Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.2 комментария
ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
При освобождении населенного пункта Новое в ДНР российские военные зашли с неожиданного для украинских боевиков угла, сообщил командир штурмового подразделения с позывным Варяг.
«Противник в своем репертуаре: «птицами» (дронами – прим. ВЗГЛЯД) пытался перекрыть направление. У меня ребята грамотные уже, многие не первый раз в бой идут. Сразу определили, где противник смотрит, где постоянно контролирует, какие лесополки, какие переходы», – пояснил он, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Бойцы ВС России попарно или по три человека подходили к исходному месту, сосредотачиваясь там. В обозначенное время они начали заходить с того направления, где ВСУ их не ожидали.
Также Минобороны сообщило, что государственный флаг России поднят над освобожденным поселком Новое. В ведомстве указали, что часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен.
Напомним, в среду ВС России освободили Новое в ДНР.