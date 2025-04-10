В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.5 комментариев
Госдеп назвал условие для улучшения отношений России и США
Госдеп назвал первоочередной задачей в переговорах с Россией прекращение огня
Без перемирия на Украине не стоит ожидать изменений в отношениях между США и Россией, заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что без установления перемирия на Украине улучшения в отношениях с Россией ждать не стоит, передает ТАСС.
Она отметила, что президент США ясно дал понять, что прекращение огня на Украине является главным вопросом в отношениях с Россией. Пока этот вопрос не будет решен, никакие другие темы обсуждаться не будут.
Тэмми Брюс добавила, что США не хотят, чтобы процесс урегулирования на Украине затянулся на долгие месяцы. Она подчеркнула, что госсекретарь Марко Рубио ожидает, что в течение нескольких недель станет понятно, насколько серьезно настроена Россия по этому вопросу.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима.