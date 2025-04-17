«Северный Ветер» сообщил об «определенных успехах» российских войск у Никольского монастыря в Курской области

Tекст: Антон Антонов

«Бесстрашные» добились определенных успехов в районе Никольского монастыря, однако вопреки публикациям целого ряда российских ресурсов боевые действия продолжаются», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

Продолжаются боевые действия с целью освобождения села Горналь, Никольского монастыря и хутора Олешня.Указывается, что некоторым группам ВСУ удалось сбежать «в направлении Сумской области, подорвав ряд строений на территории монастырского комплекса».

Как следует из сообщений родственников украинских военных, солдатам ВСУ в Суджанском приграничье украинское руководство пригрозило «репрессиями» против их родных и близких в случае сдачи в плен.

Кроме того, сообщается, что «Северяне» пресекли попытки пеших групп противника «просочиться в направлении Поповки». При этом в направлении Демидовки попыток прорыва не было, но ВСУ «могут пойти на очередную самоубийственную провокацию в ближайшие дни за счет перебрасываемых резервов». Также ВСУ предприняли две безуспешные контратаки в районе Веселовки и Журавки. Сорвана ротация украинских сил в районе Локни.

«Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 1600 м, уничтожено десять единиц вражеской бронетехники», – говороится в сообщении.

На Волчанском направлении российские штурмовики в ходе ожесточенных боев в городской застройке продвинулись более чем на 200 м.

«За прошедшие сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях)», – сказано в сообщении.

Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали, что в Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь (Никольский монастырь).