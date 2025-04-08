Обрушение крыши в клубе Доминиканы унесло жизни 13 человек

Listin Diario: В Доминикане 13 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба Jet Set

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Listin Diario, в ночном клубе Jet Set в Доминиканской Республике произошло обрушение крыши, ставшее причиной гибели 13 человек. Глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес подтвердил информацию о погибших и сообщил, что в больницы были доставлены еще 93 человека.

По словам Мендеса, обрушение произошло в результате сильного дождя, который привел к ослаблению конструкций крыши. На месте происшествия работают спасательные службы и медики, проводится разбор завалов.

Власти Доминиканской Республики начали расследование трагедии, чтобы определить все обстоятельства и причины обрушения. Ожидается, что в ближайшее время будут опубликованы результаты предварительных экспертиз, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пострадали 11 человек в результате стрельбы у ночного клуба Amazura в районе Квинс в Нью-Йорке. В прошлом году при обрушении крыши вокзала в Сербии погибли 14 человек.