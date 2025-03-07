Командиру 19-й ракетной бригады ВСУ предъявили обвинение в теракте в Севастополе

Tекст: Денис Тельманов

Следственный комитет России, сообщает ТАСС, предъявил заочное обвинение полковнику ВСУ Ростиславу Карпуше в совершении террористического акта, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Карпуша, командир 19-й ракетной бригады «Святая Варвара», обвиняется в том, что 23 июня прошлого года он отдал приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе.

В результате обстрела погибли несколько мирных жителей, включая двух детей, а 129 человек получили ранения различной тяжести. Следствие также установило, что Карпуша отдал приказ использовать кассетные боеприпасы, что привело к масштабным разрушениям. Командир объявлен в международный розыск, а судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, сообщается, что председатель СК России Бастрыкин совершил рабочую поездку в Донецк. Там он встретился с сотрудницами ведомства в преддверии 8 марта и обсудил вопросы, касающиеся работы следственных органов в условиях текущих событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов были признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности, военный ВСУ из Сумской области присвоил оптику на сумму 108 тыс. долларов и потратил деньги на азартные игры, а Великоустюгский районный суд Вологодской области конфисковал водочные активы украинских олигархов Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло в доход государства на сумму более 9 млрд рублей.