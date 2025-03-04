Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
Депутат Рады сравнил политику Зеленского с игрой в КВН
Депутат Рады Гончаренко сравнил политику Зеленского с игрой в КВН
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за несерьезный подход к отношениям с США, указав на риски утраты поддержки со стороны американской администрации.
Гончаренко считает, что Зеленский не проявляет должного уровня дипломатического искусства в отношениях с США, передает РИА «Новости».
Гончаренко отметил, что Зеленский совершает ошибки, ссорясь с администрацией президента США и пытаясь восстановить отношения через посредников. По его словам, такие посредничества могут быть невыгодными для Украины, так как услуги посредников часто требуют платы.
Депутат также подчеркнул, что эти действия могут привести к снижению уровня поддержки Украины со стороны США. Гончаренко выразил мнение, что пока Трамп играет в стратегические шахматы, Зеленский занимается несерьезными занятиями, сравнив его подход с игрой в КВН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.