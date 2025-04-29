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Отца и сына в Магадане отдали под суд за передачу ВСУ данных об ушедших из колонии на СВО
В Магадане против местных жителей возбудили дело о государственной измене за передачу информации о заключенных, ушедших на спецоперацию, украинским спецслужбам, сообщили в управлении ФСБ по Магаданской области.
Согласно версии следствия, один подозреваемый отбывал наказание в исправительной колонии и с февраля 2022 года собирал персональные данные заключенных, отправлявшихся в зону проведения СВО в составе добровольческого отряда частной военной компании «Вагнер» или подразделений министерства обороны, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Заключенный передавал собранные сведения своему отцу, а тот отправлял их гражданке Украины через интернет. Она, по информации следствия, действовала в интересах украинских спецслужб. Отец подозреваемого был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
«Кроме того, вышеуказанное лицо, находящееся в пенитенциарном учреждении, склонял осужденных, отправляющихся в зону СВО, к добровольной сдаче в плен вооруженным силам Украины», – добавили в ведомстве.
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