Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
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Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.2 комментария
Зеленский заявил о намерении встретиться только с Путиным в Стамбуле
Подоляк подчеркнул, что Зеленский не будет в Стамбуле встречаться ни с кем, кроме Путина, передает Газета.Ru.
Советник подчеркнул, что украинский лидер отвергает любые встречи с другими представителями России и рассчитывает только на прямой контакт с главой российского государства.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала прямых переговоров между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из переговорного процесса.
Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Эксперт отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла. Владимир Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.
По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.
Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа полностью поддерживает Киев, поэтому не может претендовать на сбалансированную роль в любых переговорах по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.
Песков подчеркнул: «Поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход».
По его словам, европейский подход, напротив, является провоенным и направлен на продолжение конфликта, что резко отличается от позиций Москвы и Вашингтона. Песков отметил, что представители Европы не могут быть посредниками в переговорах, поскольку их позиция предвзята и не способствует поиску компромисса.
Он напомнил, что Россия последовательно поддерживает поиск мирного решения, в то время как европейские страны выступают за дальнейшее продолжение боевых действий. По мнению представителя Кремля, такая политика ЕС не позволяет им быть участниками сбалансированного диалога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России и ни с кем другим разговаривать не будет.
Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.
Келлог сообщил о планах размещения войск четырех европейских стран к западу от Днепра
Обсуждение возможности размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра ведется в рамках процесса урегулирования ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».
В интервью телеканалу Fox News Келлог отметил, что речь идет о так называемых силах устойчивости, которые изначально называли E3, но теперь к ним добавилась Польша, и объединение получило неофициальное название E4.
Келлог подчеркнул: «Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта». По его словам, размещение военных контингентов предполагается только за пределами линии соприкосновения, чтобы они не принимали прямого участия в боевых действиях.
Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.
Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.
Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Украиной
Песков сообщил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что российская делегация прибудет в четверг в Стамбул для ожидаемых переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону».
Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.
Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул для переговоров по Украине.
Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника при этом составили свыше 470 военнослужащих, семь бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, и артиллерийское орудие.
В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Атинского, Рыжевки, Павловки и Бессаловки Сумской области.
При этом потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены две станции РЭБ.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Моначиновки, Нечволодовки, Купянска Харьковской области, Кировска, Редкодуба и Ямполя ДНР, отчитались в Минобороны.
ВСУ при этом потеряли более 210 военнослужащих, танк, три бронемашины, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.
Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Серебрянкой, Константиновкой, Плещеевкой, Ильиновкой, Иванопольем, Зарем и Часовым Яром ДНР.
При этом противник потерял более 290 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Воскресенки, Алексеевки, Богатыря, Комара и Вольного Поля ДНР.
ВСУ при этом потеряли более 160 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.
А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степового, Лукьяновского Запорожской области, Понятовки, Токаревки и Садового Херсонской области.
Уничтожены более 50 военнослужащих и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне российские войска освободили Котляровку в ДНР.
За прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР. В частности, ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР, а 7 мая – Липовое в ДНР.
По его словам, только он может вести переговоры о суверенитете страны, а никто другой не обладает таким правом и обязанностью. Зеленский подчеркнул: «Я ничего себе не запрещал». Он добавил, что это подтверждается решением Совета нацбезопасности и конституцией страны. Заявление прозвучало перед его поездкой в Турцию, трансляция велась офисом президента, передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим он разговаривать не будет.
Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.
Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.
Политолог Скачко: За три года Украина прошла путь от примитивного патриотизма к унынию
«В России растет чисто добровольцев, а на Украине появились даже такие явления, как «бусификация», потому что у людей по обе стороны фронта разные мотивации и понимание перспектив победы», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».
«За последние три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию и нежеланию воевать, в то время как граждане России стали гораздо лучше и глубже понимать причины СВО», – уточнил собеседник.
«Кроме того, в случае с Украиной свою роль сыграли жадность и лживость местных властей. Люди видят, как окружение Зеленского наживается на войне. Упадническим настроениям способствуют и серые финансовые схемы в украинской армии: мобилизованных обманывают, их деньги «прокручивают», а погибших записывают в пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации их близким. Отсюда и провалы», – заключил Скачко.
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» рассказал о принципиальной разнице в пополнении вооруженных сил в России и на Украине.
«Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией – людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. У нас набор, вы знаете: там 30 тыс. человек они сейчас вылавливают, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята, из ваших трудовых коллективов в том числе», – сказал он.
Украинские соцсети наполнены видео о принудительной мобилизации украинских мужчин, которую в народе назвали «бусификацией» (производное от «бус» – микроавтобус, на котором перемещаются военные для отлова людей для нужд ВСУ – прим. ВЗГЛЯД). Действия работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) часто сопровождаются конфликтами с местными жителями и применением силы со стороны военных.
«Владимир Зеленский надеется, что за счет личной встречи с президентом Владимиром Путиным сможет предстать в качестве легитимного лидера страны. Кроме того, это попытка показать себя якобы авторитетным мировым политиком, ищущим выход из кризиса», – пояснила политолог Лариса Шеслер.
По ее словам, для Зеленского сейчас это особенно важно. «Во-первых, на Украине потенциально могут быть проведены президентские выборы. Во-вторых, он заинтересован в получении политических дивидендов с прицелом на место в органах власти Евросоюза», – считает собеседница.
«При этом в Киеве понимают: обычно главы государств встречаются при уже намеченных вариантах договоренностей, чего мы пока не видим. Позиции сторон весьма расходятся. Но офис Зеленского старается в глазах мирового сообщества и собственных граждан выглядеть миротворческой и суверенной командой, хотя она всецело зависит от западных кураторов», – продолжила она.
Спикер обратила внимание и на заявления о готовности Киева отменить запрет на ведение переговоров с Путиным. «Это очередные пустые спекуляции. На Украине сейчас царит абсолютный правовой нигилизм, и когда Зеленскому нужно обойти какие-то законы, он делает это легко и непринужденно», – заключила аналитик.
Зеленский хочет встретиться в Стамбуле только с Путиным, и ни с каким другим представителем России, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк. По его словам, Украина готова изменить решение о запрете переговоров с Москвой, если российский лидер приедет в Турцию.
В свою очередь, министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с инициативой Путина о прямом диалоге Москвы и Киева 15 мая в Стамбуле.
Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны Украиной в 2022 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.
Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.
Стивен Уиткофф в интервью порталу Breitbart News заявил, что основные темы переговоров по урегулированию ситуации на Украине связаны с отказом киевских властей от территорий, вопросом о Запорожской атомной электростанции и обеспечением доступа Украины к Днепру и Черному морю, передает ТАСС.
Уиткофф добавил, что стороны продвинулись в сужении круга обсуждаемых проблем, и спор касается пяти регионов. По словам чиновника, Россия контролирует два из этих регионов, а киевские власти – три других.
Спецпосланник президента США отметил, что различие между линией фронта, расположением войск и административными границами осложняет переговоры. Он также сообщил, что в настоящее время ведутся неформальные переговоры с обеими сторонами.
Уиткофф также заявил о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что без его подписи мирное соглашение невозможно, так как он является лидером Российской Федерации.
Уиткофф заявил, что общался с обеими сторонами конфликта, включая Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Рустема Умерова, а также советников по национальной безопасности из Англии, Франции, Германии и Италии.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины по вопросу прекращения огня и поиска мира на Украине.
Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи российских и украинских представителей 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в переговорах в Стамбуле.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ Киева от ультимативных требований важным условием для успеха будущих переговоров.
Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
Tencent: МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве
Как пишет Tencent, МИД Китая жестко отреагировал на заявление Киева по поводу участия китайской армии в параде Победы в Москве, передает Ura.Ru. Представитель внешнеполитического ведомства назвал украинские высказывания издевательством над исторической правдой и подчеркнул, что подобные заявления недопустимы.
По словам дипломата, присутствие китайских военных на московском параде символизирует уважение к памяти жертв Второй мировой войны, а также подтверждает совместный вклад СССР и Китая в борьбе с фашизмом.
В Пекине особо отметили, что сотрудничество между Китаем и Россией строится на исторической поддержке и общих идеалах, связывающих обе страны.
Ранее МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве. Представителям этих государств был объявлен официальный демарш.
Напомним, 8 мая в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что диалог с Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов. Он выразил благодарность председателю КНР за визит в Москву. Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы.
Совет ИКАО 12 мая вынес решение по вопросу о катастрофе малайзийского Boeing MH17. Россия не входит в состав Совета и прекратила участие в разбирательстве еще в июне 2024 года, отметив многочисленные процедурные нарушения и невозможность беспристрастного установления фактов, сообщается на сайте МИД России.
По заявлению МИД, Совет якобы пришел к выводу о причастности России к гибели рейса, однако текст самого решения и его обоснование отсутствуют. Ведомство назвало голосование «слепым» и охарактеризовало Совет ИКАО как политический орган, принимающий решения по конъюнктурным причинам.
Также отмечено, что доводы и доказательства российской стороны были проигнорированы. МИД подчеркнул, что все выводы следствия основывались на анонимных свидетельствах и сведениях сомнительного происхождения, а также материалах Службы безопасности Украины.
«Утверждения Нидерландов и Австралии об использовании в качестве доказательств спутниковых снимков являются ложью, поскольку снимков в их распоряжении никогда не было. Есть лишь голословные утверждения о наличии у США неких спутниковых данных, указывающих на то, что рейс MH17 «был сбит ракетой класса «земля – воздух». Однако США категорически отказались предоставить к ним доступ», – напомнил МИД.
Российская сторона указала на игнорирование Советом ИКАО наличия украинских ЗРК «Бук» в районе крушения и маркировки обломков ракеты, указывающей на ее украинское происхождение. МИД также напомнил о сбитом украинскими силами в 2001 году российском Ту-154М.
Ведомство заявило, что Совет ИКАО проигнорировал и решение Международного суда ООН, отклонившего обвинения против России в январе 2024 года. В МИД подчеркнули, что Совет ИКАО не является независимым органом и действует под влиянием западных стран и их союзников, а практика использования Совета против «неугодных» стран давно стала привычной.
Россия вновь выразила соболезнования родственникам погибших и возложила ответственность за трагедию на украинские власти, которые, по заявлению МИД, не закрыли воздушное пространство над зоной конфликта и использовали гражданские самолеты для прикрытия военных целей.
«Россия не станет признавать решение Совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры. В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.
Киев сразу обвинил в трагедии ополченцев ДНР. При этом Украина передала полномочия по проведению расследования нидерландской стороне (в лице Совета по вопросам безопасности Нидерландов) и международной Объединенной следственной группе (JIT).
Путин на встрече с руководством «Деловой России» акцентировал различие подходов к комплектованию армий на Украине и в России. «Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас ребята идут сами», – заявил президент, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что в российскую армию приходят добровольцы, в то время как киевский режим применяет насильственные меры для набора рекрутов.
Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания».
3 мая в Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.
По данным СВР, украинские власти считают вывезенных на Украину жителей Курской области, удерживаемых там, «ценным активом», который можно использовать для выдвижения требований к Москве, передает РИА «Новости».
Окружение Владимира Зеленского намерено использовать этих людей для выдвижения требований к Москве, в частности для обмена на пленных бойцов националистического объединения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), сообщили в СВР.
В сообщении ведомства отмечается: «В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов", которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений».
СВР также подчеркивает, что украинские власти стремятся затянуть процесс возвращения удерживаемых граждан в Россию как можно дольше, чтобы использовать их в дальнейших переговорах и торгах. Там подчеркнули, что действия киевских властей по удержанию российских гражданских для обмена являются свидетельством нацистской сущности режима Зеленского.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что украинская сторона согласилась вернуть вывезенных в Сумскую область жителей Курской области в обмен на освобождение своих граждан, обвиняемых в терроризме.
Ранее Москалькова заявила, что на белорусско-украинской границе прошли тяжелые переговоры о возвращении жителей Курской области, удерживаемых на Украине после вывоза из России.
FT: Сделка Вашингтона и Киева по минералам принесет прибыль в 2035 году
Соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайшего десятилетия, пишет Financial Times.
По словам бывшего главы отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития Эрика Расмуссена, «это может занять 10-15 лет – именно о таких сроках мы говорим».
Председатель консультативной группы по горнодобывающей промышленности компании Clareo Питер Брайант отметил, что сделка не решает проблему рисков в цепочке поставок в течение следующего десятилетия, так как потребуется минимум столько же времени для обнаружения и разработки месторождений на Украине.
FT отмечает, что серьезными препятствиями для реализации соглашения остаются конфликт на Украине, разрозненные геологические данные, разрушенная инфраструктура и возможная коррупция. Эти факторы, а также традиционные сложности запуска новых проектов в сфере добычи полезных ископаемых, означают, что производство на шахтах, созданных в рамках сделки, начнется не раньше 2040 года.
Согласно заявлению первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко после подписания соглашения с США, Украина внесет 50% всех доходов от новой ренты и лицензий в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд. США и Украина будут обладать равными голосами в управлении фондом, при этом соглашение не предусматривает прямых долговых обязательств Киева перед Вашингтоном. Доходы фонда в течение первых 10 лет будут полностью реинвестироваться в развитие горнодобывающей отрасли и инфраструктуры Украины.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Верховная рада одобрила соглашение с США о сотрудничестве по полезным ископаемым, несмотря на сомнения по объему украинских запасов и опасения потерять поддержку Вашингтона. Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию.