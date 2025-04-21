Госдеп подтвердил приверженность прекращению огня на Украине

В Госдепе США заявили о поддержке полного прекращения огня и готовы поддержать продление перемирия на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают идею полного и всеобъемлющего прекращения огня на Украине, передает ТАСС. Об этом в воскресенье заявил представитель Госдепартамента США, комментируя публикацию агентства Reuters, в которой отмечалось, что Вашингтон мог бы поддержать продление пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действие перемирия завершилось в понедельник в полночь по московскому времени.

«Мы остаемся привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня», – подчеркнули в Госдепартаменте. По версии ведомства, конфликт «давно пора остановить». Представитель Госдепа также сообщил, что на прошлой неделе в Париже у госсекретаря США Марко Рубио прошли «обнадеживающие дискуссии» по этому вопросу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и мир возможен при условии готовности сторон к этому.

Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил надежду, что Россия и Украина смогут заключить соглашение уже в ближайшую неделю. Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил об остановке всех боевых действий на Украине до 21 апреля и призвал Киев также прекратить огонь, однако, как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, команд по продлению перемирия не поступало.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье заявила, что украинская сторона нарушила пасхальное перемирие, применяя реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства для нанесения ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки на территории ДНР зафиксировали девять артиллерийских атак со стороны ВСУ с использованием боеприпасов калибра 155 миллиметров, в результате которых получил ранение один мирный житель, украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия, несмотря на заявления госдепа США о надежде на продление этого режима напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, а также Германии предложили взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержки украинской армии, чтобы перемирие на Украине могло быть достигнуто к 2029 году.