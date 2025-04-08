Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Обрушение крыши в клубе Доминиканы унесло жизни 13 человек
Listin Diario: В Доминикане 13 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба Jet Set
В результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в Доминиканской Республике погибли 13 человек, еще 93 человека доставлены в больницы.
Как сообщает Listin Diario, в ночном клубе Jet Set в Доминиканской Республике произошло обрушение крыши, ставшее причиной гибели 13 человек. Глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес подтвердил информацию о погибших и сообщил, что в больницы были доставлены еще 93 человека.
По словам Мендеса, обрушение произошло в результате сильного дождя, который привел к ослаблению конструкций крыши. На месте происшествия работают спасательные службы и медики, проводится разбор завалов.
Власти Доминиканской Республики начали расследование трагедии, чтобы определить все обстоятельства и причины обрушения. Ожидается, что в ближайшее время будут опубликованы результаты предварительных экспертиз, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пострадали 11 человек в результате стрельбы у ночного клуба Amazura в районе Квинс в Нью-Йорке. В прошлом году при обрушении крыши вокзала в Сербии погибли 14 человек.