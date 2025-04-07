Решетников заявил о кризисе мировой торговли на форуме в Абу-Даби

Tекст: Ирма Каплан

Министр экономики России Максим Решетников на Всемирном инвестиционном форуме в Абу-Даби сообщил о кризисе в мировой торговой системе, отметив попытки систематических нарушений норм ВТО.

«Многосторонняя торговая система находится в кризисе. Мы являемся свидетелями попыток создать новые системы регулирования торговли, которые противоречат правилам Всемирной торговой организации», – передает слова министра ТАСС.

На инвестфоруме AIM Congress в Абу-Даби он выразил обеспокоенность тем, что нарушения международных торговых норм могут повлиять на глобальную экономику, поэтому ситуация требует внимания и обсуждения на международных платформах.

Решетников подчеркнул, что для преодоления текущих проблем необходимо укреплять сотрудничество между странами и возвращаться к прозрачным и предсказуемым формам взаимодействия в соответствии с нормами Всемирной торговой организации (ВТО).

Он особо отметил важность восстановления доверия в сфере международной торговли и продолжения диалога между ключевыми экономическими игроками.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Решетников также заявил в Абу-Даби, что российская экономика показывает хорошие темпы роста и становится привлекательной для западных инвесторов, так как за последние два года выросла на 4,1% в год, что является значительным показателем.

При этом Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин, которые могут существенно повлиять на мировой рынок. К тому же в конце марта США временно приостановили свои взносы во Всемирную торговую организацию в рамках усилий по сокращению федеральных расходов.