В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса

Tекст: Валерия Городецкая

Развожаев сообщил, что афиши уже сняли, а средства за билеты будут возвращены зрителям, передает РИА «Новости». Причиной отмены стала позиция покойного режиссера Римаса Туминаса по отношению к спецоперации на Украине, пояснил он.

«Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены. Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, – режиссера Римаса Туминаса», – сказал Развожаев.

В марте прошлого года экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии.