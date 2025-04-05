Житель Одессы пытался спасти сына из военкомата с ружьем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», инцидент произошел в субботу утром, когда житель Одессы явился к местному военкомату с ружьем в руках, надеясь освободить своего сына. Местное издание «Думская» сообщило, что оружие, с которым мужчина появился у здания, зарегистрировано официально.

В издании уточнили, что несмотря на наличие разрешения на оружие, одесситу грозит административная ответственность. Причиной могут стать нарушения правил ношения оружия и действия, квалифицированные как хулиганство. О том, удалось ли мужчине добиться освобождения сына, информации пока нет.

Местные правоохранительные органы ведут расследование инцидента, выясняя все обстоятельства дела. Пока неясно, в каких условиях находился сын мужчины и каковы были мотивы его задержания в военкомате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове депутата городского совета задержали за то, что он заложил мину у входа в военкомат, чтобы выразить протест против мобилизации. В другой публикации сообщалось, что жители Харькова объединились для мести военкомам, что привело к ряду атак на них. Сотрудники военкомата в Кропивницком также подверглись нападению, когда их машину сожгли неизвестные.