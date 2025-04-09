Зеленский заявил о готовности Украины приобрести у США 10 комплексов Patriot

Tекст: Денис Тельманов

Украина собирается приобрести у США большой пакет оружия, в который войдут зенитные ракетные комплексы Patriot, сообщает ТАСС. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Киев не рассчитывает на бесплатную помощь и готов найти необходимые средства для покупки.



В беседе с журналистами Зеленский подчеркнул, что передал американской стороне соответствующий запрос и обсудил его с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы готовы купить в том или ином виде, мы не просили будущий пакет бесплатно,» – заявил он. Президент Украины уточнил, что готов найти суммы в 30-50 млрд долларов для этой цели, не раскрывая источников финансирования в условиях бюджетного дефицита.

Зеленский также выразил недовольство тем, что США до сих пор не передали Украине дополнительные комплексы Patriot, несмотря на их значительное количество в американских арсеналах.

Он отметил, что Украине требуется минимум 10 таких комплексов и поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать переговоры с западными партнерами о поставках систем ПВО и развитии их производства на территории Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис на Украине привел к росту продаж оружия из США на 600%, что обусловлено большим количеством заказов от европейских стран, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине, но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать «истинных заказчиков покушения» на американского президента, которые, по его словам, сидят на Банковой в Киеве.