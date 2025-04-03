На рынке в Киеве произошел взрыв

На Украине назвали взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»

Tекст: Вера Басилая

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выразила опасения, что введение президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импортные товары отвлекает внимание мирового сообщества от Украины, что может иметь негативные последствия для Киева, передает ТАСС.

«Мир вошел в зону страшной турбулентности. К сожалению, введение пошлин отвлекает внимание от войны и плохо для Украины», – написала она в телеграм-канале.

Другой депутат Ярослав Железняк признал негативные последствия для украинской экономики от введенных пошлин, однако отметил, что это не катастрофа по сравнению с условиями для других стран. Он подчеркнул, что украинский экспорт в США составляет лишь 0,9 млрд долларов или 2% от всего экспорта, тогда как импорт из США превышает 3 млрд долларов.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев высказал мнение, что новые пошлины в размере 10% на украинский импорт не окажут существенного влияния на страну, но могут вызвать негативные косвенные последствия. Он назвал эти пошлины «цинизмом высшего сорта» ввиду значительного перевеса США во взаимной торговле и указал, что глобальная торговая война может замедлить экономики партнеров Украины, сократив возможности для помощи.

Гетманцев также отметил, что правительства стран-партнеров, прежде всего в ЕС, могут включить протекционистские меры, что уже более существенно ударит по Украине. Он подчеркнул, что США находятся в выгодном положении в двусторонней торговле и введение пошлин в 10% при дефиците торговли в 2,6 млрд долларов является «экономическим цинизмом высшего ранга».

Ранее Трамп заявил, что США установили новые таможенные пошлины на импортные товары, причем для Украины пошлины составят 10%.

Американская администрация также вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

При этом в США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов.

