Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
«Автодор» отменил зимние ограничения скорости на трассах М-4 и М-11
С 21 апреля сняты ограничения скорости для автомобилей до 3,5 тонн на ключевых участках М-4 «Дон» и М-11 «Нева», сообщили в государственной компании «Автодор».
Ограничения ранее вводили для повышения безопасности в непогоду, пояснили в «Автодоре», передает ТАСС.
В летний период разрешенная скорость на трассе М-4 на обходе Ефремова с 296-го по 322-й километр в Тульской области, а также с 706-го по 803-й километр составит 110 км/ч для легковых и грузовых машин до 3,5 тонн. На трассе М-11 с 59-го километра в Подмосковье до Петербурга максимальная допустимая скорость составит 130 км/ч.
На участке М-4 с 518-го по 544-й километр в обход Новой Усмани и Рогачевки также разрешили движение до 130 км/ч. В «Автодоре» подчеркнули, что данные меры позволят сделать поездки быстрее и комфортнее, при этом безопасность должна оставаться приоритетом.
Ранее «Автодор» предупредил, что за проезд по автодороге А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь) с 22 апреля начнут взимать плату.