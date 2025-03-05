Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
CBS: Трамп добивается более выгодной сделки по ресурсам с Украиной
Президент США Дональд Трамп нацелен на пересмотр условий сделки с Украиной по ресурсам, чтобы сделать ее более выгодной, сообщает CBS.
По данным издания, Трамп добивается пересмотра условий сделки по ресурсам с Украиной, передает РИА «Новости».
Американский лидер стремится к более масштабной и благоприятной договоренности с Киевом.
Возможные изменения условий сделки могут отразиться на экономических отношениях США и Украины.
Напомним, США начали разворачивать полномасштабное давление на Украину после ссоры Владимира Зеленского с американским президентом.
Между тем американский лидер сообщил о получении письма от Зеленского, в котором тот выразил готовность к переговорам и сделкам по ресурсам.