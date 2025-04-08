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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Родология» подбирается к школам

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают различные «учения».

    5 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    21 комментарий
    8 апреля 2025, 18:59 • Новости дня

    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, как боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные привозили в поселок Гуево в Курской области своих жен, чтобы те помогали им выбирать, какие вещи лучше всего украсть, заявила жительница населенного пункта Елена Брахнова.

    «Они все везли через нас из Суджи. Забирали все, батареи даже снимали. Все брали. «КамАЗы», «МАЗы», тракторы с ковшами груженые шли», – сказала Брахнова, передает ТАСС.

    Боевики вывезли автомобили сельчан, привезли жен и девушек, и сказали им выбирать, какого цвета автомобили те хотят, добавила она.

    Напомним, Гуево освободили 8 апреля подразделения группировки «Север».

    7 апреля 2025, 21:18 • Новости дня
    Песня башкирской группы стала самой популярной на Украине

    Песня башкирской группы заняла первое место в украинском Apple Music

    Песня башкирской группы стала самой популярной на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трек Homay башкирской группы AY YOLA обрел популярность на Украине, пишут украинские СМИ.

    Песня исполнителей из Башкирии заняла первое место в рейтингах Apple Music на Украине, пишет издание «Страна».

    Песня, вдохновленная эпосом о героине Хумай, дочери царя небесных птиц и Солнца, описывает ее подвиги. Она превращалась в лебедя и помогала Урал-батыру в борьбе со злом, указав путь к источнику с живой водой и даровав алмазный меч и волшебного коня.

    В марте в Киеве мужчина набросился на женщин, отдыхающих в беседке, за прослушивание русских песен. До этого в украинской столице полиция инициировала поиски группы молодых людей, которые на улицах города слушали российскую музыку и, предположительно, перекрывали движение.

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    7 апреля 2025, 21:34 • Новости дня
    Экс-генпрокурор Украины раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти
    Экс-генпрокурор Украины раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Главу офиса президента Андрея Ермака назначили в переговорную группу для подписания соглашения о «капитуляции Киева», что позволит Владимиру Зеленскому объявить выборы, заявил экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Игоря Лапина, сделал заявление о том, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак был специально назначен в переговорную группу с американцами для подписания соглашения о фактической капитуляции Киева, пишет «Московский комсомолец».

    Луценко отметил, что Ермака назначили руководителем переговоров после провала визита Владимира Зеленского в Вашингтон. По словам Луценко, на Ермака есть компромат как у американцев, так и у россиян, и он может подписать любые документы.

    Экс-генпрокурор также сообщил, что на Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) оказывается давление, чтобы его партия не мешала Верховной раде поддержать предполагаемое соглашение, известное как «Стамбул-2». Луценко добавил, что Зеленский якобы планирует сначала получить подпись Ермака, а затем вынести документ на голосование в парламент.

    По мнению Луценко, после принятия документа Зеленский намерен устроить «триумфальное выступление» перед народом и объявить выборы, на которых, как он полагает, будет единственным кандидатом.

    Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти.

    Депутат Владимир Арьев заявил, что кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было вынесено из здания Верховной рады.

    Сообщалось, что киевский режим начал подготовку к выборам главы государства, которые могут пройти в августе, если рейтинги власти будут высоки.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что руководство Украины согласилось на их проведение.

    Президент России Владимир Путин ранее предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    8 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордную неприязнь поляков к украинцам

    Полонист Стремидловский: Украина и беженцы стали ключевой темой президентской гонки в Польше

    Эксперт объяснил рекордную неприязнь поляков к украинцам
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польские политики рассчитывали сделать бизнес с помощью украинцев. Но в результате получилось, что поляки видят их в роли «козлов», которых надо «убрать с балкона», чтобы всем в «квартире» легче дышалось, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее лидер польской оппозиции Кароль Навроцкий выразил недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским, а местные соцсети показали максимальную неприязнь к украинцам.

    «За месяц до выборов президента Польши тройка кандидатов-лидеров выглядит следующим образом: фаворитом является Рафал Тшасковский от "Гражданской платформы", затем идет поддерживаемый партией "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, а в затылок ему дышит Славомир Менцен от "Конфедерации"», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    Он уточнил, что, по некоторым опросам, во втором туре Тшасковский будет бороться с Менценом. Впрочем, оговаривается политолог, к 18 мая многое может измениться. Пока же в предвыборных кампаниях политиков можно выделить четыре тенденции. Первая – основной упор они делают на внешнюю политику и безопасность республики.

    «Эта тема для кандидатов самая "вкусная", поскольку можно с легкостью обвинять своих соперников. Так, Навроцкому ставят в вину то, что своей антиевропейской политикой он якобы играл на руку России. Тшасковского и правительство Дональда Туска упрекают в том, что они лишь пиарятся за счет программ вроде "Восточный щит", но на деле ничего не делают для укрепления Польши», – детализировал Стремидловский.

    В Варшаве начинается своего рода соревнование по воинственным заявлениям. «Больше голосов поляков получит тот, кто окажется более убедительным в роли ястреба», – добавил он. Менее выгодная тема для кандидатов – экономика и проблемы социальной сферы, в том числе доступность медицины и рост цен на жилье. Они не могут предложить решений и будут глупо выглядеть, ругая оппонентов. Поэтому вторая тенденция этой кампании заключается в том, что экономические и социальные вопросы политиками сознательно приглушаются, продолжил собеседник.

    Зато поднимаются темы, возбуждающие эмоции избирателей. Среди таковых – Украина и украинские беженцы. «Одно время было популярно ругаться на то, что украинцам в Польше дают возможность попасть к врачам без очереди, а польским гражданам приходится ждать приема очень долго», – напомнил эксперт. Третья тенденция кампании состоит в том, что кандидаты раскручивают украинский вопрос, а поляки откликаются, отметил аналитик.

    Стремидловский объясняет: существует целый ряд причин негативного отношения к украинцам. Среди них – неблагодарность со стороны Киева, падение уровня жизни поляков, разорение местных фермеров из-за ввоза украинской сельхозпродукции, споры в связи с Волынской резней. «В ситуации, когда в ваш дом приходит человек с улицы, пусть даже ваш сосед со сложной историей, и он живет у вас несколько лет, это будет раздражать даже самого терпеливого человека», – указал спикер.

    При этом ранее в ПиС рассчитывали, что Украина станет их инструментом, на котором партия сможет как заработать политическое влияние, так и сделать хороший бизнес, напомнил полонист. «Расчет был на то, что офис Владимира Зеленского хотя бы не будет создавать проблем в польской внутренней политике. В результате получилось, что местные жители видят украинцев в роли "козлов", которых лучше "убрать с балкона", чтобы всем в "квартире" легче дышалось», – иронично отметил эксперт.

    Наконец, четвертая тенденция кампании – фактор Вашингтона. «Навроцкому приходится объяснять тарифную войну с США тем, что виноват не Дональд Трамп, как это сейчас принято считать в Европе, а сам Евросоюз. Тшасковский и Менцен также не могут позволить себе перейти на антиамериканские позиции. То, что будет делать дальше Белый дом, вполне может серьезно "перепахать" предвыборную повестку польских кандидатов в президенты», – заключил Стремидловский.

    Ранее стало известно о максимальном за последние три года росте уровня неприязни к украинцам в Польше. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Res Futura с использованием ИИ-платформы SentiOne.

    По их данным, в марте число публикаций, критически настроенных к гражданам Украины и властям Киева, достигло 325 млн. Призыв к прекращению военной помощи стал доминирующим нарративом – его доля составила 32%.

    Кроме того, поляки массово обвиняют проживающих в их стране украинцев в ухудшении криминогенной обстановки, а также в злоупотреблениях социальными льготами. В комментариях в соцсетях также преобладала тема Волынской резни – она встречалась под 46% публикаций.

    На сегодняшний момент, по данным польского МВД, в стране проживают более 1,5 млн граждан Украины, из которых более 900 тыс. пользуются временной защитой и льготами для беженцев. Украинский фактор становится едва ли не главным в президентской гонке.

    Так, кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что «глубоко разочарован» Владимиром Зеленским. Он отметил, что Польша оказывает значительную экономическую и военную поддержку Украине, но сама оказывается в невыгодном положении из-за решений Еврокомиссии.

    Навроцкий подчеркнул, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Также он напомнил о поддержке, которую украинские беженцы получили от Польши, и о помощи, предоставленной украинской армии польским правительством.

    «За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», – заявил политик.

    «Я регулярно говорю: во-первых – Польша, поляки. Если кому-то, фермеру или предпринимателю угрожает неравная конкуренция со стороны Украины, то я буду на стороне польского предпринимателя, а Зеленскому скажу ясно: вы должны относиться к нам как к партнеру», – заключил кандидат в президенты.

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    8 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп оценил ход переговоров по Украине

    Трамп заявил о приближении к договоренностям по урегулированию на Украине

    Трамп оценил ход переговоров по Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, США и Украина приближаются к договоренностям, но из-за бомбардировок «ситуация нехороша», заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся (к договоренностям)», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Однако он выразил недовольство нынешней ситуацией, подчеркнув, что ему не нравятся «все бомбардировки последней недели или около того». «Не знаю, что происходит», – сказал он, добавив, что «ситуация нехороша».

    Он не уточнил, планируется ли его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным и может ли она пройти в Саудовской Аравии.

    Кроме того, президент США прокомментировал отсутствие дополнительных таможенных пошлин в отношении России. Он объяснил это тем, что США практически не ведут бизнес с Россией из-за ее участия в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима. Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    8 апреля 2025, 11:50 • Новости дня
    Скачко: Мельник презентует в ООН ксенофобскую Украину без тормозов

    Политолог Скачко: Мельник презентует в ООН ксенофобскую Украину без тормозов

    Скачко: Мельник презентует в ООН ксенофобскую Украину без тормозов
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Назначением скандального Андрея Мельника постпредом Украины в ООН Владимир Зеленский показывает своеволие Киева перед лицом США и ЕС. В итоге дипломат презентует ксенофобскую страну, лишенную любых тормозов – нравственных, политических, тактических, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Мельник построил карьеру на ненависти ко всему русскому и унижении западных партнеров. Учитывая, что ООН – это витрина человечества, Киев этим назначением подчеркивает, что его внешняя политика и далее будет базироваться на русофобии и попытке доминирования над европейскими странами», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «От такого дипломата в ООН можно ожидать любых безумных русофобских инициатив. Однако в силу того, что в Совбез Украина не входит, реального вреда России новый постпред нанести не сможет», – указал он. Как бы то ни было, это демонстрационный ход Зеленского, считает аналитик.

    «Он прекрасно знает, что в ООН назначаются представители, которые максимально полно отражают политику того или иного государства. Таким образом нынешняя украинская власть показывает своеволие перед лицом США и ЕС. Кроме того, становится предельно ясно, насколько недоговороспособен и маловменяем офис Зеленского», – подчеркнул собеседник.

    «Мельник должен презентовать в ООН ксенофобскую Украину, лишенную любых тормозов – нравственных, политических, тактических. Его задача – в продвижении любыми способами "хотелок" Киева без оглядки на другие страны», – детализировал эксперт.

    По мнению аналитика, назначение нельзя назвать «даже частью внешней политики, призванной обеспечить безопасность государства и его граждан, продвижение национальных интересов». «Если кто-то считает, что у Украины осталась хоть какая-то репутация в межгосударственных отношениях, то назначение Мельника в ООН – сокрушительный удар по этой самой репутации», – резюмировал Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский назначил скандального экс-посла в ФРГ Андрея Мельника постоянным представителем Украины при ООН. Дипломат известен хамством в отношении европейских политиков. Так, он называл канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Перед отъездом экс-посол выразил сожаление и согласился принести канцлеру извинения, но только в личном порядке.

    Мельник уверял, что его увольнение связано со словами об украинском националисте Степане Бандере. В интервью германским СМИ (в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма) он назвал пособника гитлеровцев «борцом за свободу». Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».

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    8 апреля 2025, 05:38 • Новости дня
    Зеленский «глубоко разочаровал» кандидата в президенты Польши от партии ПиС

    Кандидат в президенты Польши Навроцкий выразил недовольство Зеленским

    Зеленский «глубоко разочаровал» кандидата в президенты Польши от партии ПиС
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощь Украине не приносит польской стороне никаких выгод, заявил кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, выразив глубокое разочарование Владимиром Зеленским.

    В своем выступлении Навроцкий отметил, что Польша оказывает значительную экономическую и военную поддержку Украине, но сама оказывается в невыгодном положении из-за решений Еврокомиссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Trwam.

    Навроцкий подчеркнул, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Также он напомнил о поддержке, которую украинские беженцы получили от Польши и о помощи, предоставленной украинской армии польским правительством.

    «За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», – заявил Навроцкий.

    Кроме того, Навроцкий указал на нерешенный вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни на территории Украины. Он выразил надежду, что если будет избран президентом, то сможет наладить отношения с Украиной на принципах партнерства.

    Навроцкий подчеркнул важность приоритета польских интересов, заявив: «Во-первых, Польша, во-первых, поляки». Он отметил, что в случае угрозы неравной конкуренции со стороны Украины, он будет защищать польских предпринимателей и фермеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак предложил приобрести или арендовать одесский порт для снижения транспортных издержек сельхозпродукции в Африку. СМИ указывали, что протесты польских фермеров отдалили страну от Украины, изменив политический курс страны, которая долгое время была одним из самых преданных союзников Украины в борьбе против России.

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    8 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Гуево в Курской области
    Российские войска освободили Гуево в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Гуево в Курской области.

    Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре бронемашины и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 760 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2260 бронемашин, 2644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник группировка «Север» сообщила, что уничтожила в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных.

    Накануне российские войска освободили Катериновку в ДНР. До этого Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

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    7 апреля 2025, 22:44 • Новости дня
    Жительница Белгорода приняла звонок от Гладкова за мошенничество

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь столкнулся с ситуацией, когда проводимый им телефонный опрос жителей региона принимают за звонок мошенников.

    Инцидент произошел в понедельник во время телефонного разговора с жительницей Белгорода, в котором Гладков уточнял информацию о восстановлении жилья после обстрела, передает РИА «Новости».

    Женщина усомнилась в подлинности голоса губернатора, заявив, что не верит в то, что действительно разговаривает с Гладковым: «Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить кому угодно: все мне сделали».

    Гладков, в свою очередь, поблагодарил женщину за ответ и подчеркнул, что в свете активности телефонных мошенников подобная реакция оправдана. Он отметил важность осторожности и необходимости избегать передачи лишней информации.

    «Телефонных мошенников много. Самое главное, чтобы быть настороже. Лишнюю информацию не спрашиваем. Все, что нужно ответить: было ли такое или нет. Это достаточно», – подчеркнул губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Гладков рассказал о случае, когда его звонок, сделанный в рамках контроля восстановления жилья, был воспринят жительницей области как мошеннический. Глава региона проводит выборочные обзвоны граждан, чтобы лично проконтролировать завершение ремонтных работ в пострадавших домах.

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    7 апреля 2025, 22:00 • Новости дня
    ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью

    ВСУ разместили колумбийских наемников в районе урочища Глубокое на границе

    ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью
    @ ULAN/Pool/Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска отправили колумбийских наемников в район урочища Глубокое, находящегося на границе Сумской и Курской областей, сообщили в группировке «Север».

    Источник из группировки «Север» рассказал, что украинские Вооруженные силы ввели наемников из Колумбии на границу между Сумской и Курской областями в районе урочища Глубокое, передает РИА «Новости».

    Ранее командир 47-й механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил участие наемников из Колумбии d боях на Украине.

    До этого под Красноармейском были уничтожены колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне ВСУ.

    Также сообщалось, что колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за тяжелых условий и неправильного обращения со стороны командования.

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    8 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Царев напомнил о столетней форсированной украинизации

    Царев: Украина повторяет шаги столетней украинизации

    Царев напомнил о столетней форсированной украинизации
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-депутат Олег Царев заявил, что современная Украина повторяет политику украинизации 1925 года, когда советская власть постановила перевести государственный аппарат на украинский язык.

    Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале отметил, что сто лет назад, 7 апреля 1925 года, пленум ЦК КП(б)У принял решение о форсированной украинизации УССР. Как пишет Царев, эта инициатива началась с удаления русских вывесок, что напоминало действия лидера ОУН (запрещенная в России экстремистская организация) Коновальца в Киеве.

    Однако процесс не ограничился только вывесками. По словам Царева, 30 апреля 1925 года было выпущено постановление, согласно которому госучреждения и предприятия обязали в течение восьми месяцев перейти на украинское делопроизводство. Это требовало от сотрудников еженедельного изучения языка, а нежелающих могли уволить без выходного пособия.

    Царев также привел примеры множественных трудностей, связанных с украинизацией, в том числе проблемы в судебной системе и на предприятиях. Он отметил, что к 1927 году уволили 3,2% всех служащих центральных органов власти за отказ изучать украинский язык.

    В современном контексте, по мнению Царева, Украина продолжает следовать тем же путем, что и в 1925 году, несмотря на стремление откреститься от коммунистического наследия. Он подчеркнул, что памятники украинизаторам, таким как Скрыпник, остаются, а для достижения справедливости Украине необходимо победить в специальной военной операции.

    Ранее глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ужесточить меры по украинизации населения из-за большого числа русскоговорящих переселенцев.

    Представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины.

    Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выразил озабоченность из-за замедления процессов украинизации и низкой популярности украинского языка среди молодежи, особенно в быту и интернете.

    Коментарии (13)
    8 апреля 2025, 15:32 • Новости дня
    МИД Японии: Токио присоединится к миссии НАТО по военной помощи Украине
    МИД Японии: Токио присоединится к миссии НАТО по военной помощи Украине
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Японии Гэн Накатани объявил о присоединении страны к миссии НАТО, которая координирует военные поставки и подготовку украинских военных.

    Это заявление было сделано во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который прибыл в Японию с визитом, сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

    В ходе своего пребывания в Японии, которое продлится до 10 апреля, Рютте уже посетил несколько ключевых объектов. Он побывал на базе Сил самообороны в Йокосуке и осмотрел японский фрегат «Могами». Также он посетил завод Mitsubishi Electric Corporation в Камакуре. Эти визиты, как отметили в Министерстве обороны Японии, способствовали укреплению оборонного сотрудничества между Японией и НАТО.

    Японское Минобороны выразило готовность к тесному сотрудничеству с НАТО. В ведомстве подчеркнули важность «неделимости безопасности в Евро-Атлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах». В рамках визита Рютте также планирует встретиться с премьер-министром Японии Сигэру Исибой для обсуждения дальнейшего взаимодействия.

    Ранее Япония заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг возможность переговоров с Японией по мирному договору из-за ее враждебных действий по отношению к России.

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    8 апреля 2025, 05:55 • Новости дня
    Польские соцсети показали максимальную за три года неприязнь к украинцам
    Польские соцсети показали максимальную за три года неприязнь к украинцам
    @ Lukasz Gagulski/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В марте польские пользователи соцсетей проявили рекордный за три года уровень неприязни к украинцам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром Res Futura с использованием ИИ-платформы SentiOne.

    В марте число публикаций, критически настроенных к гражданам Украины и властям Киева, достигло 325 млн. Призыв к прекращению военной помощи стал доминирующим нарративом, составляя 32% всех упоминаний. Поляки часто обвиняют украинцев, проживающих в Польше, в ухудшении криминогенной обстановки и злоупотреблении социальными льготами.

    Тема Волынской резни также широко обсуждалась, являясь предметом 46% комментариев, передает ТАСС со ссылкой на PAP.

    Представитель аналитического центра Res Futura Михал Федорович отметил, что агрессивность поляков в интернет-дискуссиях по отношению к украинцам усилилась. Это связано с усталостью местного населения от поддержки украинских беженцев и с нерешенными проблемами вокруг эксгумации жертв Волынской резни.

    На данный момент, по данным польского МВД, в стране проживают более 1,5 млн граждан Украины, из которых более 900 тыс. пользуются временной защитой и льготами для беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты польских фермеров отдалили страну от Украины, изменив политический курс Польши, которая долгое время была одним из самых преданных союзников Украины в борьбе против России.

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    8 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных
    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Север» в последние сутки уничтожала живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область.

    «Враг продолжает переброску элитных штурмовых подразделений в Краснопольский район Сумской области. На направлении вскрыты подразделения 82 одшбр. Северяне уничтожили несколько составов этой бригады в Суджанском приграничье, доукомплектование подразделения происходило за счет мотивированных 18-24 летних украинцев», – говорится в Telegram-канале «Северный ветер».

    Утром ВСУ попытались прорваться в направлении Демидовки при поддержке танка Abrams. Живая сила и техника противника были уничтожены операторами БПЛА.

    Кроме того под прикрытием непогоды ВСУ пытались перебросить очередную штурмовую группу в приграничную лесополосу, она была уничтожена.

    Оставшиеся на российской территории разрозненные группы ВСУ пытаются объединиться, однако «северяне» «своевременно вскрывают перемещение личного состава противника и уничтожают оккупантов», отмечается в ообщении.

    В данный момент штурмовые отряды «Бесстрашных» продолжают зачистку лесных массивов, окрестностей Поповки и Демидовки.

    Вражеские артиллеристы и операторы БПЛА наносят неизбирательные удары по российской территории. Около Поповки было зафиксировано попадание украинского артиллерийского снаряда по группе ВСУ, сбросами противник также поражает своих «побратимов», которые пытаются вернуться в Сумскую область, отметили в группировке.

    Российские операторы БПЛА продолжают фиксировать колоссальные потери противника на данном направлении. Исходя из данных объективного контроля и некрологов в соцсетях, количество уничтоженных противников уже превысило 1 тыс. человек.

    На этом направлении за минувшие сутки «северянами» было уничтожено пять единиц вражеской техники, в том числе две единицы. бронетехники.

    Как сообщили в группировке «Север», на Сумском направлении ВСУ перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня (Курская область) и на участок госграницы в районе Беловод.

    Украинские формирования пытаются выстроить эшелонированную оборону на направлении Гуево – Горналь, рассчитывая использовать высоты, в частности, гору Фагор для контроля за передвижениями российских штурмовых групп. Однако мотострелковые подразделения, сломив сопротивление противника, смогли выбить ВСУ из нескольких опорных пунктов.

    Кроме того, в группировке отметили, что опубликованная в СМИ информация о переброске колумбийских наемников может соответствовать действительности. В настоящее время командование бригад ВСУ применяет все способы вербовки «пушечного мяса», что подтверждают и сами украинские военачальники.

    В общей сложности продвижение «северян» в Курской области составило свыше 7,3 тыс. метров.

    Накануне сообщалось, что «северяне» сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

    До этого группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

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    8 апреля 2025, 13:24 • Новости дня
    Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по энергообъектам России
    Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по энергообъектам России
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней, начиная с 18 марта, продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, сообщили в Минобороны.

    За минувшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Так, в Курской области 7 апреля в 9:47 из-за атаки украинского ударного беспилотника и повреждения проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Курская АЭС – Металлургическая» филиала ПАО «Россети» – Черноземное ПМЭС.

    В Запорожской области в тот же день в 9:30 после удара украинского БПЛА по электроподстанции 35 кВ «Новогорьевка» ГУП «Таврия-Энерго» был поврежден радиатор трансформатора, сообщили в Минобороны.

    Накануне Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России. Днем ранее ВСУ семь раз за сутки атаковали российские энергообъекты. А до этого ВСУ 14 раз за сутки атаковали российские объекты энергетики.

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    8 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    ВС России сорвали попытки ВСУ выстроить оборону у курских Гуева и Горналя

    ВСУ пытались создать эшелонированную оборону у Гуева и Горналя в Курской области

    ВС России сорвали попытки ВСУ выстроить оборону у курских Гуева и Горналя
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины пытались укрепиться на высотах возле Гуева и Горналя для контроля за передвижениями российских штурмовых групп, но были выбиты с нескольких позиций российскими войсками, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины пытаются выстроить эшелонированную оборону в направлении Гуево – Горналь в Курской области. По словам источника, украинские военные намерены использовать высоты, включая гору Фагор, чтобы контролировать передвижения российских штурмовых групп, передает ТАСС.

    Российские бойцы, по данным российских силовых структур, выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов на этом участке и закрепляются на позициях. Источник агентства отметил, что российские военные продолжают уничтожать личный состав противника в лесных массивах, продвигаясь в сторону государственной границы.

    Вооруженные силы Украины перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область для удержания села Гуево в Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что украинские войска не могли отступить из лесного массива у Гуева из-за установленных ими мин, которые предназначались для защиты их позиций от российских сил.

    Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

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