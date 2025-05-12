Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?4 комментария
В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова из-за Туминаса
В Севастополе сняли с показа спектакли театра Вахтангова, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил, что афиши уже сняли, а средства за билеты будут возвращены зрителям, передает РИА «Новости». Причиной отмены стала позиция покойного режиссера Римаса Туминаса по отношению к спецоперации на Украине, пояснил он.
«Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены. Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, – режиссера Римаса Туминаса», – сказал Развожаев.
В марте прошлого года экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии.