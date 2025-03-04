Депутат Рады Гончаренко сравнил политику Зеленского с игрой в КВН

Tекст: Ольга Иванова

Гончаренко считает, что Зеленский не проявляет должного уровня дипломатического искусства в отношениях с США, передает РИА «Новости».

Гончаренко отметил, что Зеленский совершает ошибки, ссорясь с администрацией президента США и пытаясь восстановить отношения через посредников. По его словам, такие посредничества могут быть невыгодными для Украины, так как услуги посредников часто требуют платы.

Депутат также подчеркнул, что эти действия могут привести к снижению уровня поддержки Украины со стороны США. Гончаренко выразил мнение, что пока Трамп играет в стратегические шахматы, Зеленский занимается несерьезными занятиями, сравнив его подход с игрой в КВН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.