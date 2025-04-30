Tекст: Алексей Дегтярев

Количество ударов резко возросло после старта переговоров между Россией и США по украинскому урегулированию, указал Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, Киев усилил попытки атаковать российские гражданские объекты и население сразу после телефонных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Мирошник подчеркнул, что украинская сторона также может готовить провокации на своей территории для обвинения России, не ограничиваясь в методах воздействия.

«Как показывает опыт, «украинские постановщики» не ограничиваются в методах, организовывая удары, подставляя под них детей и беременных женщин, инициируя акты ядерного терроризма, подрывая многолюдные места общего пользования. Все ради срыва переговоров», – заявил дипломат.

Он добавил, что Киев действует двойственно: внешне демонстрирует стремление к миру для Вашингтона, но продолжает наносить удары по гражданским целям в угоду западным партнерам. Представитель МИД также заверил, что Россия не наносила и не будет наносить преднамеренных ударов по гражданским объектам, однако за каждый подобный инцидент ВСУ понесет ответственность на поле боя или в суде.

Ранее в докладе Мирошника сообщалось, что в последние недели марта число обстрелов гражданских объектов на территории России увеличилось примерно на четверть, достигнув более 2 тыс. случаев в неделю.