыла на переговоры в Стамбул

    Российская переговорная делегация прибыла в Стамбул

    Делегация России прибыла на переговоры в Стамбул
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.

    Российская делегация для переговоров с украинской стороной уже прибыла в Стамбул, передает ТАСС.

    Ожидается, что переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в ближайшее время.

    Ранее в Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы. В Стамбуле 15 мая запланированы российско-украинские переговоры.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    Коментарии (7)
    15 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Лавров указал на риски проблем на переговорах по Украине
    Лавров указал на риски проблем на переговорах по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что переговорный процесс по Украине может столкнуться с серьезными трудностями, как это уже случалось ранее.

    Заявление главы МИД России прозвучало на заседании дипломатического клуба, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что нет гарантий успешного и беспроблемного проведения переговоров по Украине. По его словам, «никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле». Министр напомнил, что тогда англичане запретили киевскому режиму продолжать процесс, даже несмотря на готовность парафированных принципов.

    Лавров также заявил: «Если честно, англичане как поводыри ведут Зеленского по джунглям мировой политики». Он добавил, что советник премьера Британии по национальной безопасности направлен к Зеленскому, чтобы контролировать его заявления и действия.

    Глава МИД России обратил внимание, что в западных странах перестали использовать слово «перемирие», а тамошние лидеры открыто говорят о необходимости дать Украине возможность подготовиться к переговорам с позиции силы. Лавров пояснил, что, по признанию западных политиков, перемирие нужно для военного усиления Украины.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы заключается не в согласовании перемирия для очередного этапа вооружения Киева, а в достижении устойчивого и долгосрочного урегулирования, которое учитывало бы интересы всех сторон.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Коментарии (0)
    15 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    МИД заявил о готовности российской делегации к серьезной работе в Стамбуле

    Захарова заявила о готовности российской делегации к серьезной работе в Стамбуле

    МИД заявил о готовности российской делегации к серьезной работе в Стамбуле
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса, и готова к конструктивному диалогу на переговорах с Украиной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что российская сторона настроена на серьезные переговоры, делегация прибыла в Стамбул, передает ТАСС.

    Дипломат напомнила, что инициатива возобновить прямые переговоры была озвучена президентом России Владимиром Путиным 11 мая. По ее словам, ранее переговоры были прерваны украинской стороной по указке бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Президент России предложил начать эти прямые переговоры в Стамбуле 15 мая «без промедлений, без предварительных условий».

    Захарова уточнила, что смысл переговоров заключается в устранении первопричин конфликта и установлении долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Она отметила, что такой подход поддерживается лично президентом России. Ожидается, что встречи в Стамбуле станут важным этапом в урегулировании ситуации на Украине.

    Ранее глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Россия рассчитывает на то, что все ее доводы будут услышаны украинской стороной.

    Российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской делегацией.

    Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, однако обе стороны на тот момент еще не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче.

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    15 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского жалким за требование переговоров лично с Путиным
    Лавров назвал Зеленского жалким за требование переговоров лично с Путиным
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров критически отозвался о требовании Владимира Зеленского личной встречи с президентом Владимиром Путиным в Стамбуле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба, трансляция которого доступна на RuTube, заявил, что требование президента Украины Владимира Зеленского о личном присутствии российского лидера Владимира Путина на переговорах в Стамбуле выглядит жалко, передает Lenta.ru.

    Лавров сказал: «Сначала Зеленский делал какие-то заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично [на переговоры]. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит».

    По словам министра, в дальнейшем «старшие товарищи» украинского лидера объяснили ему ошибочность такого поведения и настояли на необходимости проведения переговоров без подобных условий.

    Ранее руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что попытка Владимира Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять Владимира Путина «на слабо» провалилась.

    Между тем Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и обсуждения перспектив переговоров.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

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    15 мая 2025, 11:59 • Новости дня
    Зеленского не пригласили на июньский саммит НАТО в Гааге по инициативе США
    Зеленского не пригласили на июньский саммит НАТО в Гааге по инициативе США
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимиру Зеленскому не направят приглашение на июньский саммит НАТО в Гааге впервые с начала спецоперации, опасаясь усиления разногласий внутри альянса, сообщает портал Euractiv.

    Решение не приглашать президента Украины на встречу Североатлантического альянса в Гааге было принято по инициативе США, передает ТАСС.

    Как указывают источники брюссельского портала, приглашение Зеленского может стать поводом для новых трений, особенно с президентом США Дональдом Трампом, который выступает против скорейшего вступления Украины в НАТО и намерен вести переговоры с Россией.

    По словам источника издания, цель саммита – продемонстрировать единство НАТО, а присутствие украинской стороны может усилить расхождения позиций между странами.

    Белый дом выразил сомнения в целесообразности обсуждать украинский вопрос в отдельном пункте повестки дня.

    В итоговую повестку включили только одну полноценную сессию с участием 32 стран НАТО, без приглашения представителей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США выступили против приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге.

    Европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

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    15 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    Захарова объяснила изменение позиции России по переговорам с Украиной

    Захарова заявила об изменении позиции России из-за ситуации на земле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский МИД отметил корректировку позиции по Украине, связывая ее непосредственно с изменениями ситуации на линии боевых действий и территориальными потерями Киева.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге отметила изменение позиции России по переговорам по Украине, передает ТАСС. По ее словам, эти перемены обусловлены изменениями на земле.

    Захарова подчеркнула: «Да, есть эти изменения в российской позиции. Эти изменения отражены в изменениях на земле». Она уточнила, что каждый раз, когда Киев срывает переговорный процесс, территория Украины сокращается. Дипломат напомнила высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова, что Украина могла бы сохранить часть Донбасса, если бы были выполнены договоренности, достигнутые в апреле 2022 года в Стамбуле.

    «Но с каждым разом, когда срывается договоренность, на которую всегда идет Россия, Украина становится меньше. Вот эту цитату было бы правильно сейчас помнить всем тем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от аналогичных переговоров 2022 года.

    Киев заявил о готовности обсуждать мирное урегулирование на Украине в любых возможных форматах.

    Российские переговорщики в Стамбуле получили все необходимые инструкции и строго придерживаются рамок, определенных президентом Владимиром Путиным.

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